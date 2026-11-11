NAS vs externe harde schijf: wat zijn de grootste verschillen?

Een NAS (network-attached storage) en een externe harde schijf zijn allebei handige oplossingen om grote bestanden op te slaan en te openen, ook wanneer je onderweg bent.

Toch kan het lastig zijn om te bepalen welke van de twee het beste bij je past. We helpen je graag bij die keuze.

In deze gids leggen we uit wat je moet weten over NAS-systemen en externe harde schijven, zodat je kunt bepalen welke opslagoplossing het beste aansluit bij jouw behoeften.

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NAS vs externe harde schijf: design

Network-attached storage (NAS) maakt gebruik van hardware, software en protocollen voor gegevensoverdracht om gebruikers bestanden te laten delen via een netwerk. Hiervoor wordt een NAS-behuizing gebruikt waarin harde schijven, een processor en werkgeheugen (RAM) zijn ondergebracht. Daarnaast draait er speciale software op het systeem om bestanden te beheren en te bepalen wie toegang krijgt tot welke gegevens.

Een NAS kan verbinding maken met een netwerk, waardoor meerdere gebruikers eenvoudig bestanden kunnen delen. Stel dat je bij een bedrijf met 50 medewerkers werkt. Al deze medewerkers kunnen verbinding maken met dezelfde NAS om toegang te krijgen tot bedrijfsbestanden. Je kunt een NAS vergelijken met een centrale opslagplek waar iedereen de benodigde informatie vandaan haalt. Vooral voor bedrijven die regelmatig grote bestanden uitwisselen, is dat erg handig.

Een externe harde schijf werkt anders. Dit is een afzonderlijk opslagapparaat dat doorgaans via usb met een computer wordt verbonden. Bestanden worden lokaal opgeslagen en om ze te openen, moet je de harde schijf aansluiten op de computer waarmee je wilt werken.

NAS-systemen bieden doorgaans ook meer mogelijkheden op het gebied van opslagcapaciteit. Je kunt de beschikbare opslagruimte vaak uitbreiden door extra schijven toe te voegen of bestaande schijven te vervangen door exemplaren met een hogere capaciteit. Bij externe harde schijven ligt de opslagcapaciteit vast en moet je meestal een extra schijf aanschaffen wanneer je meer ruimte nodig hebt.

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Externe harde schijven hebben dan weer als voordeel dat ze compact en draagbaar zijn. Medewerkers kunnen ze eenvoudig aan elkaar doorgeven om bestanden uit te wisselen, maar bij grotere bedrijven wordt dat al snel omslachtig. Stel je bijvoorbeeld een organisatie met meer dan honderd medewerkers voor die allemaal dezelfde externe harde schijf moeten gebruiken. Dat is niet bepaald efficiënt en kan de productiviteit behoorlijk in de weg zitten.

Een NAS blijft daarentegen gewoon op één plek staan, terwijl medewerkers vanaf hun eigen computer verbinding maken met het systeem. Iedereen met de juiste toegangsrechten kan bestanden openen zonder eerst een externe harde schijf te moeten zoeken en aansluiten. Voor bedrijven die regelmatig bestanden delen en voldoende budget hebben, is een NAS daarom vaak de handigste oplossing.

NAS vs externe harde schijf: prijs

(Image credit: Alastair Jennings)

NAS-systemen zijn over het algemeen duurder dan externe harde schijven. Dat is niet zo vreemd, aangezien ze uit meer geavanceerde onderdelen bestaan. Een NAS beschikt namelijk over een behuizing voor de opslagschijven, netwerkcomponenten en een processor om de benodigde software aan te sturen.

Een externe harde schijf is een stuk eenvoudiger opgebouwd. Het belangrijkste onderdeel is een magnetische schijf waarop de gegevens worden opgeslagen. Hierdoor zijn externe harde schijven doorgaans goedkoper om te produceren dan NAS-systemen.

Door de huidige problemen op de opslagmarkt betaal je voor een externe harde schijf van 4TB tegenwoordig al snel 150 euro, als je geluk hebt. Bij een NAS liggen de kosten aanzienlijk hoger. Je moet namelijk eerst het NAS-systeem zelf aanschaffen, waarbij een relatief betaalbaar model zoals de QNAP TS-462A al minstens 650 euro kost. Daar komen vervolgens nog de kosten van de harde schijven bij, die doorgaans niet standaard worden meegeleverd. Wil je bijvoorbeeld 4TB aan opslagruimte, dan moet je daar dus nog een geschikte harde schijf voor aanschaffen.

