8 treningsfunksjoner som gjemmer seg i smartklokken din – og som du faktisk kommer til å bruke

Dagens smartklokker er i bunn og grunn små smarttelefoner, og på noen måter enda mer tilstede – de er alltid på håndleddet ditt.

Det morsomme er at folk flest fortsatt bruker dem som en litt mer luksuriøs skritteller: skritt, noen varsler, kanskje en løpetur nå og da, og så en vag skyldfølelse når ringene ikke oppfører seg som de skal. De virkelig nyttige treningsfunksjonene er imidlertid ikke de mest åpenbare. De er skjult i helsemenyer, skjermbilder etter trening og innstillinger du sannsynligvis bare åpnet én gang da du først tok på deg klokken.

Hvis du aktiverer de riktige funksjonene, slutter klokken din å være en passiv sporingsenhet og begynner å hjelpe deg med å ta bedre treningsbeslutninger. For å hjelpe deg med å få mer ut av smartklokken din og oppfylle treningsmålene dine i 2026, er det åtte funksjoner det er verdt å utforske.

Funksjon 1: Treningsbelastning

Treningsbelastning (noen ganger kalt arbeidsbelastning) er et enkelt konsept: klokken analyserer de siste treningsøktene dine og visualiserer hvor hardt du har jobbet, slik at du kan se mønstre du ellers ville ha gått glipp av.

På Apple Watch finner du dette i Aktivitet-appen under Arbeidsbelastning-visningen, hvor du kan bla gjennom de siste sju dagene og raskt se om du gradvis øker, holder deg stabil eller overtrener.

Du trenger heller ikke å stirre på diagrammer eller detaljstyre treningsøktene dine. En rask daglig sjekk er nok, pluss en ekstra titt etter en spesielt krevende treningsøkt.

Funksjon 2: Vurder treningsøktene dine

Problemet med å utelukkende stole på tempo og puls er at to treningsøkter kan se identiske ut på papiret, men føles helt forskjellige.

Varme, bakker, dårlig søvn, stress og til og med hva du har spist kan alle endre hvor hard en treningsøkt føles, selv om tallene ikke viser det.

Derfor er et anstrengelsesestimat – ofte kalt opplevd anstrengelse – et uventet nyttig tillegg. Apple knytter dette direkte til treningsbelastning, hvor du kan indikere hvor hard treningsøkten føltes, noe som gir deg et mer realistisk helhetsbilde over tid, mens Garmin-klokker bruker et smilefjes-vurderingssystem.

Du trenger heller ikke å være nøyaktig – det som er viktig er konsistens. Å vektlegge vurderingene dine, selv med enkle nivåer som lett, middels og vanskelig, vil gjøre treningshistorikken din mye mer ærlig.

Funksjon 3: Angi puls- eller tempomål

De fleste bruker smartklokken sin som en slags kvittering: du fullfører treningsøkten og ser deretter på statistikken din etterpå. Mål snur det på hodet.

Det finnes to typer mål som faktisk betyr noe i hverdagstreningen. Pulsmål er flotte for enkle løpeturer som lett kan bli for harde, og tempomål er flotte for jevne treningsøkter der du vil holde deg innenfor et komfortabelt område.

I Fitbit-økosystemet – som inkluderer både Fitbit-enheter og Wear OS-klokker med Fitbit-funksjoner – er sonebasert veiledning og treningsmål utformet for å holde deg på riktig intensitetsnivå under treningen.

Trikset er faktisk å finne innstillingen, da den ofte er skjult i treningsinnstillinger, tilpassede treningsøkter eller treningsalternativer, ikke på standardskjermen for «start løping». Heldigvis tar det bare noen få minutter å sette opp når du vet hvor du skal lete.

Funksjon 4: Bruk beredskapspoengene dine

En beredskapspoengsum fungerer som en daglig indikator. I stedet for å gjette om du kan takle en tøff treningsøkt, bruker klokken restitusjonsdata for å veilede deg mot riktig type treningsøkt.

I Fitbits system er den daglige beredskapspoengsumen ment å vise hvor klar kroppen din er for aktivitet, basert på søvn, nylige treningsøkter og pulsdata som hvilepuls og pulsvariabilitet (HRV).

