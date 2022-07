OnePlus 10T: alles wat we weten

Alhoewel we minder top-end smartphones van OnePlus in 2022 krijgen dan we hadden verwacht, lijkt de OnePlus 10T op komst. Meerdere leakers wijzen op een komende lancering.

Tot nu toe lijkt deze telefoon gepositioneerd te worden als een ietwat minder krachtige telefoon dan de OnePlus 10 Pro. Het zou dus kunnen dat het de OnePlus 10 is, maar dan zonder die naam. Leaks geven echter de suggestie dat het de Pro op minimaal een front verslaat: oplaadsnelheid. Ook is er een kans dat de telefoon een betere chipset heeft.

Hieronder kun je alles terugvinden wat we tot nu toe allemaal over de OnePlus 10T hebben gehoord. We updaten dit artikel steeds als we meer weten.

Latest news Een Amazon-notering voor de OnePlus 10T gaf een potentiële prijs op (opens in new tab). Deze is precies dezelfde als die voor de OnePlus 10 Pro.

In het kort

Wat is het? De volgende high end-smartphone van OnePlus

De volgende high end-smartphone van OnePlus Wanneer is deze te koop? Waarschijnlijk later dit jaar

Waarschijnlijk later dit jaar Hoeveel gaat deze kosten? Mogelijk iets minder dan de OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T releasedatum en prijs

Het enige echte gerucht over een releasedatum (opens in new tab) is dat de OnePlus 10T in juli zou worden uitgebracht. Dit lijkt ons echter wat vroeg voor een T-model en te dicht op de release van de OnePlus 10 Pro. Augustus of september lijkt ons daarom waarschijnlijker.

De dezelfde bron van dit gerucht claimt dat de prijs tussen die van de OnePlus 10 Pro en OnePlus 10R (opens in new tab) in gaat zitten. De OnePlus 10 Pro kost 899 euro (799 pond), maar de OnePlus 10T zou hier dus iets onder zitten.

Volgens een vroege notering op Amazon UK gaat de OnePlus 10T 799 pond kosten, waardoor deze dezelfde prijs zou hebben als de OnePlus 10 Pro.

Er is nog wat onduidelijkheid over de positie van de 10T in de productlijn. Er is bewijs dat de smartphone mogelijk betere specificaties heeft dan de OnePlus 10 Pro. Het zou mogelijk zelfs de OnePlus 10 Ultra kunnen zijn qua specificaties. De prijs zou dan ook nog hoger kunnen worden.

De OnePlus 10 Pro blijft mogelijk de duurste smartphone van het bedrijf (Image credit: Future)

OnePlus 10T naam

De naam OnePlus 10T is eigenlijk een wat vreemde keuze, aangezien de 'T'-versies geüpgradede versies zijn van de standaard genummerde OnePlus-telefoons. Er zou dus eigenlijk geen OnePlus 10T moeten zijn zonder de aanwezigheid van een OnePlus 10.

Met dezelfde logica zou echter de OnePlus 10 Pro er ook niet moeten zijn zonder de OnePlus 10. Toch is de Pro al uitgebracht zonder de standaardversie.

Er is dus nog een kans dat OnePlus deze smartphone als de OnePlus 10 lanceert. Dit werd al gesuggereerd door een leaker, welke zei dat deze niet zeker was (opens in new tab) of de telefoon de 10T of 10 gaat heten.

De meest recente leaks hebben het echter alleen over een OnePlus 10T, terwijl de geruchten over een 10 al een tijd zijn gestopt. Leaker Max Jambor (opens in new tab) heeft specifiek genoemd dat de OnePlus 10T 5G de ''definitieve naam is en het enige vlaggenschip van OnePlus dit jaar wordt.''

Er zit ook een vage logica aan deze telefoon de 10T noemen. De smartphone komt een redelijke periode na de OnePlus 10 Pro, dus verduidelijken met een naam dat dit niet direct dezelfde lijn is, is handig. Als het toestel tijdens de typische ''T-lanceerperiode'' (later in het jaar) wordt aangekondigd, is het een begrijpelijke keuze om T achter de naam te zetten.

