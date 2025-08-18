Dos nuevas filtraciones afirman que los futuros relojes Garmin contarán con conectividad LTE

Esta función permite añadir relojes inteligentes a un plan de datos, lo que permite realizar llamadas y transmitir contenido sin necesidad de un teléfono

Es una función que incluyen los relojes de Apple y Samsung, normalmente en los modelos más caros

¿Eres fan de Garmin, pero piensas que le faltan algunas funciones a sus relojes más poderosos? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues dos nuevas filtraciones afirman que pronto podremos hacer llamadas, reproducir música e incluso responder mensajes sin necesidad de un smartphone desde algunos de los modelos de la marca.

Sí, la conectividad LTE llegará a los relojes Garmin, según informes independientes de los sitios web Garmin Rumors y The5Krunner. Garmin Rumors se ha asociado con un sitio web llamado AppSensa, que analiza el código para descubrir las funciones en desarrollo. Según el sitio web, Garmin apostará por la conectividad celular.

Entre las funciones enumeradas se incluyen mensajes SOS de emergencia por satélite, mensajería bidireccional, compartir la ubicación LiveTrack sin teléfono y llamadas de voz con los contactos.

Según se informa, también se está ampliando Garmin Messenger, el servicio de mensajería por satélite de reloj a reloj. ¿Quizás Garmin Messenger se convierta ahora en el principal cliente de mensajería de Garmin, capaz de enviar mensajes de texto utilizando tu plan de datos y llegando a teléfonos y otros relojes Garmin?

The5KRunner también informa de estas afirmaciones, afirmando que el punto de partida obvio es el rumoreado Fenix 8 Pro, en el que «Pro» significa la inclusión de conectividad LTE. Los mejores Apple Watch y los mejores relojes Samsung suelen venir en variantes más baratas solo con Bluetooth y otras más caras con capacidad LTE, por lo que tendría sentido que Garmin siguiera este patrón.

Un gran paso adelante

(Image credit: Future)

Los dispositivos Garmin se han considerado durante mucho tiempo entidades independientes de los relojes inteligentes, ya que se asemejan más a compañeros de aventura o herramientas de entrenamiento que a dispositivos de comunicación cotidianos. Sin embargo, ciertas gamas, como la serie Garmin Venu, ya difuminan un poco las líneas.

Hacer que los relojes sean capaces de comunicarse sin necesidad de un teléfono supondría un gran cambio de estrategia y permitiría que modelos más parecidos a los relojes inteligentes, como el Garmin Venu X1, compitieran seriamente con otros como el Apple Watch Ultra 2 y el Samsung Galaxy Watch Ultra.

Si esto es cierto, tengo curiosidad por ver qué modelos futuros incorporarán esta rumoreada opción LTE. El Garmin Venu 4 parece una apuesta segura. Un comentarista de nuestro centro de rumores sobre el Garmin Venu 4 se mostró de acuerdo y afirmó: «Si el Garmin Venu 4 llegara a incorporar LTE y la respuesta a mensajes de texto, sin duda sería un cambio revolucionario. Muchos usuarios actuales de iPhone se pasarían al Venu 4, sería el reloj de sus sueños».

Quizás en el futuro también veamos Forerunner Pros con opciones LTE, ya que LiveTrack sin teléfono parece una gran herramienta de seguridad para triatletas y corredores de trail que entrenan en solitario.