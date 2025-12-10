Glem Apple Watch SE 3 – det ser ut til at en stor oppfølger til den beste billige treningsklokken noensinne er lekket

Amazfit kan nettopp ha lekket sin egen kommende smartklokke Active Max

Amazfit imponerte oss fullstendig med sin smartklokke Active 2, som vi ga hele fem stjerner og markerte som en av de beste billige smartklokkene man kan kjøpe i vår anmeldelse. Nå antas produsenten å jobbe med en mer eksklusiv modell i form av Amazfit Active Max, og en fersk lekkasje har nettopp kastet mer lys over den kommende enheten.

Morsomt nok stammer ikke den nye informasjonen fra en anonym lekker eller en innbilt analytiker – nei, den ser ut til å komme direkte fra Amazfit selv. Det bidrar til å gi den betydelig vekt og antyder at detaljene i den godt kan være riktige.

Alt skjedde da Amazfit ved et uhell publiserte et utkast til en annonse for smartklokke Active Max på nettstedet sitt – et innlegg som siden har blitt fjernet. Der antydet detaljer og bilder at Active Max vil støtte kontaktløse betalinger fra Zepp Pay og vil ha et 576 mAh batteri, som skal holde den ladet i 25 dager av gangen. Du vil kunne spore en rekke helse- og treningsmålinger, inkludert søvnkvalitet, puls og SpO2-nivåer, og den vil også støtte BioCharge Energy Monitoring-funksjonen.

Det er ikke første gang vi har fått nyss om Amazfit Active Max. Nylig delte tipseren Roland Quandt flere spennende detaljer knyttet til produktet, inkludert at det angivelig vil komme med en 1,5-tommers OLED-skjerm, Bluetooth 5.3-kompatibilitet og vanntetthet ned til en dybde på 50 meter. Utkastet til oppføring på Amazfits nettsted ser ut til å bekrefte noen av disse detaljene, samtidig som det gir oss noen nye.

Ingen lanseringsdato ennå

Amazfit Active 2 tilbød utrolig mye for prislappen på 1 190 kroner, og selv om Active Max forventes å være en mer eksklusiv enhet, tyder rykter på at den vil holde seg på den rimelige siden av markedet med en forventet pris på 169,90 euro i Europa.

En prisantydning i det området betyr at den underbyr Apple Watch SE 3 til 249 dollar (fra 3 190 kroner i Norge), som for tiden er en av de beste rimelige smartklokkene som finnes. De to enhetene vil ikke være helt like, men alle som er på markedet for en ny smartklokke som ikke vil tømme bankkontoen, kan bli fristet av Amazfits Active Max når den endelig får en utgivelsesdato.

Det er imidlertid noe som ikke ble avslørt i utkastet til produktlisten, og det gjenstår å se når Amazfit planlegger å offisielt avduke og lansere klokken. Når den gjør det, vil det sannsynligvis være en god del interesse for hva den kan tilby.

