3 nødvendige opgraderinger, hvis Google Pixel 10 Pro Fold skal kunne konkurrere med Samsung Galaxy Z Fold 7

Google har meddelet, at årets Made by Google-begivenheden finder sted den 20. august 2025, hvor vi forventer at se komplette præsentationer af Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL og Google Pixel 10 Pro Fold.

Der vil være meget fokus på hele Pixel 10-serien, men vi er også utroligt nysgerrige efter at se, hvad Google gør med sin næste generation af foldbare telefoner, som (sandsynligvis) kommer til at hedde Google Pixel 10 Pro Fold.

Markedet for foldbare telefoner er blevet både mere avanceret og mere konkurrencepræget (for ikke at sige dyrere) med tiden – Samsung Galaxy Z Fold 7 er måske det bedste eksempel, for telefonen kommer med flere kræfter og funktioner, er blevet tyndere og har fået større skærm og en højere pris end nogen anden foldbar telefon, vi har set indtil nu.

I betragtning af Galaxy Z Fold 7's brede tilgængelighed og imponerende specifikationsliste samt den historiske rivalisering mellem Samsung og Google som verdens to førende Android-producenter er det sandsynligt, at Pixel 10 Pro Fold får Samsungs nyeste foldbare flagskib som sin største udfordrer.

Hvis Google vil have en chance for at slå sin nærmeste konkurrent, kræver det betydelige opgraderinger. Her er tre forbedringer, som Google Pixel 10 Pro Fold har brug for for at kunne konkurrere med Samsung Galaxy Z Fold 7.

Bedre foldbare funktioner

Den eksterne skærm på Google Pixel 9 Pro Fold udnyttes ikke altid fuldt ud. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vores anmeldelse af Google Pixel 9 Pro Fold fremhæver Googles seneste foldbare telefon som en kraftfuld og behagelig ledsager og en af de bedste foldbare telefoner på markedet.

Men vi konstaterede også, at Pixel 9 Pro Fold manglede kraftfulde funktioner til dobbelte skærme – ved lanceringen var der kun to: En oversættelsesfunktion til ansigt-til-ansigt-samtaler og en forhåndsvisningsfunktion på frontskærmen i kameraappen.

Ifølge rygter, bliver startprisen for Pixel 10-serien - og dermed også Google Pixel 10 Pro Fold - den samme som for Pixel 9-modellerne. Dét er et punkt, hvor Google og Samsung i hvert fald ikke tænker ens, for Z Fold 7 har en startpris p 16.499 kroner.

Trods den (sandsynligvis) lavere pris, er der stadig behov for at give brugerne nogle flere funktioner, der udnytter det foldbare design. Så hvorfor ikke nogle enkle spil, der udnytter begge skærme? Eller en funktion, der aktiverer en flot animeret baggrund på frontskærmen, når telefonen er foldet ud?

Der er også altid plads til at udnytte den indre skærm bedre – det er usandsynligt, at Pixel 10 Pro Fold vil overgå Galaxy Z Fold 7, når det gælder ren hardwareydelse, så det er på den intelligente og intuitive softwareside, at Google kan vinde.

Måske kan Google lade sig inspirere af Apples kommende iPadOS 26-opdatering og tilføje nogle computerinspirerede funktioner til den indre skærm? En næsten kvadratisk 8-tommers skærm er ikke den største overflade, men nogle fris svævende vinduer i stil med Windows kunne være nyttige i visse situationer.

Forbedrede kameraer

Samsung Galaxy Z Fold 7 har nogle af de bedste kameraer blandt alle nutidens foldbare telefoner. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har de bedste kameraer på en foldbar telefon – og det kommer Pixel 10 Pro Fold næppe til at overgå. Den 200 MP-sensor, der findes i Samsungs nyeste foldbare model, er en stor opgradering, og den indfanger betydeligt mere lys og information end de slankede kamerasystemer, der ofte bruges i andre foldbare telefoner.

Til sammenligning var kameraerne i Google Pixel 9 Pro Fold en af dens få svagheder. Det er stadig et udmærket setup med et ultravidvinkelobjektiv og et 5x teleobjektiv, der giver bredde og rækkevidde, men hovedkameraet var nedgraderet fra den almindelige Pixel 9, hvilket gav mindre livlige og mindre detaljerede billeder. Og det dur simpelthen ikke. Til priser over 10.000 kroner, skal kameraet altså bare være noget af det bedste på markedet.

