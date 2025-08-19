Garmin-klockor kan äntligen få en nyckelfunktion som Apple haft i flera år

Två nya läckor hävdar att framtida Garmin-klockor kommer att få LTE-anslutning

Denna funktion gör att du kan lägga till smartklockor i ett abonnemang, så att du kan ringa samtal och streama utan en telefon

Det är en funktion som finns på Apple- och Samsung-klockor, vanligtvis på dyrare modeller

Två nya läckor hävdar att vi snart kan ringa samtal, streama musik och svara på sms från några av de bästa Garmin-klockorna som ännu inte har tillkännagivits – även utan en ansluten telefon.

Ja, LTE-anslutning är på väg till Garmin-klockor, enligt separata rapporter från sidorna Garmin Rumors och The5Krunner. Garmin Rumors samarbetade med en sajt som heter AppSensa, som gräver i kod för att upptäcka funktioner under utveckling. Garmin ska enligt uppgift satsa ”all-in” på mobiluppkoppling, enligt sajten.

Listade funktioner inkluderar nödsatellit-SOS-meddelanden, tvåvägsmeddelanden, LiveTrack-platsdelning utan en telefon och röstsamtal med kontakter.

Garmin Messenger, tjänsten för satellitmeddelanden mellan klockor, ska också enligt uppgift utökas. Kanske blir Garmin Messenger nu Garmins huvudsakliga meddelandeklient, som kan skicka sms via ditt abonnemang och nå både telefoner och andra Garmin-klockor?

The5KRunner rapporterar också dessa påståenden och säger att den uppenbara startpunkten är en ryktad Fenix 8 Pro, där ”Pro” står för inkluderingen av LTE-anslutning. De bästa Apple Watch- och Samsung-klockorna kommer ofta i billigare varianter med bara Bluetooth och dyrare LTE-kompatibla versioner, så det vore logiskt om Garmin följde samma mönster.

Ett stort steg framåt

Garmin-klockor har länge betraktats som separata enheter från smartklockor, eftersom de mer liknar äventyrskamrater eller träningsverktyg än vardagliga kommunikationsenheter. Men vissa serier, som Garmin Venu-serien, suddar redan ut linjerna en del.

Att göra klockorna kapabla till kommunikation utan telefon skulle innebära en enorm strategiförändring och skulle möjliggöra mer smartwatch-liknande modeller, som Garmin Venu X1, att på allvar konkurrera med Apple Watch Ultra 2 och Samsung Galaxy Watch Ultra.

Om det stämmer är jag nyfiken på att se vilka framtida modeller som får detta ryktade LTE-alternativ. Garmin Venu 4 känns som en självklar kandidat. En läsare på vår Garmin Venu 4-rykteshubb höll med och skrev: ”Om Garmin Venu 4 någonsin kom med LTE och svar på textmeddelanden skulle det definitivt vara en gamechanger. Så många nuvarande iPhone-användare skulle hoppa på Venu 4 – det skulle vara en drömklocka.”

Kanske får vi också se Forerunner Pro-modeller med LTE-alternativ i framtiden, då LiveTrack utan telefon känns som ett utmärkt säkerhetsverktyg för triatleter och traillöpare.