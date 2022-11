Apple Watch vs Fitbit: wat zijn de verschillen en welke is het beste?

Als je op zoek bent naar een nieuwe smartwatch of fitnesstracker, dan heb je misschien al getwijfeld over wat voor jou een beter keuze is: Apple Watch vs Fitbit. Wij zullen even op een rijtje zetten wat de grote verschillen zijn tussen de twee merken, zodat jij een geïnformeerde keuze kan maken.

Fitbits en Apple Watches hebben veel vergelijkbare functies zoals dagelijkse activiteitstracking en hartslagmetingen, maar er zijn ook belangrijke verschillen die invloed kunnen hebben op jouw keuze tussen de twee merken.

Het kan lastig zijn om te weten waar je moet beginnen als je wilt upgraden naar een nieuwe smartwatch, omdat er zoveel keuze is. Daarom helpen wij je hier bij het kiezen van het juiste apparaat voor jou.

Apple Watch vs Fitbit: verschillende modellen

Sinds de eerste Apple Watch uitkwam is de focus steeds verder gewisseld van een focus op apps voor het apparaat naar een focus op gezondheid en gezondheidstracking.

Momenteel worden de volgende Apple Watch-modellen direct door Apple verkocht (plus de Apple Watch 6 en 7, omdat die ook nog relevant kunnen zijn):

Al deze bovenstaande modellen draaien op Apple's watchOS 9. In watchOS 9 zitten nieuwe functies voor mindfullness, verbeterde functies voor buitenshuis fietsen (zoals het beter bijhouden van calorieën bij het gebruik van e-bikes), een workout-modus voor pilates en een vernieuwde Foto's-app met verbeterde wijzerplaatopties.

Alle Apple Watch-versies zijn goede opties, maar de nieuwere opties zijn steeds weer iets beter. Ze hebben echter allemaal als voordeel dat het besturingssysteem inmiddels na zoveel jaar redelijk verfijnd is. De keuze komt dus meer neer op een afweging tussen specifieke functies en het budget dat je hebt.

De nieuwste Apple Watch SE is een geweldig instapmodel als je graag een Apple Watch wil met een hartslagmeter voor de laagste prijs die Apple aanbiedt. De Apple Watch 6 en hoger hebben veelal dezelfde functies zoals zuurstofsaturatiemeting en de optie om zelf een ECG vast te leggen. In 2022 is fitness het voornaamste doel van de Apple Watch, dus als je de Apple Watch daar ook graag voor wil gebruiken, dan is een Apple Watch zeker geen verkeerde keuze.

De Apple Watch 8 is geen revolutionaire upgrade. Het grootste verschil met de voorgangers is de toevoeging van de nieuwe functie Crashdetectie (om auto- of fietsongelukken te detecteren) en de nieuwe lichaamstemperatuursensoren. De iets grotere kastgroottes van de Watch 7 zijn behouden (41 mm en 45 mm vergeleken met de 40 mm en 44 mm op de Apple Watch 6). Ook is het scherm voorzien van een sterkere kristallen bescherming en heeft de kast een IPX6-certificatie gekregen voor stofbescherming.

De Apple Watch 7 heeft een iets groter scherm dan zijn voorganger, maar is verder geen grote upgrade (Image credit: Apple)

Het is bijna niet te geloven dat Fitbit (opens in new tab) in 2009 is begonnen met een clip-on-apparaat dat alleen werkte als steppenteller en wat slaaptrackingfuncties had. Tegenwoordig zijn er meerdere soorten Fitbits beschikbaar voor veel verschillende soorten gebruikers.

Het bedrijf werd vooral bekend toen ze de focus begonnen te leggen op smartwatches met fitness als prioriteit. Er kwam ook meer publiciteit voor Fitbit in 2020 toen Google aankondigde dat het Fitbit ging overnemen om hun aanbod aan wearables uit te breiden. Dat betekent niet dat Fitbits alleen werken op Android. Je kunt ze ook prima gebruiken in combinatie met iOS en het maakt dus niet echt uit wat voor smartphone je hebt, Android of iOS.

Er is een Fitbit voor iedereen, of je nu simpele activiteitstracking wil gebruiken, een hartslagmeter en stappenteller wil hebben of een volledige smartwatch zoekt. Aangezien Fitbit hier tegenover de Apple Watch staat, zijn de voornaamste rivalen de recente Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2.

Daar kan echter binnenkort verandering in komen. Fitbit is nu deel van Google en de twee bedrijven hebben recentelijk aangekondigd dat ze aan het werken zijn aan een premium Fitbit die draait op Google's Wear OS smartwatch-besturingssysteem. Daar is verder nog niet heel veel over bekend, maar dat wordt waarschijnlijk een nog sterkere concurrent voor Apple.

