Dit heb ik geleerd na twee jaar met de Samsung Galaxy Z Fold 5

Zo'n twee jaar geleden heeft Samsung mij met de Samsung Galaxy Z Fold 5 overgehaald om toch eindelijk eens een vouwbare smartphone als mijn eigen smartphone te kiezen. Ik bracht mijn portemonnee al in gevaar toen ik me aanmeldde voor meer informatie en speciale aanbiedingen rondom het Unpacked-evenement van die zomer.

Ik vond foldables als tech-liefhebber sinds hun introductie natuurlijk al wel interessant, maar die eerste paar generaties waren er toch nog duidelijk te veel minpunten om mijn geld hieraan uit te geven. Zelfs de Z Fold 4 kon nog niet helemaal mooi plat dichtvouwen en liet nog ruimte over voor stof en andere deeltjes om zich tussen de telefoon te verzamelen. De enorm hoge prijzen van deze foldables maken de toestellen ook niet echt aantrekkelijker. Zelfs vergeleken met mijn vorige toestel, de Samsung Galaxy S22 Ultra, was de "upgrade" naar een foldable toch wel een prijzige upgrade en eentje die ik het tot de introductie van de Z Fold 5 niet waard vond.

De Z Fold 5 bleek echter wel eindelijk helemaal plat te kunnen vouwen en was ook gewoon weer dunner, lichter en krachtiger. Dat haalde mij uiteindelijk dus toch over. Het betekende wel dat ik wat camerakwaliteit en batterijduur moest inleveren ten opzichte van mijn voormalige Ultra-telefoon, maar ik vond de upgrades van die modellen ook steeds minder interessant worden. Dit was tenminste een compleet nieuwe vormfactor voor mij.

Wat me verder wist te overtuigen, waren de flinke kortingen die ik aangeboden kreeg dankzij mijn aanmelding voor het Unpacked-evenement. Schrijf je dus zeker in voor dit soort evenementen, want je hoeft er niets mee te doen als je toch niets wil kopen, maar het kan mooie extra kortingen opleveren bovenop de reguliere pre-order kortingen. Toen ik zag dat naast die korting mijn S22 Ultra ook nog redelijk wat inruilwaarde had, was de beslissing snel gemaakt. Ik moest ook wel snel een keuze maken, want de aanbiedingen waren maar voor een beperkte tijd geldig. Helaas ook tot voor het moment waarop wij ons Z Fold 5-testmodel binnenkregen.

Uiteindelijk kan ik gelukkig na twee jaar nog steeds zeggen dat deze beslissing voor mij wel goed heeft uitgepakt. Hieronder lees je een aantal dingen die ik heb geleerd na twee jaar met de Samsung Galaxy Z Fold 5 en aan de hand van mijn ervaringen kan je bepalen of je misschien toch eens wat aandachtiger naar het aankomende Unpacked-evenement in juli gaat kijken of niet. De Samsung Galaxy Z Fold 7 lijkt namelijk weer wat interessante upgrades te krijgen.

Je zal het meest het coverscherm gebruiken

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Je koopt een boekvormige foldable zoals de Z Fold 5 natuurlijk voornamelijk vanwege zijn grote vouwbare display, maar in de praktijk zal dat waarschijnlijk niet het scherm zijn dat je het meest gebruikt. Het is in werkelijkheid namelijk niet altijd even praktisch om overal je telefoon voor open te klappen. Het is vooral bij specifieke activiteiten en apps dat ik het binnenste scherm tevoorschijn tover. Wanneer ik video's wil bekijken, games wil spelen, wil multitasken of lekker uitgebreid door Reddit of andere sociale media wil scrollen, dan pas wordt het toestel meestal opengevouwen. Daarnaast wordt hij ook geopend als ik bijvoorbeeld een document wil bewerken met de S Pen (die je vervelend genoeg nog steeds los moet aanschaffen), want die werkt alleen op dit binnenste scherm.

