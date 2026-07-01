Samsung avslører at Galaxy Ring 2 er på vei – og den kan ha flere etterlengtede nyheter som vil utfordre Oura Ring 5

Samsung-sjef sier at neste generasjons Galaxy Ring er under utvikling.

Den kan inneholde flere designforbedringer og dypere integrasjon med andre Samsung-enheter.

Den største nyheten kan være iPhone-støtte – noe Samsungs bærbare enheter aldri har tilbudt før.

Da Samsung lanserte Galaxy Ring 2024, tok den raskt en plass øverst på listen vår over de beste smartringene, men den sørkoreanske teknologigiganten har vært uvanlig stille om planene for neste generasjon – frem til nå.

I et intervju med Forbes avslørte Hon Pak, Senior Vice President og leder for Samsungs Digital Health Team, at selskapets neste smartring (som vi antar vil hete Galaxy Ring 2) nå offisielt er under utvikling.

«Vi jobber med neste generasjon. Det kan jeg fortelle deg», sa han.

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Kunngjøringen kommer kort tid etter lanseringen av den nye Oura Ring 5. Sammenlignet med forgjengeren er den omtrent 40 prosent mindre og tilbyr enda lengre batteritid, selv om den også har en høyere prislapp.

Så det føles som riktig tidspunkt for Samsung å returnere til markedet for smarte ringer, spesielt med tanke på hvor hard konkurransen har blitt de siste to årene. Spørsmålet er hvordan Galaxy Ring 2 vil måle seg mot konkurrentene.

Da Samsung lanserte den første Galaxy Ring, beskrev Pak den som «en omfattende og forenklet måte» å spore helse og søvn på, og det ser ut til at selskapet nå ønsker å bygge videre på den visjonen – både når det gjelder maskinvare og programvare.

Med tanke på det slankere designet til Oura Ring 5, ville det ikke være så overraskende om Samsung går for en lignende tilnærming med en mindre, men mer slitesterk ring for å forbedre komforten.

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I tillegg kan Samsung hente inspirasjon fra Oura og fjerne sensorbulene på innsiden av ringen, samtidig som batteritiden forlenges. Vi har også tidligere spådd at Galaxy Ring 2 kan få et faststoff-batteri.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Selv om det sannsynligvis kommer designforbedringer, antydet Pak at dette ikke vil være den største endringen med Galaxy Ring 2.

«Hvis du sammenligner ringer, uavhengig av produsent, er ikke sensorene så forskjellige lenger», sa han, og la til: «Det handler egentlig om hvilke tjenester du bygger oppå det. Det er der programvaren virkelig kan utgjøre en forskjell.»

Basert på disse kommentarene ser det ut til at Galaxy Ring 2s største fokus vil være på programvare og integrasjon snarere enn å gjøre store endringer i selve maskinvaren. Pak sa også at Samsung ønsker å bygge videre på sitt tilkoblede økosystem for å gi brukerne mer nøyaktige helsedata og en bedre forståelse av vanene deres.

I stedet for bare å bruke informasjonen fra Galaxy Ring 2, vil Samsung Health kunne kombinere data fra ringen med andre Samsung-enheter, for eksempel Galaxy Watch, Galaxy-telefoner og til og med SmartThings-kompatible produkter i hjemmet ditt for å gi et mer omfattende bilde av din daglige aktivitet og velvære.

For brukere som allerede er investert i Samsungs økosystem, er dette en stor fordel. Samtidig var en av de største ulempene med den første Galaxy Ring mangelen på iOS-støtte. Oura Ring har hatt overtaket her, ettersom den fungerer med iPhones – men det kan endre seg med Galaxy Ring 2.

I tillegg til programvareforbedringene hintet Pak tydelig om at iOS-støtte kan være på vei.

«Jeg smiler, men jeg kan ikke si noe», svarte han kryptisk.

Av alle mulige nyheter ville iPhone-støtte sannsynligvis være den største. Det ville også gi iPhone-brukere en mye større grunn til å velge Galaxy Ring fremfor konkurrerende smartringer.

Selv om dette ikke er en offisiell bekreftelse, er det fortsatt lovende nyheter om hva vi kan forvente av den lenge etterlengtede oppfølgeren.

Samsung har fortsatt ikke avslørt en lanseringsdato, men Galaxy Unpacked 2026 nærmer seg raskt. Der forventes selskapet å presentere Galaxy S26-serien – spørsmålet er om Galaxy Ring 2 også kan få sin debut samtidig.