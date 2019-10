Black Friday 2019: Kompletts beste tilbud

De beste Komplett-tilbudene Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Du kan støtte oss ved å klikke deg videre på tilbudene vi – helt uavhengig – presenterer. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Komplett er blant de norske nettbutikkene som vanligvis kjører de største kampanjene under Black Friday-salget, og vi regner ikke med at dette vil bli noe annerledes i år. Dermed kan vi igjen forvente oss massevis av produkter på tilbud, og på denne siden skal vi samle de beste.

Ifølge Kompletts egen Black Friday-nettside, var det i fjor bærbare høyttalere, TV, mobil, harddisker, skjermkort, Nintendo Switch, Sonos-høyttalere og Gaming-PC-er som solgte mest, og de lover at mange av disse produktene vil få store avslag i år også.

Etter salget i fjor sa også Kompletts Campaign Manager, Pål Fredrik Berg, til TechRadar at salget hadde gått over all forventning:

– Faktisk historisk godt! Vi trender godt over fjoråret og selger TV-er, mobiler, PC-er, nettbrett og harddisker som aldri før! Bare i helgen sendte vi av gårde 40-50 vogntog/containere med varer.

Det skulle vel også sikre at de satser minst like hard på årets salg, og vi skal følge med nøye og samle de beste tilbudene på denne siden.

Vi vil gjøre vårt beste for å holde oversikten oppdatert. Lykke til med jakten!