Er zijn veel verschillende Fitbit-apparaten beschikbaar op het moment, van de meer premium Fitbit Luxe tot de Fitbit Charge 5 die erg gericht is op sporten. Als je echter een directere vergelijking zoekt met een Apple Watch dan zijn de Versa 4 en Sense 2 de apparaten waar je het beste op kunt focussen.

Fitbit Versa 4

De Fitbit Versa 4 is de goedkopere variant van de twee Fitbit-smartwatches en het is vooral een uitstekend Apple Watch-alternatief voor Android-gebruikers. Deze smartwatch is iets meer gefocust op fitness dan de Sense 2. Er zitten meer profielen voor activiteiten op en hij beschikt over fantastische slaaptracking. Je kunt op de Versa 4 ook reageren op notificaties van bijvoorbeeld Facebook, sms'jes en e-mails, je kunt contactloze betalingen doen met Fitbit Pay, je kunt je Spotify-afspeellijsten beheren, je kunt workouts bijhouden en zo zijn er nog veel meer functies. En dat allemaal met dit kleine apparaatje om je pols.

Er zijn honderden wijzerplaten om uit de kiezen voor dit apparaat en ook een grote variaties aan kleuren voor de gebruikersinterface.

Fitbit Sense 2

De Fitbit Sense 2 is de meer high-end variant van de twee Fitbit-smartwatches. De Sense 2 en Versa 4 hebben een vergelijkbaar design, maar de Sense 2 heeft meer geavanceerde functies voor gezondheidstracking. Naast de functies die de Versa ook heeft, heeft de Sense nog een EDA-sensor (elektrodermale activiteit/respons) net als zijn voorganger. Deze sensor kan tekenen van stress herkennen aan de hand van veranderingen in de geleidbaarheid van je huid. Deze smartwatch kan ook variatie in je huidtemperatuur opmerken en dat kan aanduiden dat je bijvoorbeeld grieperig begint te worden. Hij heeft ook een hartslagmeter en een zuurstofsaturatiemeter (SpO2).

De Fitbit Sense 2 is momenteel de flagship smartwatch van het bedrijf. (Image credit: Fitbit)

Apple Watch vs Fitbit: batterij

De batterijduur bij een Apple Watch hangt vooral af van hoe vaak je gedurende de dag gebruik maakt van de fitnessfuncties, maar over het algemeen haal je het redelijk gemakkelijk tot het einde van de dag. Als je hem om een uur of 8 's ochtends om doet en om een uur of 7 's avonds weer thuis op de bank zit, dan heb je waarschijnlijk vaak nog zo'n 40 procent van de batterij over tegen het einde van de dag.

De Fitbit Sense 2 en de Versa 4 bieden daarentegen ongeveer zes dagen aan batterijduur. Ook daarbij hangt de precieze batterijduur natuurlijk af van de functies die je gebruikt. Als je deze smartwatches minimaal 12 minuten aan de lader legt, dan heb je alweer genoeg opgeladen voor de rest van de dag.

Apple Watch vs Fitbit: fitnesstracking

Als je kiest voor een Apple Watch krijg je toegang tot veel verschillende functies waaronder verschillende opties voor activiteitstracking. Daarnaast heeft de Apple Watch ook een ingebouwde GPS, zodat je ook zonder je telefoon je data kunt blijven verzamelen tijdens het hardlopen, zwemmen of fietsen.

Verder kun je ook de fitnessdoelen van andere Apple Watch-gebruikers die je kent inzien en je kunt dan gedurende zeven dagen de competitie aangaan.

Gedurende de maand kunnen er ook exclusieve fitnessdoelen verschijnen binnen de categorieën waar je focus vooral op ligt om je nog wat meer uit te dagen. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn bij het wandelen, bij pilates of bij krachttraining.

Nog een handige functie, die op alle apparaten behalve de Apple Watch 3 aanwezig is, is fitnessdetectie. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld na 10 minuten wandelen een bericht krijgt van te vragen of je de wandeling wilt bijhouden. Als je daarvoor kiest dan worden ook die eerste 10 minuten opgeslagen, zodat de hele activiteit wordt bijgehouden. Dat kan een erg handige functie zijn. Zeker als je bepaalde (dagelijkse) doelen wil behalen, maar vaak vergeet om activiteitstracking zelf aan te zetten bij bijvoorbeeld alledaagse activiteiten zoals op de fiets even naar de supermarkt gaan. Sinds WatchOS 8 is uitgekomen worden fietstochten ook automatisch bijgehouden. Op die manier telt je fietstocht naar het werk elke dag dus ook mee voor het behalen van je doelen.

