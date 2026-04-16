Fitbits kommande Whoop-rival har läckt flera gånger via Steph Curry och den kan lanseras väldigt snart

En ännu ej lanserad Fitbit-wearable har setts ute i verkligheten

Den har upprepade gånger burits offentligt av basketspelaren Stephen Curry

Enheten har tidigare teasats av Google och Fitbit

Alla som är intresserade av träningsspårare vill inte ha en wearable med skärm. De här produkterna kan visserligen vara några av de bästa smartklockorna som finns, men med en avancerad skärm blir de ofta för stora, för dyra och har för kort batteritid för många användare.

Som ett alternativ finns en växande kategori av wearables utan skärm som kan mäta din hälsa utan den skrymmande displayen. Fitbit har teasat en sådan enhet i samarbete med Stephen Curry och nu har ett helt gäng bilder läckt som visar den ännu ej lanserade produkten.

Bilderna hittades av Droid Life, som säger att de upptäckte dem på Stephen Currys sociala medier. På bilderna syns en skärmlös wearable runt Currys handled, med vad som verkar vara ett grått vävt armband med orange kant och ett metallspänne.

Det stämmer överens med tidigare läckta bilder som påstås visa Fitbits nya wearable, vilken officiellt teasades av Google i början av april. Det stärker teorin att produkten som Droid Life hittat är samma enhet som Google och Stephen Curry visade upp för några veckor sedan.

Utöver själva wearablen hittade Droid Life också en video med Stephen Curry där det ser ut som en modifierad version av Fitbit-appen körs på en Google Pixel-telefon. I videon spårar appen en sportaktivitet med live-data, något Droid Life menar att den nuvarande appen inte klarar av. Det antyder att funktionen kan vara på väg till Fitbit-appen för att komplettera den nya enheten.

Verkar trovärdigt

(Image credit: Steph Curry / Droid Life)

Intressant nog har Curry burit denna wearable offentligt sedan åtminstone januari 2026, enligt Droid Life. Den har synts på honom under basketmatcher, presskonferenser och olika event – något som är lite ovanligt för en produkt som ännu inte har lanserats och som man annars hade kunnat tro skulle hållas hemlig tills den är redo för release.

En möjlighet är att de inblandade parterna faktiskt vill att enheten ska synas för att bygga upp intresset inför lanseringen. På så sätt kan det vara ett sätt att plantera produkten i folks medvetande innan en officiell presskampanj drar igång.

Att bilderna hittats på officiella konton som drivs av eller innehåller Stephen Curry ger dem också viss tyngd – Curry är trots allt ett ansikte utåt för projektet tillsammans med Google-ägda Fitbit. Det handlar alltså inte om att Droid Life sett en okänd enhet på handleden hos någon annan kändis och gissat att det rör sig om en Fitbit-prototyp.

Nu när enheten verkar dyka upp offentligt kan det därför dröja kort innan vi får officiella detaljer från Fitbit, som produktens namn och pris. Om det är något du är intresserad av kan det alltså vara läge att hålla ögonen öppna.