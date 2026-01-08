Denne IKEA-høyttaleren er liten, vanvittig billig, og jeg vil ha 100 av dem

IKEAs Sonos-partnerskap er over

Det er ikke ferdig med lyd

De avduket en liten ny høyttaler til 10 dollar

IKEAs Sonos-partnerskap, det som bidro til å skape den iøynefallende Symfonisk, er over, men IKEA har brukt alt de har lært fra lydgiganten til å bygge en høyttaler som ikke ligner på noe Sonos noen gang har levert.

Kallsup, som ble avduket på CES 2026 i Las Vegas, er en liten Bluetooth-høyttaler på størrelse med en håndflate som leverer anstendig lyd (vi hørte bare én av dem spille i noen få øyeblikk). Og den koster bare 9,99 dollar i USA.

Det stemmer. Som svar på de kjære avdøde Sonos, som lager noen dyre, men fantastiske lydprodukter, leverte IKEA en serie fargerike lydbokser til 10 dollar.

Som IKEAs tradisjon leveres Kallsup-plastkubehøyttalerne i en rekke iøynefallende farger, inkludert lime, grønn, rosa og hvit. De har skarpe kanter, én grill for den enkelte høyttaleren og et par knapper på toppen for paring og avspilling. De er også lette og kan stables.

Til tross for den lave prisen støtter høyttalerne Bluetooth 5.3, og du kan koble til opptil 100 av dem med bare et knappetrykk på hver kube.

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Batteritiden er oppgitt til 20 timer ved 50 % volum, og selv om de bruker oppladbare batterier, som du lader via Kallsups USB-C-port, kan du erstatte dem med tradisjonelle batterier, noe som forlenger levetiden til disse søte små lydkubene på ubestemt tid.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Kallsup slutter seg til noen av IKEAs andre hjemmelagde og tilsynelatende dyrere og kraftigere høyttalere, inkludert den soppformede Kalglass Bluetooth-høyttaler- og lampekombinasjonen og Solskydd-veggplaten.

Prisen vil variere utenfor USA når Kallsup kommer på markedet i april.