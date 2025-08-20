Garmin-klokker kan endelig få en nøkkelfunksjon som Apple har hatt i årevis

To nye lekkasjer hevder at fremtidige Garmin-klokker vil få LTE-tilkobling

Denne funksjonen lar deg legge til smartklokker i et abonnement, slik at du kan ringe og strømme uten telefon

Det er en funksjon som finnes på Apple- og Samsung-klokker, vanligvis på dyrere modeller

To nye lekkasjer hevder at vi snart vil kunne ringe, strømme musikk og svare på tekstmeldinger fra noen av Garmins beste klokker som ennå ikke er annonsert – selv uten en tilkoblet telefon.

Ja, LTE-tilkobling kommer til Garmin-klokker, ifølge separate rapporter fra Garmin Rumors og The5Krunner. Garmin Rumors samarbeidet med et nettsted kalt AppSensa, som graver i kode for å avdekke funksjoner under utvikling. Garmin skal angivelig gå «all in» på mobiltilkobling, sier nettstedet.

Oppførte funksjoner inkluderer nødvarsler via satellitt, toveismeldinger, LiveTrack-posisjonsdeling uten telefon og taleanrop med kontakter.

Garmin Messenger, satellittmeldingstjenesten mellom klokker, skal også angivelig utvides. Kan Garmin Messenger nå være Garmins hovedmeldingsklient, i stand til å sende tekstmeldinger gjennom abonnementet ditt og nå både telefoner og andre Garmin-klokker?

The5KRunner rapporterer også disse påstandene, og sier at det åpenbare utgangspunktet er en ryktet Fenix 8 Pro, der «Pro» står for inkludering av LTE-tilkobling. De beste Apple Watch- og Samsung-klokkene leveres ofte i billigere varianter kun med Bluetooth varianter og dyrere LTE-kompatible versjoner, så det ville være fornuftig av Garmin å følge samme mønster.

Et stort skritt fremover

Garmin-klokker har lenge blitt ansett som en annen type enheter enn smartklokker, ettersom de er mer som eventyrkamerater eller treningsverktøy enn hverdagslige kommunikasjonsenheter. Men noen serier, som Garmin Venu-serien, visker allerede ut linjene litt.

Å gjøre klokkene i stand til telefonfri kommunikasjon ville være et viktig strategiskifte og ville tillate flere smartklokkelignende modeller, som Garmin Venu X1, å konkurrere seriøst med Apple Watch Ultra 2 og Samsung Galaxy Watch Ultra.

Hvis det stemmer, er vi nysgjerrige på å se hvilke fremtidige modeller som får dette ryktede LTE-alternativet. Garmin Venu 4 virker som en åpenbar kandidat. En leser på vår rykte-hub for Garmin Venu 4 var enig og skrev: «Hvis Garmin Venu 4 noen gang kom med LTE og svar på tekstmeldinger, ville det definitivt vært banebrytende. Så mange nåværende iPhone-brukere ville hoppet på Venu 4 – det ville vært en drømmeklokke.»

Kanskje vi også vil se Forerunner Pro-modeller med LTE-alternativer i fremtiden, ettersom LiveTrack uten telefon føles som et utmerket sikkerhetsverktøy for triatleter og terrengløpere.