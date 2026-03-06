Apple lanserer MacBook Neo drevet av en iPhone-brikke – og den starter på overraskende lav pris

Apple har endelig offisielt gjort sin rimeligere MacBook

Den drives av Apples A18 Pro-brikke

Den nye MacBook-modellen har en startpris på 7 790 kroner

Etter utallige rykter har Apple endelig avduket sin nye MacBook Neo i innstegsklassen. iPhone 17e og iPad Air (M4) sparket i gang Apples lanseringsuke, men denne nye MacBooken til 7 790 kroner blir sannsynligvis modellen som får folk til å snakke.

Som forventet har ikke denne MacBooken en M-seriebrikke fra Apple, men drives i stedet av Apple A18 Pro. Ja, Apples egen prosessor som først dukket opp i en iPhone, sitter nå i en Mac og kjører macOS.

Designet minner mest om Apples klassiske kileformede MacBook Air – et design vi fortsatt er ganske glad i – og datamaskinen leveres i fire farger (rosa, indigo, sølv og sitrus). Invitasjonene til Apple Experience 4. mars 2026 hintet sannsynligvis til disse fargene.

MacBook Neo har to USB-C-porter, et 1080p FaceTime HD-kamera og en hodetelefonkontakt. Skjermen er en 13-tommers Liquid Retina-skjerm med 500 nits lysstyrke, og Apple hevder 16 timers batterilevetid, bare to timer mindre enn den nye MacBook Air. MacBook Neo har også en Multi-Touch-styreflate og Magic Keyboard, men i motsetning til MacBook Air er ikke tastaturet bakgrunnsbelyst.

Versjonen til 7 790 kroner har 256 GB lagringsplass og 8 GB RAM og mangler Touch ID (den bruker en låseknapp i stedet), mens versjonen til 8 990 kroner har 512 GB lagringsplass, 8 GB RAM og Touch ID.

Så vad saknas?

MacBook Neo har mye å by på for startprisen på 7 790 kroner, så hvilke kompromisser måtte Apple inngå?

For det første mangler den billigere modellen Touch ID på tastaturet – det er bare tilgjengelig på 512 GB-versjonen til 8 990 kroner. Det er heller ingen lagringsalternativer på 1 TB eller mer, bare 256 GB og 512 GB.

Mangelen på et bakgrunnsbelyst tastatur kan være en av de større praktiske begrensningene, ettersom det gjør det vanskeligere for studenter (som er hovedmålgruppen) å skrive sent på kvelden. Det er heller ingen MagSafe-lading og ingen Apple N1-brikke (nå standard i Apples nyeste MacBook-modeller), noe som betyr at du bare får Wi-Fi 6E.

Forresten mangler 1080p FaceTime-kameraet Center Stage, som betyr at det ikke kan panorere for å følge deg mens du beveger deg. I Storbritannia og Europa leveres denne laptopen også uten lader eller kabel.

Samtidig er dette funksjoner som stort sett er fine å ha. MacBook Neo har fortsatt sin sjarm – spesielt de sterke fargene – og til startprisen kan den være en sterk konkurrent til Chromebooks.