OnePlus 10T design en scherm

Een groot leak over de OnePlus 10T (opens in new tab) heeft een boel specificatiedetails gebracht. Ook zaten hier afbeeldingen bij, zodat we een eerste blik op het mogelijke design van de telefoon kunnen werpen.

Je kan een van deze afbeeldingen hieronder bekijken, compleet met een groot camerablok over de gehele breedte van de achterkant. Enkel in de linkerkant van het blok zijn de camera's geplaatst. De voorkant van de telefoon heeft een plat scherm met redelijk kleine bezels en een inkeping waar de camera in zit.

Je kunt ook de aan- uitknop en de volumeknoppen aan de rechterkant zien, maar er is geen volume-slider. De afbeeldingen zijn vermoedelijk gebaseerd op vroegere prototypes van de smartphone, dus ze zijn mogelijk niet volledig accuraat. Verschillende renders (opens in new tab) die daarop volgden zien er vergelijkbaar uit (alhoewel ze onderling wel lichtelijk van elkaar verschillen).

(Image credit: @HeyitsYogesh / @onsitego)

Dezelfde bron onthulde ook dat de OnePlus 10T blijkbaar ook een 6,7 inch AMOLED-scherm heeft, met Full HD+-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Deze exacte schermspecificaties zijn ook door een andere leaker genoemd (opens in new tab). Die tweede leaker dacht dat deze telefoon als de OnePlus 10 zou lanceren. Toch hebben ze het duidelijk over dezelfde smartphone.

Een Amazon-notering van de telefoon noemt oko een FHD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz.

Gebaseerd op deze informatie lijken dit design en scherm een kleine stap achteruit te zijn in vergelijking met de OnePlus 10 Pro, welke een QHD+ gebogen scherm heeft en mogelijk kleinere bezels.

OnePlus 10T camera en batterij

Volgens een leak (opens in new tab) heeft de OnePlus 10T drie camera's op de achterkant, waarvan een 50MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 16MP ultrawide-camera en een macro-camera van 2MP. Ook kan de smartphone schijnbaar opnemen in 4K-kwaliteit en tot 60 frames per seconde. De voorkant schijnt een 32MP-camera die 1080p met 30 frames per seconde kan vastleggen.

Dezelfde camera-specificaties zijn eerder door een andere bron gemeld (opens in new tab), dus er bestaat een redelijke kans dat deze kloppen.

Een derde bron heeft het over ietwat andere cameraspecificaties. Deze zegt dat er een 50MP f/1.8 hoofdsensor op zit, met 8MP en 2MP als andere twee camera's. De camera op de voorkant zou 16MP zijn.

Verder zeggen de drie bronnen hetzelfde over de batterijduur: 4.800mAh wordt de grootte, met 150W opladen. Dat is een behoorlijke oplaadkracht en zou de OnePlus 10 Pro verslaan. De batterij is echter wel kleiner en de 10T zou ook geen draadloos opladen ondersteunen.

OnePlus 10T specificaties en functies

Het is nog onzeker welke chipset de OnePlus 10T gaat gebruiken. Bronnen vermoeden (opens in new tab) dat dit de Dimensity 9000 of de Snapdragon 8 Plus Gen 1 zijn.

Beide chipsets zijn high-end, waarvan die tweede nog beter is dan die in de OnePlus 10 Pro zit (of in elke andere Android-telefoon).

De Snapdragon-chipset lijkt ook waarschijnlijker. Een bron zegt dat OnePlus de overstap heeft gemaakt van Dimensity naar Snapdragon (opens in new tab). Leaker @yabhishekhd tweet specifiek (opens in new tab) dat de smartphone de Snapdragon 8 Plus Gen 1 gaat gebruiken. Een derde bron wijst ook op deze chipset.

Een Amazon-notering noemt ook de Snapdragon 8 Plus Gen 1, net als 8GB RAM en 128GB aan opslag. Andere configuraties zijn er waarschijnlijk ook.

Ergens anders hoorden we (opens in new tab) dat de OnePlus 10T zowel in een 8GB- als een 12GB-variant beschikbaar komt, en er ook gekozen kan worden uit 128GB of 256GB aan opslag. De telefoon krijgt Android 12 met OxygenOS 12.

Ook wordt er gesproken over een vingerafdrukscanner onder het scherm en stereo-speakers. Beide eigenschappen zijn niet verwonderlijk.