3 Apple Watch-modeller skal angivelig lanseres 9. september – dette kan vi vente oss

Apple har bekreftet at deres neste arrangement vil finne sted 9. september, og alt tyder på en større oppdatering av Apple Watch-serien.

Basert på måneder med lekkasjer og rykter, tror vi at Apple vil lansere ikke én, ikke to, men tre nye Apple Watch-modeller. Akkurat nå er det bare tre Apple Watch-modeller tilgjengelig for kjøp direkte fra selskapet: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 og Apple Watch SE (2022), mens eldre modeller selges gjennom tredjepartsforhandlere.

Ryktene om en ny trio av klokker antyder at hele serien får en oppdatering. Her er de tre nye enhetene vi tror vil bli annonsert på Cupertinos «Awe dropping»-arrangement – ​​og vi vil selvfølgelig oppdatere guidene våre til de beste Apple Watch-modellene og de beste smartklokkene etter at vi har fått sjansen til å teste dem.

Enten du har fulgt lekkasjene nøye eller ikke har lest mye, er her alt du trenger å vite om Apple Watch-modellene vi forventer å se 9. september.

1. Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

Apple Watch Ultra 2 fikk en mindre oppdatering i fjor i form av en ny svart titanfinish, og den er fortsatt gullstandarden for pulsmåling og allsidighet, nylig testet mot et brystbånd.

Oppgraderingene vi venter oss fra Apple Watch Ultra 3 inkluderer satellitttilkobling, lik den som forventes i den kommende Google Pixel Watch 4. Denne funksjonen vil tillate brukere å kommunisere fra klokken uten telefon i nødstilfeller, selv uten et aktivt dataabonnement.

Hvis du bruker klokken med et dataabonnement, venter vi oss også 5G-støtte for et stort løft innen navigasjon, kommunikasjon og musikkstrømming.

Vi håper også på en ny og kraftigere prosessorbrikke og muligens blodtrykksmåling. Apple Watch Ultra og Ultra 2 er stort sett identiske i design, og vi venter oss ingen radikale endringer i chassiset eller handlingsknappen.

2. Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 10 (Image credit: Future)

Apple Watch Series 11 er den neste hovedmodellen i serien.

I fjor fikk Series 10 en større redesign med en buet skjerm, tynnere kropp og ny brikke, så vi regner ikke med noen store designendringer her – spesielt med tanke på at de to andre klokkene sannsynligvis vil få mest oppmerksomhet. En ny brikke er imidlertid sannsynlig.

Vi vet at den, sammen med resten av serien, vil få alle de nye programvarefunksjonene fra watchOS 26, inkludert den KI-drevne Workout Buddy og en redesignet Workout-app. Det er mulig at vi får se den lenge etterlengtede blodtrykksmålingen, men maskinvaremessig vil Series 11 sannsynligvis være veldig lik Series 10.

3. Apple Watch SE 3

Apple Watch SE (Image credit: Future)

Annethvert år kombinerer Apple elementer fra eldre modeller med et billigere chassis for å gi oss en ny SE-modell.

Vi har omtalt SE 2 som den beste Apple Watch-modellen du kan kjøpe i budsjettklassen, og SE 3 vil sannsynligvis levere den samme fantastiske opplevelsen i en rimeligere pakke. Det er usannsynlig at SE 3 vil få den buede skjermen fra Series 10, men snarere en eldre Series 9-lignende skjerm som kan lages med billigere og utgåtte deler.

Vent deg moderne, KI-drevne funksjoner fra watchOS 26 i en modell designet for å koste rundt 3 000 kroner.