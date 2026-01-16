Rockstar har lansert sin egen mod-markedsplass før lanseringen av Grand Theft Auto 6

Michael fra GTA 5 iført en grå dress og går ute i ørkenen med en bil bak seg.

Rockstar Games har lansert sin nye modding-butikk, Cfx Marketplace.

Nettstedet er for øyeblikket tilgjengelig for noen få utvalgte GTA Online- og Red Dead Online-skapere som kan selge moddene sine til spillere.

Noen modder er gratis, mens andre er betalte.

Rockstar Games har lansert Cfx Marketplace, en nettside dedikert til kjøp og salg av GTA Online- og Red Dead Online-mods.

Cfx Marketplace er offisielt tilgjengelig og beskrives som en «kuratert digital butikk der talentfulle FiveM/RedM-skapere kan dele og selge arbeidet sitt» (via IGN).

«Laget bare for deg. Den offisielle Rockstar-modding-UGC-markedsplassen for RedM og FiveM. Oppdag ressurser, skript og last opp dine egne kreasjoner ved hjelp av portalen», står det på hjemmesiden.

Nettstedet er for øyeblikket bare tilgjengelig for en utvalgt gruppe skapere, men spillere som liker modding kan bla gjennom butikken og kjøpe gratis og betalte mods.

Noen mods som allerede er lastet opp inkluderer nye kart, karakterer, antrekk, kjøretøy, tilpassbare funksjoner, skript og mer som utvider hvert spills verden.

Skapere kan selge individuelle mods, så vel som skaperpakker som inkluderer flere samtidig, og noen har allerede tusenvis av nedlastinger.

Rockstar og morselskapet Take-Two var tidligere svært imot modding, og anklaget til og med FiveM, nettstedet som er vert for GTA Online-mods, for piratkopiering for noen år siden.

Studioet kjøpte imidlertid senere opp Cfx.re, et populært moddingteam for GTA Online, i 2023, og det er sannsynligvis derfor deres nyeste Cfx Marketplace høres så kjent ut.

For øyeblikket er Rockstars nye moddingside kun for GTA 5 og Red Dead Redemption 2, men den kan potensielt være vert for Grand Theft Auto 6-mods i fremtiden, når spillet endelig kommer til PC, eller til og med neste iterasjon av GTA Online.

Spillet forventes å lanseres 19. november 2026 for PlayStation 5, Xbox Series X og Xbox Series S.