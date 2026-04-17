Fitbits kommende Whoop-rival er lekket flere ganger via Steph Curry, og kan lanseres veldig snart

En ennå ikke utgitt Fitbit-wearable har blitt observert i virkeligheten.

Den har blitt brukt offentlig gjentatte ganger av basketballspilleren Stephen Curry.

Enheten har tidligere blitt hintet om av Google og Fitbit.

Ikke alle som er interessert i aktivitetsmålere ønsker en bærbar enhet med skjerm. Selv om disse produktene kan være noen av de beste smartklokkene på markedet, ender enheter med en avansert skjerm ofte opp med å være for store, for dyre og ha for kort batteritid for mange brukere.

Som et alternativ finnes det en voksende kategori av skjermløse wearables som kan spore helsen din uten den store skjermen. Fitbit har hintet om en slik enhet i samarbeid med Stephen Curry, og nå har en hel haug med bilder lekket som viser det ennå ikke lansert produktet.

Bildene ble funnet av Droid Life, som sier at de oppdaget dem på Stephen Currys sosiale medier. Bildene viser en skjermløs bærbar enhet rundt Currys håndledd, med det som ser ut til å være et grått vevd armbånd med en oransje kant og en metallspenne.

Dette stemmer overens med tidligere lekkede bilder som angivelig viser Fitbits nye bærbare enhet, som offisielt ble hintet om av Google tidlig i april. Dette forsterker teorien om at produktet som ble funnet av Droid Life er den samme enheten som Google og Stephen Curry viste frem for noen uker siden.

I tillegg til selve den kroppsnære enheten, fant Droid Life også en video av Stephen Curry som kjører det som ser ut til å være en modifisert versjon av Fitbit-appen på en Google Pixel-telefon. I videoen sporer appen en sportsaktivitet med livedata, noe Droid Life sier at den nåværende appen ikke kan gjøre. Dette antyder at funksjonen kan komme til Fitbit-appen for å utfylle den nye enheten.

Interessant nok har Curry brukt denne kroppsnære enheten offentlig siden minst januar 2026, ifølge Droid Life. Den har blitt sett på ham under basketballkamper, pressekonferanser og diverse arrangementer – noe som er litt uvanlig for et produkt som ennå ikke er lansert, og som man ellers skulle tro ville bli holdt hemmelig inntil det er klart for utgivelse.

Én mulighet er at de involverte partene faktisk ønsker at enheten skal være synlig for å bygge interesse i forkant av lanseringen. På denne måten kan det være en måte å plante produktet i folks sinn før en offisiell pressekampanje starter.

Det faktum at bildene ble funnet på offisielle kontoer drevet av eller med Stephen Curry gir dem også en viss tyngde – Curry er tross alt ansiktet utad for prosjektet sammen med Google-eide Fitbit. Så det er ikke snakk om at Droid Life ser en ukjent enhet på håndleddet til en annen kjendis og gjetter at det er en Fitbit-prototype.

Nå som enheten ser ut til å dukke opp offentlig, kan det ta en stund før vi får offisielle detaljer fra Fitbit, som produktets navn og pris. Så hvis det er noe du er interessert i, kan det være på tide å holde øynene åpne.