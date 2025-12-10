En uppföljare till den bästa billiga träningsklockan någonsin kan ha dykt upp i en ny läcka

Amazfit kan ha råkat läcka sin kommande smartklocka Active Max

Produktlistningen innehöll nya detaljer vi inte sett tidigare

Den inkluderade även bilder på enheten i användning

Amazfit imponerade oss rejält med sin smartklocka Active 2, som vi gav hela fem stjärnor och utsåg till en av de bästa billiga smartklockorna man kan köpa i vår recension. Nu tros tillverkaren arbeta på en mer exklusiv modell i form av Amazfit Active Max, och en ny läcka kastar nu mer ljus över den kommande enheten.

Roligt nog kommer den nya informationen inte från en anonym läcka eller en självutnämnd analytiker – utan verkar faktiskt komma direkt från Amazfit själva. Det ger uppgifterna extra tyngd och antyder att detaljerna mycket väl kan stämma.

Allt hände när Amazfit av misstag publicerade ett utkast till en annons för Active Max på sin hemsida – ett inlägg som senare togs bort. Där avslöjade detaljer och bilder att Active Max kommer att stödja kontaktlösa betalningar via Zepp Pay och ha ett 576 mAh-batteri som ska hålla klockan igång i upp till 25 dagar åt gången. Du kommer att kunna spåra en rad hälso- och träningsmätningar, inklusive sömnkvalitet, puls och SpO2-nivåer, och klockan kommer även att stödja BioCharge Energy Monitoring-funktionen.

Det här är inte första gången vi hör talas om Amazfit Active Max. Nyligen delade läckaren Roland Quandt flera intressanta detaljer om produkten, bland annat att den enligt uppgift får en 1,5-tumsskärm i OLED, Bluetooth 5.3-kompatibilitet och vattentålighet ned till 50 meters djup. Utkastet hos Amazfit verkar bekräfta några av dessa detaljer, samtidigt som vi nu får ytterligare ny information.

Inget lanseringsdatum ännu

(Image credit: Amazfit)

Amazfit Active 2 erbjöd otroligt mycket för sitt pris på cirka 1 300 kronor och även om Active Max väntas bli en mer exklusiv modell pekar rykten på att den kommer att hålla sig på den prisvänliga sidan av marknaden med ett förväntat pris på 169,90 euro i Europa.

En prislapp i den klassen innebär att den placerar sig under Apple Watch SE 3, som kostar 2 995 kronor och som i dagsläget är en av de bästa prisvärda smartklockorna. De två modellerna kommer förstås inte vara identiska, men alla som är ute efter en ny smartklocka som inte tömmer bankkontot kan mycket väl lockas av Amazfit Active Max när den väl får ett lanseringsdatum.

Det som däremot inte avslöjades i den läckta produktlistningen är själva lanseringsdagen och det återstår att se när Amazfit planerar att avtäcka och släppa klockan officiellt.