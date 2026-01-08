Den här nya IKEA-högtalaren är pytteliten och galet billig

IKEA:s samarbete med Sonos är över

Men bolaget är inte färdigt med ljud

Nu har man presenterat en ny, pytteliten högtalare för bara 10 dollar

IKEAs samarbete med Sonos, som bland annat resulterade i de uppmärksammade Symfonisk-produkterna, är över. Men IKEA har uppenbarligen tagit med sig allt man lärt sig från ljudjätten – och byggt något som inte liknar något Sonos någonsin gjort.

På CES 2026 i Las Vegas visade IKEA upp Kallsup, en liten Bluetooth-högtalare som nästan ryms i handflatan. Ljudet är helt okej utifrån den korta demo vi hann höra – och priset är desto mer anmärkningsvärt: 9,99 dollar, alltså runt 110 svenska kronor.

Det är med andra ord raka motsatsen till Sonos strategi med dyra men högpresterande ljudprodukter. IKEA satsar i stället på färgglada ljudkuber för en hundring styck.

Kallsup kommer i flera lekfulla färger, däribland limegrön, grön, rosa och vit. Högtalarna är kubformade i plast, med skarpa kanter, ett galler på ena sidan för den enkla högtalarenheten och två knappar på ovansidan för parkoppling och uppspelning. De är dessutom lätta, stapelbara och byggda för att kunna användas i mängd.

Trots det extremt låga priset får du Bluetooth 5.3, och IKEA säger att du kan koppla ihop upp till 100 Kallsup-högtalare genom att helt enkelt trycka på en knapp på varje kub.

Batteritiden anges till upp till 20 timmar vid 50 procents volym. Högtalarna laddas via USB-C, men här finns en ovanlig bonus: batterierna kan ersättas med vanliga engångsbatterier. Det innebär att livslängden på de här små ljudkuberna i praktiken kan bli väldigt lång.

Kallsup ansluter sig till IKEAs egenutvecklade ljudsortiment, som även innehåller den svampformade Kalglass-högtalaren med inbyggd lampa samt väggmonterade Solskydd.

Kallsup släpps i april, och priserna utanför USA kan komma att variera – men om de landar i närheten av den amerikanska prislappen lär det här bli en av årets mest lockande budgetprylar för hemmet.