Het grootste gedeelte van de tijd breng ik verder dus door op het coverscherm. Dat is immers het scherm dat je meteen tot je beschikking hebt wanneer je de telefoon uit je broekzak haalt. Als ik even wat berichten wil checken of een Spotify-playlist aan wil zetten, heb ik ook geen extra groot scherm nodig. Het is vaak wanneer ik iets langduriger ergens mee bezig ben of merk dat ik wat meer overzicht of ruimte wil, dat ik de telefoon toch nog openvouw. Gelukkig is de software nu dan ook al een tijdje soepel genoeg om die omschakeling enorm gestroomlijnd te maken.

Zeker na twee jaar merk je ook wel bij welke apps en taken de verschillende schermen het handigst zijn over het algemeen. Zo weet ik inmiddels van bepaalde websites dat ze veel handiger en overzichtelijker zijn in een soort grotere desktopmodus en zal ik voor die websites sneller even het toestel openvouwen. Als ik echter gewoon snel iets wil opzoeken, kan dat natuurlijk ook prima via het coverscherm.

Veel mensen hebben nog steeds kritiek op de beeldverhoudingen bij Samsungs Fold-modellen. Het coverscherm is vrij dun en langwerpig en dat maakt het vouwbare scherm aan de binnenkant ook automatisch iets meer rechthoekig dan vierkant. Andere foldables kiezen dan weer voor een breder coverscherm wat leidt tot een vierkanter vouwbaar scherm. Nu lijkt Samsung met zijn nieuwste foldables ook steeds iets meer die richting in te gaan, maar toch vind ik het design van de Z Fold 5 nog steeds wel zijn voordelen hebben. Hoewel het inderdaad niet ideaal is om op te typen, wen je hier wel aan en is het toestel wanneer dichtgevouwen wel redelijk goed met één hand te bedienen.

Zelf ben ik voor het typen ook meer gebruik gaan maken van swipegebaren om zo woorden samen te stellen. Dat ben ik op dit toestel voor het eerst gaan gebruiken en het is na twee jaar nog steeds vrij handig, al kan het frustrerend zijn als je eens tussendoor een Engels woord wil typen of als de telefoon constant een ander woord invult dan je eigenlijk bedoelde. Ik heb ook de Google Pixel 9 Pro Fold getest en eerlijk gezegd is een breder coverscherm wel echt fijner voor veel alledaagse taken, maar mijn probleem met dat design is dat het binnenste display dan al gauw te vierkant aanvoelt. Dat is nog steeds prima voor multitasking, maar niet ideaal als je video's wil bekijken.

Hij is geweldig voor films, series en multitasking

(Image credit: Future)

Video's bekijken is een van de dingen waar ik mijn Z Fold 5 erg handig voor vindt. Multitasking ook wel, maar daarvoor is de precieze beeldverhouding voor mij minder belangrijk dan gewoon genoeg schermruimte.

Het dunne coverscherm forceert je ook wel bijna om video's toch maar op het grotere scherm te bekijken. Video's met een 16:9-beeldverhouding krijgen aan de voorkant van het toestel vrij dikke zwarte balken aan de linker- en rechterkant en dat ziet er niet echt geweldig uit. Op het vierkantere vouwbare scherm heb je natuurlijk ook met zwarte balken te maken (aan de boven- en onderkant), maar het werkelijke oppervlak van de beelden is hier alsnog wel een stuk groter.

Het ontwerp van de Z Fold 5 betekent in principe dat je tegelijkertijd een smartphone en een kleine tablet op zak hebt. Dat is ideaal wanneer ik in de bus naar werk of weer naar huis even een aflevering van een serie of een YouTube-video wil bekijken. Dat vind ik dan ook ideaal als ik even een aflevering van een serie wil kijken als ik na mijn werk in de bus naar huis zit. Het kijkt toch comfortabeler dan op een normaal smartphonedisplay en neemt minder ruimte in beslag dan een tablet.

