Dit is de waarschijnlijke lanceringsdatum voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Watch 8

We hebben inmiddels al meer dan genoeg leaks en geruchten voorbij zien komen rondom de Samsung Galaxy Z Fold 7, de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Samsung Galaxy Watch 8. Nu weten we misschien dankzij een nieuw lek ook wanneer deze nieuwe gadgets van Samsung officieel onthuld worden.

Volgens de bekende tipgever @evleaks zal het volgende Galaxy Unpacked-evenement van Samsung plaatsvinden op woensdag 9 juli. Schijnbaar begint het evenement om 16:00 uur voor ons in Nederland en België.

Die datum komt niet echt als een verrassing, want het evenement van vorig jaar, waar de Samsung Galaxy Z Fold 6, de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Watch 7 werden onthuld, vond plaats op woensdag 10 juli 2024.

Natuurlijk is er nog niets zeker totdat Samsung zelf een datum bevestigt, maar deze tipgever heeft wel een goede reputatie en de datum klinkt ook logisch. Waarschijnlijk zal het evenement via een livestream te volgen zijn en wij zullen je natuurlijk ook op de hoogte houden van de aankondigingen.

Dit is wat er aankomt

We hebben verder geen nieuwe details over de verwachte apparaten gekregen via dit lek, maar we hebben dan ook al meer dan genoeg informatie binnengekregen de afgelopen tijd. Zo hebben we bijvoorbeeld al gehoord dat de nieuwe foldables verbeterde camera-setups en een gratis Google AI Pro-proefabonnement voor zes maanden kunnen krijgen.

Samsung heeft daarnaast zelf ook al bevestigd dat de aankomende vouwbare toestellen zullen draaien op One UI 8, al werden de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 niet bij naam genoemd.

Naast die twee bekende flagship vouwbare modellen, kunnen we misschien ook een officiële eerste blik krijgen op Samsungs tri-fold foldable. Volgens geruchten kan dat apparaat de Samsung Galaxy G Fold worden genoemd. Samsung heeft dit apparaat al geteased bij verschillende andere evenementen, maar we weten nog niet veel over zijn specs of hoeveel hij zal kosten.

We kunnen ook Samsungs line-up van smartwatches voor 2025 verwachten bij het aankomende evenement. Het zal naar verwachting gaan om de Samsung Galaxy Watch 8 en de Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Het zou dus kunnen dat we volgend jaar pas een Galaxy Watch Ultra 2 krijgen.