Pixel-telefoner er kendt for deres kameraer og intelligente billedbehandling, og selvom foldbare telefoner har fysiske begrænsninger, der påvirker kameraerne, har Samsung bevist, at det er muligt at udstyre en foldbar model med fantastiske kameraer i flagskibskvalitet.

En bedre hovedkamera ville give Google Pixel 10 Pro Fold et stort løft. Opgraderinger af ultravidvinklen og 5x telekameraet ville heller ikke skade, og 8K-videokvalitet ville passe godt sammen med Googles AI-drevne Video Boost-funktion og matche Galaxy Z Fold 7 i opløsning.

Et slankere design

Samsung Galaxy Z Fold 7 er en af de tyndeste foldbare telefoner, der nogensinde er lavet, og måler 4,1 mm på det tyndeste sted. (Image credit: Future / Cas Kulk)

Selvom tendenser på mobiltelefonmarkedet går i bølger, har udviklingen inden for foldbare telefoner tydeligt bevæget sig i retning af tyndere modeller.

De første foldbare modeller føltes som to almindelige telefoner stablet oven på hinanden, når de var foldet sammen, men nu er telefoner som Galaxy Z Fold 7 knap tykkere end en almindelig flagskibsmodel, når de er lukkede, og næsten barberbladstynde, når de er åbne.

Med en tykkelse på 10,5 mm sammenfoldet og mindst 5,1 mm udfoldet var Google Pixel 9 Pro Fold ikke ligefrem klodset – men Galaxy Z Fold 7 går endnu længere med imponerende 8,9 mm sammenfoldet og kun 4,1 mm på det tyndeste punkt, når den er udfoldet. Når den ligger foldet sammen, er det faktisk umuligt at se, at der er tale om en foldbar mobil. Den ligner nærmere en topmodel i stil med Galaxy S25 Edge, for den er så slank, at man ikke vil tænke andet.

Det gør telefonen nemmere at putte i lommen og får det til at føles naturligt at bruge den, også selv om den ikke er foldet ud. Derfor er telefonens tykkelse vanvittig vigtig, når der er tale om en foldbar mobil.

Det er en tendens, som Google bør følge. Pixel-serien halter bagefter i ydeevne, men er stadig populær for sit hardwaredesign – og det er vigtigt, at den ikke sakker bagud i udviklingen.

Æresomtale: Et hurtigere chipset

Vi syntes, at Google Pixel 9 Pro Fold manglede lidt kraft ved lanceringen. (Image credit: Philip Berne / Future)

Du bemærker måske, at denne liste ikke direkte nævner ydeevne eller chipset som en metode for Google til at overhale Samsung Galaxy Z Fold 7 – og det er simpelthen fordi det er meget usandsynligt, at det sker.

Der var en tydelig forskel i ydeevne mellem Google Pixel 9 Pro Fold og dens samtidige Samsung-konkurrent Galaxy Z Fold 6. Googles Tensor G4 er pålidelig nok, men langt fra den rå hardwareydelse, som Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy leverede i Galaxy Z Fold 6.

Som forventet er Galaxy Z Fold 7 endnu mere kraftfuld med den overclockede og, må man sige, overdrevent kraftfulde Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy – et monster af et chipset, der stort set omdefinerede forventningerne til Android-ydeevne.

I betragtning af at Google historisk set også har udstyret sine bedste Pixel-modeller Med et lidt svagere chipset sammenlignet med Samsung, er det næppe sandsynligt, at Pixel 10 Pro Fold kommer til at ændre væsentligt på dette i år.

Når det er sagt, vil vi gerne tage fejl på det punkt. En Pixel 10 Pro Fold, der matcher eller overgår Galaxy Z Fold 7 i ydelse, kunne forårsage en reel omvæltning på markedet for foldbare telefoner. Men, det er altså ikke noget, vi for alvor forventer vil ske.

Vi får alt at vide om Pixel 10 Pro Folds specifikationer på årets Made by Google-event den 20. august.