Nuevas filtraciones del iPhone 17 Pro y Pro Max muestran componentes internos, una actualización de la cámara y ranura para SIM

Han aparecido otra tanda de rumores sobre el iPhone 17

Se rumora que el modelo iPhone 17 Pro Max recibirá una actualización de cámara

Parece que la ranura para tarjeta SIM se quedará en algunos mercados.

Hay muchos rumores y filtraciones del iPhone 17 que debemos seguir en este momento, y los últimos en llamar nuestra atención aparentemente han revelado algunos detalles más sobre los modelos más caros que llegarán el próximo mes: el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

En primer lugar, el informante Majin Bu (a través de GSMArena ) ha publicado un par de fotos que supuestamente muestran la ranura para tarjeta SIM del iPhone 17 Pro. Si bien los iPhones ahora son solo eSIM en los EE. UU., ese no es el caso en los mercados internacionales y parece que tampoco será el caso con los teléfonos de 2025.

A continuación, tenemos imágenes que supuestamente muestran el interior del iPhone 17 Pro Max, del conocido filtrador Yeux1122 (vía Wccftech ). Podemos ver el mismo diseño de batería con cubierta metálica del iPhone 16 Pro del año pasado, que mejora la gestión térmica, y el módulo de cámara más grande que se rumoreaba anteriormente.

También cabe destacar dos diseños de batería con formas diferentes, presumiblemente para iPhones con y sin ranuras físicas para tarjetas SIM. Esto demuestra las adaptaciones que Apple debe implementar para sus teléfonos en diferentes mercados del mundo.

Actualizaciones de la cámara

Las cámaras traseras del iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quizás la filtración más emocionante del último lote proviene de otro informante experimentado, Setsuna Digital (a través de Notebookcheck ), que sugiere que el iPhone 17 Pro Max vendrá con la cámara de telefoto más poderosa que hemos visto hasta ahora.

No está claro si se refiere al teleobjetivo más potente de la serie iPhone o de los smartphones en general, pero en cualquier caso, es una mejora potencial prometedora. El iPhone 16 Pro Max viene equipado con una cámara trasera de triple lente de 48 MP + 48 MP + 12 MP, con zoom óptico de 5x gracias al teleobjetivo.

No sabemos cuánto mejorará el zoom óptico ni la cantidad de megapíxeles este año, pero ya se habla de un zoom óptico de 8x , lo que explica en parte el rediseño de la parte trasera que esperamos. Apple también podría presentar una aplicación de cámara profesional junto con los nuevos teléfonos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No deberíamos tener que esperar demasiado para ver cuán precisas o no son estas filtraciones: si Apple mantiene su calendario habitual, la serie iPhone 17 se anunciará en septiembre, siendo el martes 9 de septiembre el día y la fecha probables.