Den brukes best som en veiledning, ikke som en absolutt regel. En lav poengsum betyr ikke «ikke å gjøre noe», men det er ofte et godt signal om å endre intervallene for en rolig joggetur, gåtur eller mobilitetsøkt.

Funksjon 5: Sjekk vitale verdier

På Apple Watch bygger appen Vitals upp ett normalintervall för nattliga hälsomätningar som samlas in under sömnen och markerar värden som avviker tydligt från din personliga nivå. Garmin-klockor erbjuder i stället en Health Status-översikt med fem nyckelvärden, till exempel syremättnad (Pulse Ox) och pulsvariation, samt en Morning Report som sammanfattar hur du sov.

Noen morgener våkner du opp og føler deg litt ute av balanse – ikke syk, bare slapp eller uvanlig lav. Det er her vitale verdier faktisk kommer godt med, fordi de gjør en vag følelse om til noe du kan handle ut fra.

På Apple Watch bygger Vitals-appen et normalområde for nattlige helsemålinger samlet inn under søvn og fremhever verdier som tydelig avviker fra ditt personlige nivå. Garmin-klokker tilbyr i stedet en helsestatusoversikt med fem nøkkelverdier, som oksygenmetning (Pulse Ox) og pulsvariabilitet, samt en morgenrapport som oppsummerer hvordan du sov.

Hvis flere verdier faller utenfor ditt normale område, kan du også få et varsel neste morgen, sammen med informasjon om faktorer som kan påvirke resultatet, for eksempel medisiner, høydeendringer eller alkohol.

Det er imidlertid viktig å ikke bli for opphengt i tallene. Den enkleste og mest nyttige rutinen er å bruke den som en slags dobbeltsjekk på morgener når du føler deg tvilsom. Hvis alt ser normalt ut, kan du trene som planlagt.

Funksjon 6: Temperaturtrender på håndleddet

Håndleddstemperatur er lett å misforstå, så det er lurt å sette de riktige forventningene med en gang: det er ikke en funksjon for temperaturmåling på forespørsel, og det handler ikke om én enkelt måling.

Poenget er trenden over flere netter, som gir verdifull kontekst når man prøver å avgjøre om man er dårlig restituert, påvirket av reiser eller bare er på vei inn i en tøff uke.

På Apple Watch måles håndleddstemperaturen over natten og vises som endringer fra din personlige grunnlinje, ikke som et absolutt tall – og det kan ta noen netter før den referansen er etablert.

Funksjon 7: Varsler om uregelmessig hjerterytme

Denne er litt avvikende fra ren trening, men det er akkurat den typen funksjon mange glemmer at de har. Varsler om uregelmessig puls kan kjøre i bakgrunnen og se etter tegn på unormal hjerterytme, mens et EKG vanligvis er en test du starter manuelt ved å åpne en app og følge instruksjonene.

På Apple Watch beskriver Apple funksjonen som noe som med jevne mellomrom sjekker hjerterytmen din og sender deg et varsel hvis den oppdager et mønster som kan være forenlig med atrieflimmer. Fitbit, Google Pixel Watch, Samsung og Garmin fungerer alle på en lignende måte.

Det er viktig å understreke at dette ikke er et medisinsk utstyr, og at du alltid bør kontakte helsepersonell hvis noe føles alvorlig. Hvis klokken din støtter funksjonene, er det fortsatt lurt å aktivere varslene og vite hvor EKG-appen er.

Funksjon 8: Bruk en adaptiv løpetrener

Mange ville løpt mer regelmessig hvis de ikke måtte bestemme hver treningsøkt selv, og det er derfor innebygde treningsfunksjoner kan utgjøre en stor forskjell. For eksempel inkluderer Samsung Galaxy Watch-serien en personlig Running Coach som vurderer nivået ditt og lager et tilpasset treningsprogram via Samsung Health.

Fitbits økosystem heller også sterkt mot veiledet trening og anbefalinger basert på restitusjon, noe som gjør det spesielt godt egnet for Wear OS-klokker der helsecoaching er like høyt prioritert som treningssporing.

