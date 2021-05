Google ontwikkelt premium Fitbit smartwatch die draait op Wear OS

Google ontwikkelt een nieuwe Fitbit-smartwatch die draait op Wear OS. Dit nieuws komt nadat Google eerder dit jaar het bedrijf Fitbit overnam. Op het IO-event van dit jaar kondigden de bedrijven aan dat ze samenwerken aan een nieuwe premium wearable.

Tot nu toe werken alle Fitbit-apparaten op het eigen besturingssysteem van het bedrijf. Zoals je mag verwachten, focust deze software zich volledig op gezondheid en zijn er weinig andere smartwatch-functies. Via de mobiele Fitbit-app is het wel mogelijk om third-party apps te downloaden, maar het aanbod is schaars.

Een Fitbit die op Wear OS draait zou inhouden dat je ook jouw e-mails en smartphone-notificaties kunt ontvangen op je wearable. Bovendien zou je een groter aanbod aan third-party apps kunnen gebruiken. En dat terwijl je jouw hartslag, activiteit, stressniveau, work-out, menstruatiecyclus en andere gezondheidsstatistieken kunt bijhouden.

Een dergelijke smartwatch kan het gat tussen apparaten als de Fitbit Versa en Fitbit Sense in vergelijking met de Apple Watch en Samsung Galaxy Watch verkleinen.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste Fitbit die op Wear OS draait wordt uitgebracht. Ook weten we niets over de specifieke functies van het apparaat. Zodra we meer informatie hebben, lees je dit op TechRadar.

Fitbit op Wear OS

Google is daarnaast van plan om enkele belangrijke functies van Fitbit naar alle apparaten die op Wear OS draaien te brengen. Het gaat onder meer om vieringen als je bepaalde doelen behaald en activiteitmonitoring vanaf je pols.

Wear OS beschikt al over zijn eigen Google Fit-app. We zijn benieuwd hoe deze samenwerkt met de nieuwe Fitbit-tools zonder in de herhaling te vallen.