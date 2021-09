De iPhone 13 Mini is niet veel veranderd ten opzichte van de iPhone 12 Mini, maar we verwachten een aantal grote veranderingen onder de motorkap.

Apple’s kleinste iPhone keert terug in 2021. De iPhone 13 Mini beschikt over dezelfde specificaties als de iPhone 13, maar dan verpakt in een kleiner formaat. Dit maakt de iPhone 13 Mini uitermate geschikt voor iedereen die een klein toestel wil gebruiken.

De iPhone 13 Mini heeft een 5,4 inch scherm, wat verpakt zit in een compacter design dan de andere nieuwe iPhones die in 2021 geïntroduceerd zijn. Als je op zoek bent naar premium specs, maar de 6,1 inch iPhone 13 te groot vindt, is de iPhone 13 Mini zeker een toestel om te overwegen.

iPhone 13 Mini: releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft de nieuwe iPhone 13 Mini aangekondigd op 14 september. Het is mogelijk om het toestel te pre-orderen. Als je nu een iPhone 13 Mini bestelt, heb je het toestel ten vroegste op 24 september in huis. Dit geldt ook voor de andere modellen uit de iPhone 13-reeks.

De prijs van de iPhone 13 Mini begint bij 809 euro. Voor dit bedrag ontvang je het model met 128GB aan opslag. De dagen met 64GB zijn gelukkig verleden tijd. Voor een prijskaartje van 929 euro heb je de iPhone 13 Mini in huis met 256GB opslag. Er is ook een optie met 512GB opslag aanwezig. Deze variant bedraagt 1.159 euro.

iPhone 13 Mini: design en display

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Mini is een premium toestel, maar met een kleinere behuizing en scherm. Het is speciaal ontworpen voor eenieder die graag een compacter toestel gebruikt. Smartphones van Apple zijn de afgelopen jaren flink gegroeid in formaat, waardoor sommigen het handig vinden om nog voor een klein toestel te kunnen kiezen.

Het beschikt over een 5,4 inch scherm met een resolutie van 1.080 x 2.340 pixels. Dit betekent dat het over maar liefst 476 ppi (pixels per inch) beschikt. Dat is het hoogste aantal van de hele iPhone 13-reeks.

Omdat het scherm zo klein is, is het lastiger om de hoge resolutie op te merken. Het Super Retina XRDR OLED-display is echter high-end en beschikt over sterke helderheidopties. Je krijgt dezelfde schermtechnologie als de iPhone 13, maar met een stuk minder beeldscherm.

De iPhone 13 Mini ligt erg comfortabel in de hand en is enorm makkelijk te gebruiken met één hand. Het typen op de smartphone voelt prettig aan en we kunnen alle hoeken van het scherm gemakkelijk met onze duim bereiken.

Aan de rechterkant van het toestel is de aan/uit-knop te vinden. Aan de linkerkant zitten de notificatieslider, de volumeknoppen en de simkaartsleuf. Er is een Lightning-poort te vinden tussen de speakers aan de onderkant van het toestel.

Opnieuw heeft Apple een notch verwerkt in de iPhone 13 Mini (en de rest van de iPhone 13-reeks). Klaarblijkelijk is het bedrijf nog niet klaar om met een under-display camera aan de slag te gaan. De notch is overigens wel zo'n twintig procent kleiner dan op de iPhone 12 Mini. We moeten echter wel vermelden dat het verschil niet erg opvalt, hoewel het de hoeveelheid scherm die je kunt gebruiken natuurlijk wel vergroot.

Het display beschikt over een standaard beeldverversing van 60Hz, net als de Mini van vorig jaar. Dat betekent dat je niet van dezelfde vloeiende verversingssnelheid kunt genieten als de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Deze Pro-modellen hebben namelijk een 120Hz scherm gekregen. De beeldverversing zal je overigens niet opvallen, tenzij je van een smartphone afkomt met een hogere verversingssnelheid.

iPhone 13 Mini: camera en batterij

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft twee camera's in de iPhone 13 Mini verwerkt: een 12MP f/1.6 hoofdcamera met pixels van 1,7 micron om beter te presteren in situaties met weinig licht, en een 12MP f/2.4 groothoeklens met een field of view van 120 graden.

We hebben de camera's nog niet grondig genoeg kunnen testen, maar het zijn dezelfde camera's op de iPhone 13, die we al wel redelijk aan de tand hebben gevoeld. Je kunt het cameragedeelte van onze iPhone 13 hands-on review lezen om onze bevindingen te ontdekken. De korte versie is dat je weinig te klagen zal hebben op het gebied van de beeldkwaliteit van de kiekjes.

De batterijduur is volgens Apple verbeterd in de iPhone 13 Mini. We kunnen deze bewering nog niet verifiëren, omdat we nog niet lang genoeg met het toestel aan de slag zijn geweest. De batterijduur van de iPhone 13 is echter wel dramatisch verbeterd in vergelijking met de iPhone 12.

Deze verbetering in batterijduur is te danken aan verbeterde optimalisaties door de chipset. Gelekte informatie stelt overigens dat Apple de batterijgrootte in elke iPhone 13 heeft vergroot ten opzichte van vorige toestellen.

Ons definitieve oordeel over de batterijduur van de iPhone 13 Mini lees je binnenkort in onze volledige review. De iPhone 12 Mini viel op dit gebied wat tegen (waarschijnlijk door een kleinere batterij). We hopen daarom op een grotere verbetering in de nieuwe Mini.

iPhone 13 Mini: specs en prestaties

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Mini draait op Apple’s eigen A15 Bionic-chipset. Dit is dezelfde processor als in de rest van de iPhone 13-reeks te vinden is. In de iPhone 13 was te merken dat het om een erg krachtige chip gaat. Het laadt apps snel en kan er gemakkelijk meerdere tegelijk aan.

We verwachten dat de chipset soortgelijke prestaties biedt als het gaat om de iPhone 13 Mini. We hebben echter nog niet genoeg tijd gehad met het toestel om dit zorgvuldig te testen. Kom daarom zeker terug voor onze volledige review.

Je kunt kiezen voor de volgende opslagopties: 128GB, 256GB en 512GB. Als je meer opslag nodig hebt, zal je voor de 1TB-versie van de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max moeten gaan.

Ondersteuning voor 5G keert terug naar de iPhone 13 Mini, waardoor je met het supersnelle netwerk aan de slag kunt gaan als jouw provider een dergelijk abonnement aanbiedt. Daarnaast is het belangrijk dat je in een dekkingsgebied bent.

Vroeg oordeel

(Image credit: TechRadar)

We kunnen nog geen definitief oordeel hangen aan de functies van de iPhone 13 Mini, maar de tijd die we met de standaard iPhone 13 hebben gehad, suggereert dat deze kleinere smartphone van Apple een krachtig toestel is met een sterke batterijduur.

Als je op zoek bent naar een iPhone met een kleiner scherm en (hopelijk) een verbetering in batterijduur ten opzichte van de iPhone 12 Mini, is dit mogelijk het beste toestel voor jou.

We kijken ernaar uit om de iPhone 13 Mini nog grondiger te testen, maar zover we tot nu toe gezien hebben heeft Apple weer een geweldig klein toestel op de markt gebracht.