8 träningsfunktioner som gömmer sig i din smartklocka – och som du faktiskt kommer använda

Dagens smartklockor är i princip små smartphones och på vissa sätt ännu mer närvarande – de sitter ju alltid på handleden.

Det lustiga är att de flesta fortfarande använder dem som en lite lyxigare stegräknare: steg, några notiser, kanske en löprunda då och då, och sedan en vag känsla av dåligt samvete när ringarna inte beter sig som de ska. De verkligt användbara träningsfunktionerna är däremot inte de mest uppenbara. De gömmer sig i hälsomenyer, efter-träningsskärmar och inställningar du troligen bara öppnat en gång när du satte på dig klockan första gången.

Aktiverar du rätt funktioner slutar klockan vara en passiv registrerare och börjar istället hjälpa dig fatta bättre träningsbeslut. För att hjälpa dig få ut mer av din smartklocka och hålla dina träningsmål för 2026 vid liv har vi här listat åtta funktioner som är värda att utforska.

(Image credit: Future / RunBuddy)

Funktion 1: Träningsbelastning

Träningsbelastning (ibland kallat workload) är ett enkelt koncept: klockan analyserar dina senaste träningspass och visualiserar hur hårt du har tränat, så att du kan se mönster du annars hade missat.

På Apple Watch hittar du detta i Aktivitet-appen under Workload-vyn, där du kan bläddra igenom de senaste sju dagarna och snabbt se om du gradvis ökar, ligger stabilt eller håller på att träna för mycket.

Du behöver inte stirra på diagram eller mikrostyra passen heller. En snabb daglig koll räcker, plus en extra titt efter särskilt krävande träning.

(Image credit: Future / Matetus Abras)

Funktion 2: Betygsätt dina träningspass

Problemet med att bara förlita sig på tempo och puls är att två träningspass kan se identiska ut på papper men kännas helt olika.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Värme, backar, dålig sömn, stress och till och med vad du har ätit kan förändra hur tungt ett pass upplevs, även om siffrorna inte visar det.

Därför är en ansträngningsskattning – ofta kallad upplevd ansträngning – ett oväntat användbart tillägg. Apple kopplar detta direkt till träningsbelastning, där du kan ange hur jobbigt passet kändes så att helhetsbilden blir mer realistisk över tid, medan Garmin‑klockor använder ett betygssystem med smileys.

Du behöver inte vara exakt heller – det viktiga är konsekvens. Håller du samma betydelse i dina betyg, även med enkla nivåer som lätt, medel och hårt, blir din träningshistorik betydligt mer ärlig.

Funktion 3: Sätt puls- eller tempomål

De flesta använder sin smartklocka som ett kvitto: du genomför passet och tittar på statistiken efteråt. Mål vänder på det.

Det finns två måltyper som faktiskt spelar roll i vardagsträning. Pulsmål är perfekta för lugna löprundor som annars lätt blir för hårda, och tempomål passar bra för jämna pass där du vill hålla dig inom ett bekvämt intervall.

I Fitbit-ekosystemet – vilket omfattar både Fitbit-enheter och Wear OS-klockor med Fitbit-funktioner – är zonbaserad guidning och träningsmål utformade för att hålla dig i rätt intensitetsnivå under passet.

Tricket är att faktiskt hitta inställningen, eftersom den ofta ligger gömd i träningsinställningar, anpassade pass eller coachningsalternativ, inte på standardskärmen “starta löpning”. Som tur är tar det bara några minuter att ställa in när du väl vet var du ska leta.

(Image credit: Fitbit)

Funktion 4: Använd ditt beredskapspoäng

Ett readiness-värde fungerar som en daglig utslagsgivare. Istället för att gissa om du orkar ett hårt pass använder klockan återhämtningsdata för att styra dig mot rätt typ av träning.

I Fitbits system är Daily Readiness Score tänkt att visa hur redo kroppen är för aktivitet, baserat på sömn, senaste träningpass och pulsdata som vilopuls och pulsvariation (HRV).

Bästa sättet att använda det är som beslutsstöd, inte som en absolut regel. Ett lågt värde betyder inte “gör ingenting”, men det är ofta en bra signal att byta intervaller mot en lugn jogg, promenad eller rörlighetsträning.

(Image credit: Future / StepsApp GmbH)

Funktion 5: Kolla dina vitalvärden

Vissa morgnar vaknar man och känner sig lite ur balans – inte sjuk, bara seg eller ovanligt låg. Det är här vitalvärdes-paneler faktiskt blir användbara, eftersom de gör en vag känsla till något du kan agera på.

På Apple Watch bygger appen Vitals upp ett normalintervall för nattliga hälsomätningar som samlas in under sömnen och markerar värden som avviker tydligt från din personliga nivå. Garmin-klockor erbjuder i stället en Health Status-översikt med fem nyckelvärden, till exempel syremättnad (Pulse Ox) och pulsvariation, samt en Morning Report som sammanfattar hur du sov.

Om flera värden hamnar utanför ditt normala intervall kan du dessutom få en notis nästa morgon, tillsammans med information om faktorer som kan påverka resultatet, såsom mediciner, höjdskillnader eller alkohol.

Det är dock viktigt att inte bli besatt av siffrorna. Den enklaste och mest användbara rutinen är att använda det som en slags dubbelcheck de morgnar du känner dig tveksam; ser allt normalt ut kan du träna som planerat.

(Image credit: Future / Genlter Stories)

Funktion 6: Temperaturtrender på handleden

Handledstemperatur är lätt att missförstå, så det är bra att sätta rätt förväntningar direkt: det är inte en funktion för att ta temperaturen på begäran, och det handlar inte om en enskild mätning.

Poängen är trenden över flera nätter, som ger värdefull kontext när du försöker avgöra om du är dåligt återhämtad, påverkad av resor eller bara på väg in i en tung vecka.

På Apple Watch mäts handledstemperaturen under natten och visas som förändringar från din personliga baslinje, inte som ett absolut tal – och det kan ta några nätter innan den referensen etableras.

(Image credit: Apple)

Funktion 7: Notiser om oregelbunden hjärtrytm

Den här ligger lite vid sidan av ren träning, men är exakt en sådan funktion många glömmer att de har. Notiser om oregelbunden hjärtrytm kan arbeta i bakgrunden och leta efter tecken på avvikande pulsrytm, medan EKG vanligtvis är ett test du startar manuellt genom att öppna en app och följa instruktionerna.

På Apple Watch beskriver Apple funktionen som något som då och då kontrollerar hjärtrytmen och skickar en notis om den upptäcker ett mönster som kan stämma överens med förmaksflimmer. Fitbit, Google Pixel Watch, Samsung och Garmin fungerar på liknande sätt.

Det är viktigt att understryka att det här inte är medicinsk utrustning och att du alltid ska kontakta vården om något känns allvarligt. Har din klocka stöd för funktionerna är det ändå klokt att aktivera notiserna och veta var EKG-appen finns.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Funktion 8: Använd en adaptiv löpcoach

Många skulle springa mer regelbundet om de slapp bestämma varje pass själva, och därför kan inbyggda coachfunktioner göra stor skillnad. I Samsung Galaxy Watch-serien finns exempelvis en personlig Running Coach som bedömer din nivå och skapar ett anpassat träningsprogram via Samsung Health.

Fitbits ekosystem lutar också tungt mot guidad träning och rekommendationer baserade på återhämtning, vilket gör det särskilt väl lämpat för Wear OS-klockor där hälsocoachning prioriteras lika högt som träningsspårning.