Voor multitasking heb ik dus geen specifieke voorkeur voor de beeldverhouding, maar als je het scherm te veel zou optimaliseren voor videocontent, zien meerdere apps naast elkaar er weer erg langwerpig en dun uit. Ik denk dat Samsung op dit vlak een redelijk goede balans heeft gevonden bij de Z Fold 5. Als je het binnenste scherm in tweeën deelt, voelen apps hier net iets breder dan op het coverscherm. Het werken met twee of zelfs drie apps tegelijkertijd open, voelt dus prima aan. Ook in dit geval zou een iets vierkanter design voor het binnenste scherm, zoals bij de Pixel 9 Pro Fold, ook zeker wel zijn voordelen hebben, maar dan heb je bij video's met een 16:9-verhouding te maken met een beeldoppervlak dat uiteindelijk niet veel groter is dan op een grote normale smartphone.

Een iets dunnere en meer langwerpige foldable heeft dus na twee jaar en ervaring met verschillende ontwerpen nog steeds mijn voorkeur voor contentconsumptie.

Je went wel aan de vouwlijn, maar hij kan ook iets opvallender worden

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een van de meest opvallende en misschien ook wel controversiële designelementen van foldables, is de vouwlijn die helaas nog steeds niet volledig geëlimineerd is. Als je een scherm regelmatig dichtvouwt en het toestel echt plat dicht moet gaan, is een vouwlijn ook wel erg lastig te vermijden. Deze lijn wordt bij elke nieuwe generatie wel wat minder opvallend, maar het is wel iets waar ik (en waarschijnlijk ook veel andere mensen) een beetje bang voor was bij het kiezen voor een foldable. Ik was vooral bang dat het afleidend zou zijn en ik me meer op die vouwlijn zou focussen dan op de content die ik wil bekijken op het grote scherm.

In de praktijk viel dat gelukkig wel mee. In de eerste instantie bleek deze vouwlijn niet echt heel opvallend aanwezig te zijn als je recht op het scherm kijkt. Wanneer de zon vanuit bepaalde hoeken op het scherm schijnt, kan je er wel wat meer last van hebben, maar zeker als je helderheid wat hoger staat (en die was bij de Z Fold 5 al prima, en bij nieuwere modellen nog hoger), kan je toch wel zonder problemen genieten van je favoriete films en series.

Het viel me na een jaar met de Z Fold 5 al op dat deze lijn op het scherm iets prominenter werd na meer gebruik en dat is dus ook het geval na twee jaar. Hij ziet er niet ineens dramatisch groot uit, maar je voelt hem vooral wat meer met je vingers. Dit is meestal geen probleem, al is het wel even wennen, maar het kan wel onhandig zijn als je met de S Pen op het scherm wil tekenen of notities wil maken.

Uiteindelijk zag de under-display camera onder het vouwbare scherm er misschien nog wel meer afleidend uit dan de vouwlijn. Deze valt ook niet al te veel op in de meeste gevallen en hij zit bij het bekijken van de meeste videocontent in het gedeelte waar de zwarte balken zich bevinden. In felverlichte ruimtes kan hij echter wel het licht op een bepaalde manier vangen, waardoor hij erg zichtbaar wordt en je heel duidelijk merkt dat het scherm op dat punt veel minder scherp is. Ik vind na twee jaar met de Z Fold 5 dan ook dat toekomstige Fold-modellen beter gewoon voor een punch-hole-selfiecamera met een betere kwaliteit kunnen kiezen. Als de camera toch niet echt onzichtbaar is, wil ik liever gewoon betere kwaliteit.

De camera's zijn prima, alleen de under-display camera is overbodig

(Image credit: Future)

Omdat ik zelf ook niet de hoofdprijs heb betaald voor mijn Z Fold 5, waar ik zo nog op terugkom, en ik voor vakantiefoto's en dergelijke een losse systeemcamera gebruik, vond ik de camera's op deze foldable (los van die under-display camera) in de eerste instantie wel prima. Op dit vlak was de Z Fold 5 dan wel een downgrade vergeleken met de Ultra-modellen die ik gewend was, maar foto's zien er nog steeds degelijk uit bij deze camera's.

Alleen die under-display camera voelt vanwege zijn zeer matige kwaliteit nogal overbodig aan. Ik heb deze camera nog nooit serieus gebruikt in twee jaar tijd. Je zou ermee kunnen videobellen, maar ook in dat geval heb je natuurlijk ook nog de selfiecamera op het coverscherm als alternatief, en zelfs de beste camera's achterop.

