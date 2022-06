OnePlus 10T lijkt een vreemde smartphone te worden

De OnePlus 10T is een raadselachtige telefoon. De smartphone is nog niet officieel bevestigd, maar volgens de geruchten is het toestel in sommige opzichten beter dan de OnePlus 10 Pro, en in andere opzichten slechter.

Digital Chat Station, een leaker met een doorgaans goede reputatie, heeft op het Chinese social media-netwerk Weibo (opens in new tab) een lijst geplaatst met de specificaties van het nieuwe toestel. De OnePlus 10T heeft een plat 6,7 inch 1080 x 2412 OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset, 150W laadvermogen, een 4800mAh batterij, een vingerafdrukscanner onder het display, twee luidsprekers en een 16MP selfiecamera in de punch-hole.

Op de achterkant zitten drie lenzen, waaronder de 50MP f/1.8 primaire camera, en twee andere lenzen van 8MP en 2MP.

Als deze informatie klopt, dan heeft de OnePlus 10T een krachtigere chipset dan de OnePlus 10 Pro, die gebruikmaakt van de reguliere versie van de Snapdragon 8 Gen 1. Ook het laadvermogen is ten opzichte van de 80W op de OnePlus 10T bijna verdubbeld.

Tegelijkertijd stelt de camera-opzet op papier in ieder geval teleur, het scherm heeft een lagere resolutie, en de telefoon beschikt daarnaast ook nog blijkbaar over een kleinere batterij.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verwarring met de naam. Volgens Digital Chat Station is ‘OnePlus 10T’ slechts een tijdelijke aanduiding. Misschien wordt de telefoon uitgebracht onder de naam OnePlus 10, of een compleet andere naam.

Wij nemen de gelekte specs met een korreltje zout. In eerdere geruchten (opens in new tab) waren de camera's namelijk anders.

Analyse: OnePlus lijkt verward

Als de ‘OnePlus 10T’ daadwerkelijk deze specs heeft, dan wordt het voor OnePlus moeilijk om het bestaan van deze telefoon te rechtvaardigen.

Het toestel moet waarschijnlijk minder gaan kosten dan de OnePlus 10 Pro, maar beschikt blijkbaar wel over een krachtigere chipset en een grotere batterij. Maar met een FHD+ scherm en middelmatige camera’s kan de nieuwe telefoon moeilijk worden weggezet als het nieuwe topmodel van OnePlus.

Misschien krijgt de OnePlus 10T dezelfde prijs als de OnePlus 10 Pro, en dan wordt het een kwestie van kiezen voor de klant. Wat vinden zij het belangrijkste in een smartphone? Hoe dan ook, wij vinden het maar een raar verhaal.

Via MyFixGuide (opens in new tab)