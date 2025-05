Garmin bekrefter i det stille våre bange anelser om Garmin Connect+, og sier at flere funksjoner «sannsynligvis» vil havne bak betalingsmur i fremtiden.

Garmin lanserte sin nye abonnementstjeneste i mars

Den har vist seg å være ekstremt upopulær blant brukerne

Merkelig nok sier administrerende direktør Cliff Pemble at responsen har vært positiv, og sier at selskapet sannsynligvis vil reservere noen premiumfunksjoner for den fremover.

Garmin hevder at responsen på Connect+-abonnementstjenesten «har vært positiv», men det antydes også en fremtid der premiumfunksjoner er reservert bak betalingsmuren, noe som sannsynligvis vil bli sett på som et nytt slag for lojale brukere.

Under sin nylige resultatrapport for første kvartal 2025 annonserte Garmin en inntjening på 1,54 milliarder dollar, en økning på 11 % fra året før, og et rekordhøyt driftsresultat på 330 millioner dollar.

Naturligvis dreide spørsmål og bekymringer seg om virkningen av tollsatser på Garmins virksomhet. Administrerende direktør Cliff Pemble berørte imidlertid også lanseringen av den kontroversielle Garmin Connect+-tjenesten, med noen nyheter som brukere av de beste Garmin-enhetene ikke vil høre.

I den innledende spørsmålsrunden ble Pemble spurt om Garmins beslutning om å lansere Connect+ slik det ble gjort, med tanke på selskapets tidligere forbehold om å belaste kundene sine for flere funksjoner.

«Jeg tror vi har sagt en stund at vi vurderer muligheter for å ha et premiumtilbud på Garmin Connect», svarte Pemble. «Jeg tror utviklingen av AI, og spesielt rundt AI-basert innsikt for brukerne våre, var en av de tingene vi følte var viktige for å anerkjenne verdien av investeringen det krever.»

Han la til at «vi følte at det var riktig tidspunkt», og gjentok tidligere synspunkter om at Connect+ ikke er et krav for brukere, og at selskapet ikke har tatt bort noen tidligere gratis funksjoner fra brukerne.

Positiv respons?

(Image credit: Garmin)

Pemble hevdet at responsen på Connect+ «har vært positiv», til tross for utbredt brukeropprør over prinsippet om en abonnementstjeneste og spesifikke klager over det ekstremt tynne tilbudet Connect+ for øyeblikket gir brukerne.

Spesielt Active Intelligence-innsikt er sørgelig grunnleggende, og det har blitt en slags sport å latterliggjøre den på Garmin Subreddit.

I forbifarten slapp Pemble også en veldig stille bombe. Han bemerket det brede utvalget av funksjoner som er tilgjengelige for brukere for øyeblikket, og sa: «Noen vil vi sannsynligvis reservere for premiumtilbud.» Det er den klareste bekreftelsen hittil på at Garmin planlegger å introdusere fremtidige premiumfunksjoner i utvalget sitt som bare vil være tilgjengelige for Garmin Connect+-abonnenter.

Nyheten er selvfølgelig et tveegget sverd. Garmin er under press delvis fordi Connect+-tilbudet ikke er fantastisk, så å legge til flere funksjoner er en viktig del av å forbedre produktet. Det vil imidlertid bety at noen funksjoner ikke er tilgjengelige for brukere som ikke betaler, et faktum som går til kjernen av hvorfor Garmin-brukere i prinsippet virker så imot en abonnementstjeneste.

Garmin-brukernes verste frykt, at en voksende abonnementstjeneste etter hvert vil se flere og flere funksjoner skjult bak en betalingsmur, blir raskt realisert. Det er ikke en så stor byrde hvis du har brukt en relativt liten sum på en Garmin Forerunner 55, men for de som har brukt rundt 11 000 kroner på en Fenix 8 i håp om Garmins mest eksklusive opplevelse, kan det vise seg å være en bitter pille å svelge.

Du kan lese transkripsjonen av resultatsamtalen eller lytte til et opptak på YouTube. Pembles Connect+-kommentarer finner du fra 19 minutter og 40 sekunder.