Verder zijn de rest van de camera's dus best prima, maar na twee jaar door te hebben gebracht met dit enorm dure toestel van bijna 2.000 euro, vind ik dat je toch wel meer mag verwachten voor die investering. Ik heb tussendoor nog de "goedkopere" Samsung Galaxy S24 Ultra getest en het voelt toch wel vreemd dat Samsungs meest premium smartphone niet in ieder geval betere camera's heeft dan het instapmodel van de Galaxy S-serie. Ik snap dat er minder ruimte is voor de camera-opstelling op een dunne foldable, maar de upgrade naar een 200MP-hoofdcamera klinkt dus wel als een goede verbetering voor de Galaxy Z Fold 7 die we eigenlijk al eerder hadden mogen krijgen.

Hij is zijn volledige adviesprijs niet waard

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Mijn conclusie na twee jaar met de Z Fold 5, is dat je nog steeds eigenlijk niet de volledige prijs moet betalen voor een Z Fold-toestel. Het probleem is niet zozeer dat het toestel niet premium genoeg aanvoelt of geen unieke features te bieden heeft, maar de ervaring voelt gewoon niet alsof deze honderden euro's meer waard is dan de ervaring die je bij het "normale" vlaggenschip krijgt, momenteel dus de Samsung Galaxy S25 Ultra. Natuurlijk gaat er ook geld zitten in de ontwikkeling van het vouwmechanisme en de aangepaste interne onderdelen, maar na inmiddels zes generaties zou je toch denken dat het inmiddels meer om verfijningen gaat en dat de prijs wel iets omlaag zou kunnen.

Deze conclusie betekent echter niet dat ik een Samsung Galaxy Z Fold-model zou afraden. Als je het slim aanpakt, of in ieder geval het juiste moment kiest, hoef je namelijk ook niet bijna 2.000 euro te betalen voor een nieuwe Samsung-foldable. Als je het nieuwste model meteen bij release wil kopen, meld je dan dus aan voor updates en speciale aanbiedingen voor het Unpacked-evenement. Zo heb ik ook mijn flinke korting gekregen. Daarnaast kan je soms extra korting krijgen als je je gratis hebt aangemeld voor Samsung Members.

Natuurlijk kan je ook wat geld besparen als je nog een redelijk recent toestel hebt liggen om in te leveren. Tijdens de pre-orderperiode krijg je vaak ook nog eens extra inruilwaarde. Al met al kan je misschien zelfs de helft van de adviesprijs afhalen met dit soort acties.

Als je het toestel niet meteen bij de release hoeft te hebben, loont het natuurlijk ook gewoon om even te wachten op mooie prijsdalingen en aanbiedingen. Hou dan vooral acties bij verschillende retailers regelmatig in de gaten en let goed op tijdens evenementen zoals Black Friday. Als er tussen twee generaties niet veel lijkt te veranderen of daadwerkelijk is veranderd, kan je natuurlijk ook voor een iets ouder model kiezen om wat geld te besparen. De Z Fold 7 lijkt dan wel weer wat interessante upgrades te krijgen, maar het verschil tussen een Z Fold 5 en Z Fold 6 is eigenlijk niet zo groot.

Ik ben na twee jaar nog steeds tevreden over mijn aankoop, maar als ik 1.899 euro had neergelegd voor de Z Fold 5, denk ik niet dat dat het geval zou zijn. Er valt nog steeds veel te verbeteren aan de huidige foldables en je moet dan ook wel goed weten waar je aan begint. Dit soort toestellen zijn bijvoorbeeld nog steeds wel wat fragieler dan normale telefoons, dus het is geen ideale keuze als je weet van jezelf dat je niet heel voorzichtig doet met je telefoons. Daarnaast is het handig om je te bedenken of je deze unieke vormfactor echt gaat benutten of dat het vooral gewoon een leuke gimmick is. Een leuke gimmick kan voor sommigen al genoeg zijn, maar de hogere prijs is dan wel pijnlijk, zeker als je na een paar jaar merkt dat het misschien toch niet de beste keuze voor jou was.