Een NAS is daarmee een flink grotere investering dan een externe harde schijf. Bovendien lopen de kosten verder op wanneer je later extra schijven toevoegt. Daar krijg je echter wel meer uitbreidingsmogelijkheden en het gemak van bestanden delen via een netwerk voor terug.

NAS vs externe harde schijf: snelheid

(Image credit: Future / John Loeffler)

NAS-systemen kunnen uitstekende overdrachtssnelheden bieden, al zijn ze daarbij afhankelijk van de beschikbare netwerkbandbreedte. NAS-systemen voor consumenten halen doorgaans overdrachtssnelheden van 3 tot 20MB/s, terwijl krachtigere modellen snelheden van 100 tot 200MB/s kunnen bereiken. Omdat een NAS afhankelijk is van het netwerk, kunnen de overdrachtssnelheden afnemen wanneer veel gebruikers tegelijkertijd verbinding maken met hetzelfde systeem.

Externe harde schijven maken daarentegen gebruik van een usb-aansluiting om bestanden over te zetten. De overdrachtssnelheid is daarbij afhankelijk van de gebruikte usb-versie. USB 1 haalt maximaal 12Mbps, USB 2 bereikt 480Mbps en USB 3 ondersteunt snelheden tot 5Gbps. Bij USB4 kan de maximale overdrachtssnelheid zelfs oplopen tot 40Gbps.

Sommige NAS-systemen bieden via een ethernetverbinding eveneens gigabitsnelheden die vergelijkbaar zijn met usb. Over het algemeen kunnen externe harde schijven via usb echter hogere overdrachtssnelheden behalen, afhankelijk van de gebruikte aansluiting en de prestaties van de schijf zelf. Voor de meeste gebruikers zal dat verschil niet bijzonder belangrijk zijn, aangezien ze zelden bestanden met zulke hoge snelheden overzetten. Zowel NAS-systemen als externe harde schijven zijn voor dagelijks gebruik doorgaans snel genoeg.

NAS vs externe harde schijf: back-up

(Image credit: Collin Probst // Future)

Veel NAS-systemen beschikken over ingebouwde functies om automatisch back-ups te maken. Zo kun je bijvoorbeeld een UGREEN NASync DH4300 Plus koppelen aan Google Drive om je bestanden veilig op te slaan. Je kunt instellen dat er dagelijks, wekelijks of maandelijks automatisch een back-up wordt gemaakt van de gegevens op je NAS. Deze back-ups worden vervolgens naar Google Drive geüpload, zodat je bestanden ook veilig blijven wanneer je NAS defect raakt.

Externe harde schijven beschikken daarentegen doorgaans niet over ingebouwde software voor automatische back-ups. Om bestanden veilig te stellen, moet je de schijf meestal handmatig aansluiten op een computer en de bestanden overzetten. Dat kan behoorlijk omslachtig zijn, zeker wanneer je regelmatig back-ups wilt maken. Bovendien vergeten mensen vaak om handmatig een back-up uit te voeren. Met een NAS kun je dit proces automatiseren, waardoor je minder snel belangrijke gegevens kwijtraakt. Een NAS kan daardoor een veiligere opslagoplossing zijn dan een externe harde schijf, mits je de back-ups goed instelt.

NAS vs externe harde schijf: oordeel

NAS-systemen bieden veel opslagruimte en zijn eenvoudig uit te breiden wanneer je meer capaciteit nodig hebt. Bovendien kun je vanaf meerdere apparaten tegelijkertijd bestanden openen en delen, zonder dat je telkens een harde schijf hoeft aan te sluiten. Vooral voor bedrijven en gebruikers die regelmatig met grote bestanden werken, is dat een groot voordeel. Een NAS is weliswaar een stuk duurder dan een externe harde schijf, maar het extra gebruiksgemak en de uitgebreide mogelijkheden kunnen die investering rechtvaardigen.

Voor de gemiddelde gebruiker is een externe harde schijf echter vaak de verstandigere keuze. Je kunt er zonder problemen grote hoeveelheden bestanden mee opslaan en overzetten, terwijl je nauwelijks iets hoeft in te stellen. Bovendien zijn externe harde schijven goedkoper en kun je ze gemakkelijk meenemen. Wie simpelweg extra opslagruimte nodig heeft of af en toe bestanden tussen computers wil uitwisselen, heeft meestal weinig aan de extra mogelijkheden van een NAS. In dat geval wegen de hogere kosten en de ingewikkeldere installatie niet op tegen de voordelen.