Samsung avslöjar att Galaxy Ring 2 är på väg – och den kan få flera efterlängtade nyheter som utmanar Oura Ring 5

En chef på Samsung säger att nästa generation av Galaxy Ring är under utveckling

Den kan få flera designförbättringar och djupare integration med andra Samsung-enheter

Den största nyheten kan bli stöd för iPhone – något Samsungs wearables aldrig tidigare har erbjudit

När Samsung lanserade Galaxy Ring 2024 tog den snabbt en plats högst upp på vår lista över de bästa smartringarna, men den sydkoreanska teknikjätten har varit ovanligt tyst om sina planer för nästa generation – fram tills nu.

I en intervju med Forbes berättade Hon Pak, Senior Vice President och chef för Samsungs Digital Health Team, att företagets nästa smartring (som vi antar kommer att heta Galaxy Ring 2) nu officiellt är under utveckling.

"Vi arbetar på nästa generation. Det kan jag säga", berättade han.

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Beskedet kommer kort efter att nya Oura Ring 5 lanserades. Jämfört med föregångaren är den ungefär 40 procent mindre och erbjuder ännu längre batteritid, även om den också har fått en högre prislapp.

Det känns därför som rätt tid för Samsung att återvända till marknaden för smartringar, särskilt med tanke på hur hård konkurrensen har blivit de senaste två åren. Frågan är hur Galaxy Ring 2 kommer att stå sig mot konkurrenterna.

När Samsung lanserade den första Galaxy Ring beskrev Pak den som "ett heltäckande och förenklat sätt" att följa hälsa och sömn, och det verkar som att företaget nu vill bygga vidare på den visionen – både när det gäller hårdvara och mjukvara.

Om vi tittar på den smalare designen hos Oura Ring 5 skulle det inte vara särskilt förvånande om Samsung väljer en liknande strategi med en mindre men tåligare ring för att förbättra komforten.

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Dessutom skulle Samsung kunna inspireras av Oura och ta bort sensorutbuktningarna på insidan av ringen, samtidigt som batteritiden förlängs. Vi har även tidigare förutspått att Galaxy Ring 2 kan få ett solid state-batteri.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Även om designförbättringar känns sannolika antydde Pak att det inte kommer att vara den största förändringen med Galaxy Ring 2.

"Om man jämför olika ringar, oavsett tillverkare, skiljer sig sensorerna inte särskilt mycket längre", sade han och tillade: "Det handlar egentligen om vilka tjänster man bygger ovanpå. Det är där mjukvaran verkligen kan göra skillnad."