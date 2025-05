Apple skal visstnok utfordre Ray-Ban Meta-brillene i 2027.

Apple jobber angivelig med en ny brikke for å drive smartbriller, som skal være klar i 2027.

Disse første smartbrillene fra Apple vil sannsynligvis konkurrere med Ray-Ban Meta-brillene.

Selskapet jobber angivelig fortsatt med et mer avansert par.

Det har gått rykter om at Apple jobber med smartbriller i noe som føles som en evighet, og det er fornuftig med tanke på at denne bærbare dingsen vil være lettere enn Apple Vision Pro, med et slankere design, og forhåpentligvis også lettere for lommeboken.

En ny rapport fra Bloombergs Mark Gurman beskriver at den Cupertino-baserte teknologigiganten gjør fremskritt med en brikke som skal drive «deres første smartbriller».

Rapporten bemerker at «det har blitt gjort fremskritt» med brikken, noe som betyr at internt arbeid med smartbrillene styrkes, og at produksjonen av prosessoren skal begynne innen utgangen av 2027.

Nå kan datoer endre seg, men det vil sette disse smartbrillene i rute for utgivelse om omtrent to år.

Dette er imidlertid ikke de fullverdige AR-brillene som det lenge har gått rykter om. Rapporten sier snarere at disse smartbrillene «kan konkurrere med de populære Ray-Ban-brillene» fra Meta. Meta Ray-Bans er en suksess for selskapet, og har en lignende konstruksjon som klassiske briller. De lar deg ta bilder eller videoer uten å ta frem telefonen, og gir enkel tilgang til Metas AI-assistent.

Apples eksakte funksjonssett for disse smartbrillene, som ikke vil overlappe verden rundt deg, er imidlertid ikke satt ennå. Ifølge rapporten «utforsker Apple for tiden ikke-AR-briller som bruker kameraer til å skanne omgivelsene og stole på AI for å hjelpe brukere.»

Dette høres ganske likt ut som det Meta Ray-Ban tilbyr, og også Visual Intelligence på iPhone 16-serien – og iPhone 15 Pro og 15 Pro Max – som bruker Google eller ChatGPT for å identifisere hva som befinner seg i bildet. Forhåpentligvis vil Apple Intelligence bli bredere utrullet innen 2027, med AI-drevet Siri i hendene på mange forbrukere på iPhone, iPad og Mac.

Siden denne rapporterte brikken er modellert etter Apple Watchs SoC, er det sannsynlig at disse smartbrillene vil kobles sammen med en annen enhet, som en iPhone, sannsynligvis i en prosess som ligner på å sette opp en Apple Watch eller AirPods.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Apple går imidlertid ikke bare over til å fokusere på å bygge smartbriller uten AR. Rapporten bemerker at denne nye modellen og den tidligere omtalte er under utvikling, og at Tim Cook virkelig ønsker å slå Meta i smartbrillernes verden.

Å tilby mer enn én modell når tiden er inne for en lansering, ville være en enkel måte å tiltrekke seg flere forbrukere på, spesielt hvis det senker inngangsprisen.

Likevel er vi langt unna Apples angivelige smartbriller, ettersom to år betyr tidligst i 2027, men vi vil temmelig sikkert se mange flere rykter og rapporter i oppkjøringen til det.

I den nærmeste fremtid vil imidlertid Apples World Wide Developers Conference begynne 9. juni 2025, og selskapet burde dele mer om sine nestegenerasjons-plattformer og Apple Intelligence generelt. Hvem vet, vi kan til og med få en mer omfattende oppdatering for Vision Pro, som kan hinte om fremtidige briller.