Garmin confirma discretamente nuestros peores temores sobre Garmin Connect+: «probablemente» más funciones serán de pago en el futuro

Garmin lanzó su nuevo servicio de suscripción en marzo

Ha resultado ser muy impopular entre los usuarios

Por extraño que parezca, Cliff Pemble, CEO de Garmin, afirma que la respuesta ha sido positiva y que es probable que la empresa reserve algunas funciones premium para el futuro

Garmin afirma que la respuesta a su servicio de suscripción Connect+ «ha sido positiva», pero también ha insinuado un futuro en el que las funciones premium se reservarán para los usuarios de pago, en lo que probablemente se considere otro golpe a los usuarios fieles.

Durante la reciente presentación de resultados del primer trimestre de 2025, Garmin anunció unos beneficios de 1.540 millones de dólares, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, y un beneficio operativo récord de 330 millones de dólares.

Naturalmente, las preguntas y preocupaciones giraron en torno al impacto de los aranceles en el negocio de Garmin. Sin embargo, el CEO Cliff Pemble también se refirió al lanzamiento de su controvertido servicio Garmin Connect+, con algunas noticias que los usuarios de los mejores Garmin no querrán oír.

En la sesión inicial de preguntas y respuestas, se preguntó a Pemble por la decisión de Garmin de lanzar Connect+ en el momento en que lo hizo, dadas las reservas anteriores de la empresa sobre la posibilidad de cobrar a sus clientes por más funciones.

«Creo que llevamos tiempo diciendo que estamos evaluando oportunidades para tener una oferta premium en Garmin Connect», respondió Pemble. «Creo que los desarrollos de la IA y, en particular, en torno a los conocimientos basados en la IA para nuestros usuarios fue una de esas cosas que nos pareció importante reconocer el valor de la inversión que se necesita para hacerlo.»

Añadió que «sentimos que era el momento adecuado», y se hizo eco de las opiniones anteriores de que Connect+ no es un requisito para los usuarios, y que la compañía no ha quitado ninguna función previamente gratuita a los usuarios.

¿Una respuesta positiva?

Pemble afirma que la respuesta a Connect+ «ha sido positiva», a pesar de las protestas generalizadas de los usuarios sobre el principio de un servicio de suscripción y las quejas específicas sobre la oferta extremadamente escasa que Connect+ ofrece actualmente a los usuarios.

Los datos de Active Intelligence, en particular, son lamentablemente básicos, y burlarse de ellos se ha convertido en una especie de deporte en el subreddit de Garmin.

De paso, Pemble también soltó una bomba muy discreta. Tras destacar la amplia gama de funciones disponibles actualmente para los usuarios, afirmó que «algunas de ellas probablemente las reservaremos para ofertas premium». Es la confirmación más clara hasta la fecha de que Garmin planea introducir futuras funciones premium en su gama, a las que sólo podrán acceder los suscriptores de Garmin Connect+.

La noticia es un arma de doble filo, por supuesto. Garmin está siendo criticada en parte porque la oferta de Connect+ no es fantástica, por lo que añadirle más funciones es una parte clave para mejorar el producto. Sin embargo, eso significará que algunas funciones no serán accesibles para los usuarios que no paguen, un hecho que va al corazón de por qué los usuarios de Garmin parecen tan opuestos a un servicio de suscripción en principio. Los peores temores de los usuarios de Garmin, que un servicio de suscripción cada vez mayor acabará por ocultar cada vez más funciones tras un muro de pago, se están haciendo realidad rápidamente.

Esto no es una carga tan pesada si te has gastado una suma relativamente pequeña en un Garmin Forerunner 55, pero para aquellos que se han gastado casi 1.000€ en un Fenix 8 con la esperanza de obtener la experiencia más premium de Garmin, podría ser un trago amargo.

Puede leer la transcripción de la conferencia o escuchar la grabación en YouTube. La intervención de Pemble en Connect+ comienza a los 19 minutos y 40 segundos.