Helaas wordt Apple Fitness Plus in de Benelux nog niet ondersteund, want daarmee kun je ook voor binnenshuis toegang krijgen tot honderden workouts met trainers via je iPhone, iPad of Apple TV in combinatie met je Apple Watch.

Apple Fitness Plus biedt nog meer workouts en begeleide trainingen, maar is helaas nog niet beschikbaar in de Benelux. (Image credit: Apple)

Het komt misschien niet als een verrassing, maar fitnesstracking is waar Fitbit in uitblinkt. Als je de app (opens in new tab) op je telefoon zet en synchroniseert met je Fitbit-apparaat, dan kun je vervolgens alle gezondheids- en fitnessdata inzien op een overzichtelijke manier. Je kunt met de app niet alleen je hartslagmetingen en slaap- en activiteitsdata bijhouden die met je Fitbit-apparaat zijn vastgelegd, maar je kunt ook bijhouden hoeveel water je per dag drinkt, wat je streefgewicht is, wat je allemaal hebt gegeten en je kunt ook je menstruatiecyclus bijhouden.

Met een Fitbit Premium-abonnement krijg je toegang tot nog meer en gedetailleerdere data over bijvoorbeeld je slaappatronen en je krijgt toegang tot je 'Daily Readiness score' ofwel de Dagelijkse Herstelscore. Ook is er bij Fitbit Premium een groot aanbod van workouts met instructeurs, meditatielessen, mindfullness-sessies en voedingsadvies. Bij het kopen van een nieuw Fitbit-apparaat krijg je ook een gratis proefperiode van zes maanden voor de Premium-service, zodat je het kunt uitproberen en kunt beslissen of je het Premium-abonnement wil blijven gebruiken.

Als je eigenlijk vooral geïnteresseerd bent in de fitnessfuncties en niet zozeer de andere smartwatchfuncties, dan kun je ook nog overwegen om naar andere Fitbit-modellen te kijken. Zo is de Fitbit Charge 5 bijvoorbeeld ook een indrukwekkende fitnesstracker met een ingebouwde GPS voor outdoor-workouts, dezelfde technologie voor het bijhouden van je stressniveau als op de Fitbit Sense, activiteitstracking, een ECG-sensor, een hartslagmeter en slaaptracking. De Charge 5 is daarnaast ook nog eens een stuk compacter dan de Sense en Versa.

Apple Watch vs Fitbit: verschillen op een rijtje

Als je nog steeds niet zeker weet of je liever voor een Apple Watch of een Fitbit kiest, dan zijn er een aantal belangrijke factoren die de keuze misschien simpeler maken. Als je een iPhone-gebruiker bent dan is een bijbehorende Apple Watch een logische keuze. Je krijgt dan namelijk toegang tot exclusieve functies zoals Siri en goede iOS-integratie op de Watch.

Momenteel is Apple ook de marktleider als het gaat om smartwatches. De huidige line-up van Apple Watch-modellen zijn allemaal goede allrounders die profijt hebben van een besturingssysteem dat flink wat verbeteringen is ondergaan, langdurige ondersteuning krijgt vanuit Apple, evenals een breed aanbod aan apps. Hoewel Apple minder focust op gezondheid dan Fitbit, zorgen de workout-trackingfuncties toch voor een inzicht in je levensstijl en je algehele welzijn.

Als je een Android-telefoon gebruikt, dan is Fitbit de logische keuze, zeker nu het bedrijf onderdeel van Google is en er ook een premium Fitbit onderweg is met Wear OS.

Fitbit's ervaring in workout-tracking en gezondheidstracking maakt Fitbit-apparaten natuurlijk ook een goede keuze voor mensen die graag hun workouts en gezondheid in de gaten willen houden. Met de Fitbit Versa 4 krijg je grotendeels dezelfde soort functies als op de Apple Watch SE (2nd Gen), maar je krijgt ook nog toegang tot de SpO2-sensor die de Watch SE niet heeft. Hij is ook nog goedkoper dan de SE en is daardoor misschien ook voor iPhone-gebruikers een aantrekkelijke keuze.

Ben je vooral geïnteresseerd in mindfullness, dan is de Sense 2 een erg goede optie met de stresstracking, de optie om je stemmingen bij te houden en de verschillende ademhalingsoefeningen.

Uiteindelijk is de beslissing aan jou en hangt het er dus vooral van af wat voor telefoon je gebruikt en hoeveel interesse je hebt in fitnesstracking.