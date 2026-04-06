Laptopen Dell XPS 14 varer utrolige 43 timer i batteritest

Dell XPS 14 har vist seg å ha over 40 timers batteritid.

Resultatet kommer fra en nettlesertest der laptopens LG-skjerm kunne utnytte sin VRR-teknologi.

Skjermen kan automatisk senke oppdateringsfrekvensen til 1 Hz når innholdet på skjermen er statisk, noe som gir betydelige energibesparelser.

Dells nye XPS-laptoper har nok en gang kommet i søkelyset, takket være imponerende batterilevetid, og denne gangen er det et resultat som virkelig får folk til å heve øyenbrynene.

XPS 14 ble testet av Hardware Canucks på YouTube (noe Notebookcheck.net fanget opp, se videoen nedenfor) og viste seg å kunne klare litt over 43 timers batteritid.

Ja, 43 timer. Du leste riktig. Det var i en test som besto av nettsurfing (i Chrome) med skjermens lysstyrke satt til 150 nits. Dette gjelder en bærbar PC med Windows 11, hvor virkelig lang batteritid ellers ofte forbindes med Arm-baserte laptoper. Hardware Canucks sammenlignet faktisk XPS 14 med Apples MacBook Air med M5-brikke (15 tommer), som klarte 14,5 timer i samme test og dermed ble klart slått av Dells bærbare PC.

Hvorfor er forskjellen så stor? Det avhenger delvis av typen test. Forskjellen mellom Apple- og Dell-enhetene er ikke på langt nær så stor i videoavspilling og spilltester (selv om XPS 14 fortsatt vinner med god margin). Men en nøkkelfaktor er teknologien Dell bruker, nemlig et skjermpanel med en ny implementering av VRR (variabel oppdateringsfrekvens). La oss se nærmere på hvorfor det er viktig.

VRR gir en situasjonsbasert fordel for XPS 14

Som vi tidligere påpekte da XPS 16 vakte oppmerksomhet for sin batteritid, selv om den ikke helt nådde samme høyde som sin mindre søsken, er Dells trumfkort LG-panelet med en ny type VRR-teknologi.

Denne innovasjonen lar VRR automatisk senke skjermens oppdateringsfrekvens helt ned til 1 Hz når innholdet på skjermen er statisk. (Merk: dette gjelder LCD-versjonen. OLED-skjermen på XPS 14 og 16 kan også senke frekvensen, men bare ned til 20 Hz, selv om et 1 Hz OLED-panel fra LG Display forventes neste år.)

Hvorfor er dette viktig? Vel, fordi nettsider i stor grad består av statisk innhold. Dette betyr at XPS 14 sannsynligvis kjører i 1 Hz-modus for mye av Hardware Canucks nettlesertest, noe som sparer mye strøm. Effekten er selvfølgelig mindre uttalt når bildet beveger seg – som i videoer eller spill – fordi høyere oppdateringsfrekvenser er nødvendig. (LG-panelet har en maksimal oppdateringsfrekvens på 120 Hz, i tilfelle du lurte.)

Notebookcheck.net testet selve XPS 14 mens den surfet på nettet via Wi-Fi, men uten VRR aktivert, noe som betydde at skjermen konstant kjørte på hele 120 Hz. Resultatet var nesten 17 timers batteritid, noe som virkelig viser hvilken enorm forskjell VRR i 1 Hz-modus kan gjøre.

Som alltid varierer batteritiden, selv i tester av samme type, avhengig av nøyaktig hva du gjør og hvordan laptopen er konfigurert. Men å nå over 40 timers batteritid i en hvilken som helst test er mildt sagt forbløffende, spesielt for en Windows-laptop som ikke er Arm-basert.