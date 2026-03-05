Apple lanserar MacBook Neo som drivs av ett iPhone-chip – och startar på ett förvånansvärt lågt pris

Apple har äntligen gjort sin mer prisvärda MacBook officiell

Den drivs av Apples A18 Pro-chip

Den nya MacBook-modellen har ett startpris på 7 995 kronor

Efter otaliga rykten har Apple till slut presenterat sin nya instegsmodell MacBook Neo. iPhone 17e och iPad Air (M4) inledde Apples lanseringsvecka, men denna nya MacBook för 7 995 kronor kommer sannolikt att vara modellen som får folk att prata.

Som väntat har denna MacBook inte något M-serie-chip från Apple utan drivs istället av Apple A18 Pro. Ja, Apples egen processor som först dök upp i en iPhone sitter nu i en Mac och kör macOS.

Designen påminner mest om Apples klassiska kilformade MacBook Air – en design vi fortfarande är ganska förtjusta i – och datorn kommer i fyra färger (rosé, indigo, silver och citrus). Inbjudningarna till Apple Experience den 4 mars 2026 antydde sannolikt dessa färger.

MacBook Neo har två USB-C-portar, en 1080p FaceTime HD-kamera och ett hörlursuttag. Skärmen är en 13-tumsskärm av typen Liquid Retina med 500 nits ljusstyrka och Apple uppger en batteritid på 16 timmar, bara två timmar mindre än den nya MacBook Air. MacBook Neo har också en Multi-Touch-styrplatta och Magic Keyboard, även om tangentbordet – till skillnad från MacBook Air – saknar bakgrundsbelysning.

Versionen för 7 995 kronor har 256 GB lagring och 8 GB RAM och saknar Touch ID (den använder istället en låsknapp), medan versionen för 8 995 kronor har 512 GB lagring, 8 GB RAM och Touch ID.

Så vad saknas?

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

MacBook Neo packar in mycket för sitt startpris på 7 995 kronor, så vilka kompromisser har Apple behövt göra?

För det första saknar den billigare modellen Touch ID på tangentbordet – det finns bara på versionen med 512 GB för 8 995 kronor. Det finns heller inga lagringsalternativ på 1 TB eller mer, utan bara 256 GB och 512 GB.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Avsaknaden av bakgrundsbelyst tangentbord kan vara en av de större praktiska begränsningarna, eftersom det gör det svårare för studenter (som är den främsta målgruppen) att skriva sent på kvällen. Det finns heller ingen MagSafe-laddning och inget Apple N1-chip (som nu är standard i Apples senaste MacBook-modeller), vilket innebär att man bara får Wi‑Fi 6E.

För övrigt saknar 1080p FaceTime-kameran Center Stage, vilket betyder att den inte kan panorera för att följa dig när du rör dig. I Storbritannien och Europa levereras dessutom laptopen utan laddare eller kabel.

Samtidigt är detta funktioner som främst är trevliga att ha. MacBook Neo har fortfarande sina charmiga sidor – särskilt de ljusa färgerna – och till startpriset kan den bli en stark konkurrent till Chromebook-datorer.