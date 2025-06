Samsung Galaxy Z Fold 7 kan gratis AI-bonus krijgen bij zijn lancering

Samsung biedt wel eens vaker wat gratis extra's aan bij zijn premium smartphones en het lijkt erop dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung Galaxy Z Flip 7 ook weer een interessante extra kunnen krijgen. Ze zouden namelijk gebundeld kunnen worden met een Google AI Pro-abonnement.

Deze informatie komt vanuit Android Authority. Die outlet vond een referentie naar gratis toegang tot Google AI Pro voor de Samsung Galaxy Z Flip 7 en Samsung Galaxy Z Fold 7 in de code van de nieuwste bètaversie van de Google-app.

Google AI Pro is een abonnement dat normaal 21,99 euro per maand kost en je toegang geeft tot 'Veo 3 Fast'-videogeneratie, plus Flow (een AI-filmmakerstool gemaakt met Veo 3). Veo 3 Fast laat je tekst omzetten naar een video met geluid en Flow laat je bepaalde beelden bewerken en uitbreiden, en de "camera" bedienen. Als je geïnteresseerd bent in het maken van AI-filmpjes, dan is Google AI Pro dus wel een handige tool om te hebben.

Dat zijn ongeveer de grootste features van Google AI Pro. Daarnaast geeft het abonnement je ook toegang tot andere AI-tools zoals Gemini 2.5 Pro en 'Deep Research' via 2.5 Pro, plus 2TB aan Google One-cloudopslag.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Abonnement voor zes maanden

Deze verwijzing in de code van de Google-app is geen garantie dat je ook echt een gratis abonnement bij de aankoop van je Samsung Galaxy Z Flip 7 en Samsung Galaxy Z Fold 7 krijgt. Het aanbod kan ook regiogebonden zijn.

Het klinkt echter wel geloofwaardig, want naast het feit dat ernaar gerefereerd werd in de Google-app, kreeg je bij de Samsung Galaxy S25-serie een vergelijkbaar aanbod toen deze gelanceerd werd. In het geval van de Galaxy S25-serie kreeg je zes maanden lang gratis toegang tot Gemini Advanced en dat was in principe een voorloper van wat nu Google AI Pro is.

Misschien krijgen we bij de aankomende foldables dus ook een proefabonnement van zes maanden, maar dat is natuurlijk pure speculatie op dit punt. Android Authority heeft namelijk geen informatie ontdekt over de duur van het abonnement.

Als het goed is, komen we er echter binnenkort achter wat we precies kunnen verwachten. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 ergens in de eerste helft van juli lanceren.