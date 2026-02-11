Samsung har nettopp satt datoen for den første Galaxy Unpacked i 2026 – og alt peker mot Galaxy S26 med massevis av Galaxy AI

Samsung har satt sitt neste Galaxy Unpacked-arrangement til 25. februar 2026.

Galaxy S26-serien forventes å bli avduket på arrangementet.

Galaxy AI vil nok en gang være et hovedfokus.

Etter flere måneder med rykter og spekulasjoner har Samsung endelig satt datoen for det første Galaxy Unpacked-arrangement i 2026 – og alt peker mot Galaxy S26-serien.

Det blir den første Galaxy Unpacked i 2026, som finner sted 25. februar kl. 19.00 norsk tid, direktesendt fra San Francisco, California. Samsung antyder at arrangementet vil innlede «deres nyeste Galaxy-innovasjoner», noe vi er nesten sikre på peker mot Galaxy S26-serien.

Samsung ventes å føre an med ultra-premium Galaxy S26 Ultra, sammen med Galaxy S26 Plus og standard Galaxy S26. Dette Unpacked-arrangementet som starter tidlig på året fokuserer tradisjonelt på Samsungs flaggskip, den ikke-brettbare Galaxy S-mobilen, selv om selskapet av og til har kommet med en overraskelse, som den første formelle lanseringen av Galaxy Ring tilbake i 2024.

Hvis du håper på den neste Galaxy Z Fold, Z Flip, eller spesielt en ny Z TriFold, så fortvil ikke. Vi vil sannsynligvis ikke se nye brettbare enheter før sommeren 2026, og Samsung begynte først å levere Z TriFold i USA i januar forrige måned.

Vær tidlig ute

Likevel, hvis du er ute etter en ny smarttelefon med candybar-motiv, ser Galaxy S26-serien ut til å bli en fortsatt imponerende – om enn mer iterativ – trio av enheter. Som i tidligere år lar Samsung allerede fans forhåndsreservere det de annonserer 25. februar, og det er helt gratis å gjøre det.

Du kan forhåndsreservere «neste Galaxy» på Samsungs nettsted for å være med i trekningen av premier og forhåndsbetstille med rabattkoder. Et eksempel er «Dobbel lagringsplass med på kjøpet, få 512 GB til prisen av 256 GB (verdi op til 2 500 kr)».

Sammen med invitasjonen slapp Samsung en kort teaservideo for Galaxy Unpacked – og det ser ut til at merket føler seg heldig. Invitasjonsbildet viser Samsungs Galaxy AI-logo som kommer ut av en gjennomsiktig kube som ser ut som om den har sprukket opp, og kaster prismatiske nyanser av blått, rosa og lilla som kan hinte til nye fargekombinasjoner for S26-serien.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Utover «Galaxy Unpacked»-merkevaren, datoen, klokkeslettet og URL-en til direktesendingen, avslører ikke bildet mye. Videoteaseren røper litt mer, og viser den glødende Galaxy AI-kuben som ruller over skjermen før den åpnes, med de fire stjernene i Galaxy AI-logoen i sentrum – noe som forsterker at Galaxy AI vil spille en viktig rolle i Samsungs neste flaggskiptelefoner.

På maskinvaresiden ventes Galaxy S26-serien å levere nok en ytelsesøkning takket være en ny prosessor – sannsynligvis en Qualcomm Snapdragon for Galaxy – samtidig som den holder seg ganske nær designspråket til den nåværende Galaxy S25, S25 Plus og S25 Ultra. En ryktet funksjon som skiller seg ut er imidlertid en ny personvernmodus for Galaxy S26 Ultra, som lar brukere slå personvernmodus av og på umiddelbart. Det er en liten detalj, men en som kan være spesielt nyttig når man ser sensitiv informasjon offentlig.

Uansett er det bare noen få uker igjen til Samsungs Galaxy Unpacked-arrangement 25. februar 2026, og TechRadar vil være på stedet og dele alt som ble avduket – eh, pakket ut – etter hvert som det skjer.