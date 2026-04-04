Dell XPS 14 laptop håller otroliga 43 timmar i batteritest

Dell XPS 14 har visat sig ha över 40 timmars batteritid

Resultatet kommer från ett webbläsartest där laptopens LG-skärm kunde utnyttja sin VRR-teknik

Skärmen kan automatiskt sänka uppdateringsfrekvensen till 1 Hz när innehållet på skärmen är statiskt, vilket ger stora energibesparingar

Dells nya XPS-laptops har återigen hamnat i rampljuset tack vare imponerande batteritid och den här gången handlar det om ett resultat som verkligen får en att höja på ögonbrynen.

XPS 14 testades av Hardware Canucks på YouTube (vilket Notebookcheck.net uppmärksammade, se videon nedan) och visade sig klara drygt 43 timmars batteritid.

Ja, 43 timmar. Du läste rätt. Det var i ett test som bestod av webbsurfning (i Chrome) med skärmens ljusstyrka inställd på 150 nits. Detta gäller alltså en laptop med Windows 11, där riktigt lång batteritid annars ofta förknippas med Arm-baserade laptops. Hardware Canucks jämförde faktiskt XPS 14 med Apples MacBook Air med M5-chip (15 tum), som klarade 14,5 timmar i samma test och därmed blev klart slagen av Dells laptop.

Varför är skillnaden så stor? Det beror delvis på typen av test. Skillnaden mellan Apple- och Dell-enheterna är inte alls lika stor i tester för videouppspelning och spel (även om XPS 14 fortfarande vinner med god marginal). Men en avgörande faktor är den teknik Dell använder, nämligen en panel med en ny implementation av VRR (variabel uppdateringsfrekvens).

Låt oss titta närmare på varför det spelar roll.

VRR ger en situationsbaserad fördel för XPS 14

Som vi tidigare påpekade när XPS 16 väckte uppmärksamhet för sin batteritid, även om den inte nådde riktigt lika långt som sin mindre syskonmodell, är Dells trumfkort LG-panelen med en ny typ av VRR-teknik.

Den här innovationen gör att VRR automatiskt kan sänka skärmens uppdateringsfrekvens ända ner till 1 Hz när innehållet på skärmen är statiskt. (Obs: detta gäller LCD-versionen. OLED-skärmen på XPS 14 och 16 kan också sänka frekvensen, men bara ner till 20 Hz, även om en OLED-panel som klarar 1 Hz från LG Display väntas nästa år.)

Varför är detta viktigt? Jo, eftersom webbsidor i stort sett består av statiskt innehåll. Det innebär att XPS 14 sannolikt körs i 1 Hz-läge under stora delar av Hardware Canucks webbsurfningstest, vilket sparar mycket energi. Effekten är förstås mindre tydlig när innehållet rör sig – som i videor eller spel – eftersom högre uppdateringsfrekvenser då behövs. (LG-panelen har en maximal uppdateringsfrekvens på 120 Hz, om du undrar.)

Notebookcheck.net testade själva XPS 14 i webbsurfning över Wi-Fi, men utan att VRR aktiverades, vilket innebar att skärmen konstant kördes i fulla 120 Hz. Resultatet blev då nästan 17 timmars batteritid, något som verkligen visar vilken enorm skillnad VRR i 1 Hz-läge kan göra.

Som alltid varierar batteritiden, även i tester av samma typ, beroende på exakt vad du gör och hur laptopens konfiguration ser ut. Men att nå över 40 timmars batteritid i något test överhuvudtaget är minst sagt häpnadsväckande, särskilt för en Windows-laptop som inte är Arm-baserad.