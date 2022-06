watchOS 9: nieuwe fitness-statistieken, sportmodi, gezondheidsfuncties en meer

Tijdens WWDC 2022 kondigde Apple watchOS 9 aan, de opvolger van watchOS 8 voor de Apple Watch 7 en ouder.

De Apple Watch 7 en de voorgangers krijgen een compleet nieuwe look, alhoewel de Apple Watch 3 niet langer ondersteund wordt, terwijl deze nog verkocht wordt. De update brengt verbeterde hardloopstatistieken, betere slaap-tracking, betere medische mogelijkheden en meerdere nieuwe wijzerplaten.

Hier is alles wat is aangekondigd tijdens WWDC en wat je kunt verwachten van de watchOS-update.

watchOS 9: In het kort

De nieuwe watchOS 9 is de nieuwste update voor Apple's eigen wearable-besturingssysteem. Er is nog geen releasedatum bevestigd, maar we weten in elk geval dat de update gratis is voor elke Apple Watch-gebruiker met een compatibele Apple Watch. De update komt in de herfst uit.

watchOS 9: Nieuwe functies

Er komen een boel nieuwe functies naar watchOS 9. Allereerst liet Apple vier nieuwe wijzerplaten zien: een astronomie-wijzerplaat, een Lunar-wijzerplaat die de Chinese, Islamitische en Hebreeuwse kalender ondersteunt, een Playtime-wijzerplaat met interactieve cijfers en Metropolitan, met mist die dynamisch stretcht als je de kroon ronddraait.

Oudere wijzerplaten krijgen ondertussen een opfrisser. Apple zegt dat het ''verbeterde en gemoderniseerde opties heeft toegevoegd op de klassieke wijzerplaten, zoals Handig, Eenvoud en Activiteit analoog.'' Ook kan de achtergrondkleur voor de wijzerplaten Modulair en XL worden gepersonaliseerd. Chinese scripts zijn toegevoegd als opties voor twee wijzerplaten: Californië en Typografie. De wijzerplaat Portretten krijgt een ''diepte-effect'' op foto's met honden, katten en landschappen.

watchOS 9 bevat ook nieuwe banner-notificaties en actieve apps die vastgezet kunnen worden bovenop de wijzerplaten. Wie onderweg graag naar podcasts luistert, kan nu via de Apple Watch nieuwe afleveringen en podcasts ontdekken. Callkit laat je belgesprekken starten en op stil zetten. Ook werden er zes nieuwe toetsenbordtalen aangekondigd.

Fitness-functies

Sportfanaten zijn ongetwijfeld in hun nopjes met deze update. watchOS 9 voegt drie nieuwe hardloopstatistieken toe om bij te houden hoe efficiënt je rent door middel van extrapolerende torsobewegingen afzonderlijk van het lichaam. Deze wordt met machine learning gemeten om zo nauwkeurigheid te garanderen. Statistieken als staplengte, grondcontacttijd en verticale oscillatie komen voor het eerst naar de Apple Watch. De statistieken zijn vervolgens terug te vinden in het overzicht van de Conditie-app en de Gezondheid-app.

Bekende statistieken als splits en hoogte zijn nu gereorganiseerd. Je kunt ook zien in welke Hartritme Zone je zit, wat bij Fitbit en Polar al een tijdje mogelijk is. Je kunt nu echter eigen pols-alerts instellen die je informeren wanneer je in en uit specifieke Hartritme Zones gaat. Dit biedt meer mogelijkheden tijdens het trainen voor specifieke doelen en fitness-levels.

Eigengemaakte workouts laten je nu specifieke statistieken verbeteren door middel van interval-workouts. De nieuwe Kracht-statistieken kunnen live tijdens een sessie worden gemonitord, net als tijdens hardlopen, wandelen, fietsen, functionele kracht-workouts en meer.

Apple is bezig om Garmin van de troon te stoten met de multi-sportmodus. De nieuwe modus, gefocust op triatlon, laat je gemakkelijk automatisch wisselen tussen zwemmen, fietsen en hardlopen. Apple zegt ook: ''zwemmers kunnen nu hun efficiëntie volgen met een SWOLF-score. Dit is een slagenteller gecombineerd de tijd in seconden die nodig is om een baan te zwemmen. Gebruikers kunnen hun gemiddelde SWOLF-score kijken van elke set via de workout-samenvatting.''

Ook is er eindelijk meer ondersteuning voor Apple Fitness+. Fitness+ workouts kunnen nu op het scherm ondersteuning laten zien tijdens HIIT, Fietsen, Roeien en Loopband-workouts. Deze ondersteuning is inclusief ''Strokes per Minute (SPM)'' voor roeien, omwentelingen per minuut voor fietsen en hellingshoeken voor wandelaars en hardlopers.

Fitness+-abonnees hoeven ook niet langer Apple TV te hebben om workouts te kunnen streamen. Gebruikers kunnen gebruik maken van AirPlay om workouts en meditaties te streamen met alle gebruikelijke statistieken op het scherm, compatibel met compatibele tv's van andere fabrikanten en andere smart-apparaten.

Gezondheid, slaap en wellness

In de Slaap-app zie je wanneer je in een lichte, diepe en REM-staat hebt geslapen. Dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de app de ''slaapwetenschap'' ondersteunt door je data te delen met slaapwetenschappers in de Onderzoek-app.

Hartgezondheid krijgt ook een upgrade met het sjiek-genoemde AFib Geschiedenis. Deze functie kruist je lifestyle-factoren zoals beweging, slaap en gewicht met je hartgezondheid. Vervolgens checkt deze hoe dit atriumfibrilleren veroorzaakt. Apple verwacht FDA-goedkeuring te krijgen voor AFib Geschiedenis binnenkort, zodat je deze app in medische omgevingen kunt gebruiken.

Ook is het nu mogelijk om medicatie bij te houden en te updaten op je horloge of in de Gezondheid-app op je telefoon. Je kan medicatielijsten creëren of je iPhone-camera gebruiken om medicatie bij te houden wanneer je een label scant. Vervolgens voegt de app de medicatie automatisch toe aan je al bestaande lijst.

In de VS zorgen interacties met medicatie (een reactie op twee of meer gebruikte medicatie) 250.000 ziekenhuisopnames per jaar. Apple kan nu je medicatielijst gebruiken om te kijken naar kritieke, serieuze of normale interacties met andere medicatie op de lijst te controleren, welke met Gezondheid Delen werkt. Je kan gemakkelijk je familie of partner uitnodigen om jouw data te delen, of die van hen te bekijken.

watchOS 9: Ondersteunde apparaten

We hoorden dat watchOS 9 wordt ondersteund op Apple Watch 7 en Apple Watch 6, maar deze ondersteuning wordt doorgetrokken tot de apparaten uit de vierde serie.

Als je een oudere Apple Watch hebt is dit uitstekend nieuws, aangezien je nog steeds meerdere functies kunt gebruiken die tijdens de presentatie zijn onthuld.