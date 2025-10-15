Spekulasjonene om Bloodborne blusser opp igjen etter at stillingsannonsen for Bluepoint Games dukket opp

Elden Ring er fantastisk, men Bloodborne har mer å by på.

Bluepoint Games rekrutterer til et «tredjepersons nærkampspill»

Gitt studioets tidligere arbeid med Demon's Souls, spekuleres det i at prosjektet kan være Bloodborne

Det blir studioets første prosjekt siden spillet med live-tjenesten ble kansellert

Studioet bak Demon’s Souls-nyinnspillingen, Bluepoint Games, ønsker offisielt å ansette nye medarbeidere til et ennå ikke annonsert prosjekt – og fans spekulerer i at det kan være den lenge etterlengtede Bloodborne-nyutgivelsen.

Som Tech4Gamers (via Shinobi602) har oppdaget, har en ny stilling som Senior Combat Designer blitt lagt ut på Bluepoints karriereside, og stillingsbeskrivelsen avslører flere kvalifikasjoner som bekrefter at det er for et tredjepersons actionspill.

Kvalifikasjonene inkluderer erfaring innen kampdesign og en «sterk forståelse av kampsystemer og mekanikk for tredjepersons nærkampspill». Rollen inkluderer også arbeid med «AI-spilling», som kan bety fiendens AI, «karakterbalanse og -kontroller», «generell karakterdesign, kampflyt og relaterte systemer» og mer.

Bluepoint har ennå ikke annonsert sitt neste prosjekt, men annonsen indikerer tydelig at kamp vil spille en sentral rolle i spillet. Siden studioet tidligere ga ut nyinnspillingen av Demon’s Souls for PS5 i 2020, er det vanskelig å ikke begynne å tenke på muligheten for at Bloodborne er den neste i køen for en nyinnspilling eller remastering.

Etter at Demon’s Souls ble lansert sammen med PS5 for fem år siden, ble det rapportert at Bluepoint jobbet med et live-service-spill som ryktes å være knyttet til God of War. Dette prosjektet ble imidlertid kansellert i januar i år, samtidig som Days Gone-studioet Bend Studio fikk sitt eget live-service-spill skrotet.

