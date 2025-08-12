Garmin Venu 4: Allt vi vet hittills om den premiumklassade smartklockan

Fyndtips Beställ den nya Garmin Forerunner 970 billigt hos Amazon - nu enbart 13 995 kronor.

TechRadar-teamet har testat många wearables genom åren och om vi skulle lista de bästa Garmin-klockorna på marknaden just nu skulle Garmin Venu 3 absolut finnas med i topp. Det är en imponerande produkt av många skäl – men en ännu bättre modell är på väg i form av Garmin Venu 4.

Garmin har ännu inte sagt något officiellt om den här smartklockan, men några läckor och rykten pekar på att den är på gång. Venu 3 lanserades i augusti 2023, så tidpunkten är definitivt rätt för Garmin att presentera en efterföljare.

I juni 2025 lanserades Garmin Venu X1, vilket kom som en överraskning – men den Apple Watch Ultra 2-utmanaren verkar inte vara den verkliga uppföljaren till Venu 3, trots namnet. Här är allt vi tror oss veta om vad Garmin Venu 4 kan komma att erbjuda.

Snabba fakta

Vad är det? En flaggskeppsuppföljare till Venu 3

En flaggskeppsuppföljare till Venu 3 När släpps den? Troligen augusti/september 2025

Troligen augusti/september 2025 Vad kommer den kosta? Runt 5 000 kronor

Garmin Venu 4: Förväntat lanseringsdatum och pris

Venu 3 lanserades i August 2023. (Image credit: Garmin)

Vi räknar med en lansering under 2025

En prisnivå i mellanklassen är trolig

De läckor och rykten vi sett om Venu 4 har inte nämnt något specifikt lanseringsdatum eller pris – men vi kan göra kvalificerade gissningar utifrån vad Garmin gjort tidigare.

Garmin lanserade Venu 3 i augusti 2023, medan Garmin Venu 2 dök upp redan i april 2021 (och Garmin Venu 2 Plus i januari 2022, med tillagd mikrofon). Med två års mellanrum mellan tidigare modeller är augusti 2025 alltså en logisk gissning för Venu 4.

När det gäller priset har vi endast Venu 3 som referens. Den klockan fick ett startpris på 5 399 kronor och placerade sig i mellanskiktet bland Garmins klockor. Det verkar troligt att Venu 4 tar samma position – mellan de mer avancerade Fenix-modellerna och de billigaste Forerunner-modellerna.

Garmin Venu 4: läckor och rykten

Garmin Venu X1 (Image credit: Garmin)

Vi har sett antydningar om att Venu 4 är på väg

Uppgraderingar i skärm och konstruktion kan vara på gång

Vi har inte direkt blivit överösta med läckor och rykten om Garmin Venu 4, så den här delen av artikeln blir rätt så kort. Vad vi däremot kan säga är att en hänvisning till klockan Venu 4 har dykt upp på Garmins japanska webbplats – specifikt i en beskrivning av Garmin Golf-appen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Detta säger oss att Garmin Venu 4 med stor sannolikhet är på väg, att du kommer kunna använda den för att förbättra ditt golfspel och… inte så mycket mer. Garmin har faktiskt sedan tagit bort omnämnandet av Venu 4 från dokumentationen för golfappen, så dra dina egna slutsatser. Helt klart var dess existens tänkt att hållas hemlig.

Även om det inte är en läcka i sig, pekar en rapport från Garmin Rumors på att av alla Garmins flaggskeppssmartklockor är Venu den som har väntat längst på en uppdatering. Garmin Fenix 8 presenterades i augusti 2024, vilket ger ytterligare en indikation på att augusti 2025 kan vara rätt tidpunkt för Venu 4.

Vi kan också hämta vissa ledtrådar från den nyligen lanserade Garmin Venu X1, som visar hur Garmin som företag förändras. Den har den största skärmen hittills på en Garmin-klocka och följer den senaste Garmin-trenden med att offra batteritid för skärmkvalitet – kanske en antydan om hur Venu-serien kan utvecklas.

Garmin Venu 4: vad vi vill se

Sensorerna på Garmin Venu 3. (Image credit: Future)

Även om vi gillar Venu 3 är den inte riktigt en perfekt smartklocka – och två år är lång tid i teknikvärlden. Med det i åtanke är här fem förbättringar vi hoppas få se när Garmin Venu 4 faktiskt lanseras.

1. En förbättrad design

Venu X1 har redan visat vad Garmin kan åstadkomma i form av designförfiningar: den är märkbart tunn och lätt, och det är något vi hoppas på även för Venu 4, kanske med uppgraderingar vad gäller boett och övergripande hållbarhet.

Vi har sett titan användas i klockor som Venu X1 och Forerunner 970, båda lanserade 2025, och Venu 4 kan mycket väl följa den trenden. Med två års mellanrum förväntar vi oss också en uppgradering av Venu 3-modellens 1,4-tums AMOLED-skärm med 454 x 454 pixlar.

2. Uppgraderade sensorer

Vi vill alltid se nya och förbättrade sensorer på smartklockor och fitnessspårare, oavsett om det handlar om bättre noggrannhet i mätningarna eller helt nya typer av mätningar – och det är något som Venu 4 mycket väl kan leverera.

De senaste Garmin-klockorna som lanserats använder fortfarande Elevate v5-sensorn som sitter i Venu 3, så man kan argumentera för att det är dags för en uppgradering här – även om Venu 3 redan är en av de bästa modellerna på marknaden för hälso- och träningsinsikter.

3. Fler mjukvarufunktioner

I vår recension av Garmin Venu 3 påpekade vi att klockan saknade vissa mer detaljerade mätvärden och avancerade funktioner som finns i andra Garmin-modeller – så Garmin skulle kunna implementera dessa funktioner i Venu 4 om de vill.

Funktioner som Suggested Workouts och Training Readiness finns inte i Venu 3, men skulle kunna överföras till Venu 4 från andra klockor, vilket skulle göra den ännu mer lockande för köp. Det vore ett enkelt sätt för Garmin att höja värdet på Venu 4.

4. Inbyggd kartfunktion

En av besvikelserna med Garmin Venu 3 är att den saknar integrerad kart- eller rutt­navigeringsfunktion, vilket gör att den hamnar efter andra modeller i Garmins sortiment – utan tvekan helt avsiktligt, så att varje serie kan förbli distinkt.

Även om det skulle skapa viss överlappning med de mer avancerade Garmin-klockorna, vore integrerade kartor ett välkommet och användbart tillskott. Det är värt att notera att vissa Garmin-klockor nyligen uppgraderats med stöd för Google Maps, vilket är ett gott tecken.

5. En mobilmodell

Under de senaste åren har Garmin till stor del övergett idén om klockor som kan ansluta till nätet oberoende av en ansluten telefon – sannolikt efter att ha räknat ut att kompromissen vad gäller batteritid och pris inte är värd det för de flesta användare.

Men det finns mycket som talar för ett mobilalternativ som kan skicka meddelanden, ringa samtal och uppdatera sig själv utan att vara beroende av en annan enhet. Det skulle hjälpa Venu 4 att sticka ut i Garmin-utbudet och göra den bättre rustad att konkurrera med de bästa Apple Watch-modellerna.