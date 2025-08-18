Nya läckor om iPhone 17 Pro och Pro Max visar upp insidan, en kamerauppgradering – och en SIM-kortplats

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

Ett nytt gäng iPhone 17-rykten har dykt upp

iPhone 17 Pro Max sägs få en kamerauppgradering

Det verkar som att SIM-kortplatsen blir kvar i vissa marknader

Det cirkulerar många rykten och läckor kring iPhone 17 just nu och de senaste som fångat vår uppmärksamhet avslöjar fler detaljer om de dyraste modellerna som väntas nästa månad: iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max.

Först ut har läckan Majin Bu (via GSMArena) laddat upp ett par bilder som påstås visa SIM-kortplatsen för iPhone 17 Pro. Även om iPhones gått över till eSIM enbart i USA gäller inte det i internationella marknader och det verkar som att det inte heller blir fallet med årets modeller.

Sedan har vi bilder som påstås visa insidan av iPhone 17 Pro Max från den välkända läckan Yeux1122 (via Wccftech). Vi kan se samma metalltäckta batteridesign som användes i fjolårets iPhone 16 Pro, vilket förbättrar värmehantering, samt den större kameramodul som det tidigare ryktats om.

Värt att notera är också två olika batteridesigner, vilket antagligen är för iPhones med och utan fysisk SIM-kortplats. Det visar på de anpassningar Apple måste göra för sina telefoner i olika marknader världen över.

Kamerauppgraderingar

Kamerorna på iPhone 16 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kanske den mest spännande läckan i det senaste gänget kommer från en annan rutinerad läcka, Setsuna Digital (via Notebookcheck), som antyder att iPhone 17 Pro Max kommer med den mest kraftfulla telefoto-kameran vi sett hittills.

Det är oklart om det betyder den mest kraftfulla telefotokameran i iPhone-serien eller i telefoner generellt, men det är en lovande uppgradering oavsett. iPhone 16 Pro Max är utrustad med en trippelkamera på 48MP+48MP+12MP på baksidan, med 5x optisk zoom via telefoto-linsen.

Vi vet ännu inte hur mycket den optiska zoomen eller megapixlarna kan uppgraderas i år, men det har redan pratats om 8x optisk zoom, vilket är en del av anledningen till den omdesignade baksidan som förväntas. Apple kan också passa på att lansera en kameraapp på pro-nivå tillsammans med de nya telefonerna.

Vi behöver troligen inte vänta länge för att se hur korrekta dessa läckor är: om Apple håller sig till sitt vanliga schema kommer iPhone 17-serien att presenteras i september, med tisdag 9 september som det troliga datumet.