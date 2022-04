Komt er toch een OnePlus 10?

De OnePlus 10 bestaat niet, zo liet OnePlus eerder weten. Toch hebben we nu een doorgaans betrouwbare bron die het tegendeel bewijst. We lezen onder andere meer over de vermoedelijke specificaties van het toestel.

Volgens @OnLeaks (iemand met een doorgaans sterke reputatie qua leaks) bestaat de OnePlus 10 niet alleen, maar is de smartphone op enkele vlakken zelfs geavanceerder dan de OnePlus 10 Pro. Dat meldt hij in een gesprek met Digit.

De laadsnelheid van de OnePlus 10 bedraagt naar verluidt 150W, en dat is een flinke verbetering ten opzichte van de toch al snelle 80W laadsnelheid van de OnePlus 10 Pro. Ook moet er een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset onder de motorkap zitten, welke sterker moet zijn dan de reguliere Snapdragon 8 Gen 1-chipset van het Pro-model.

Die tweede specificatie lijkt verre van zeker, aangezien OnePlus lijkt te twijfelen tussen de MediaTek Dimensity 9000 en de Snapdragon-chip. Dat gezegd hebbende: ook de Dimensity 9000 heeft een streepje voor in de benchmarks vergeleken met de Snapdragon 8 Gen 1.

Het is een vreemd gegeven als de reguliere OnePlus 10 krachtiger zou zijn dan de OnePlus 10 Pro. Daarbij vinden we het überhaupt apart dat er alsnog een OnePlus 10 in de maak is naar verluidt.

Voor nu nemen we dit nieuws dan ook met een flinke korrel zout. De rest van de specificaties liggen in lijn met wat je kunt verwachten van OnePlus: een 6,7 inch FHD+ AMOLED-display met 120Hz verversingssnelheid, 8GB of 12GB RAM, 128GB of 256GB aan opslaggeheugen, 4.800mAh aan accucapaciteit, en OxygenOS 12 wat gebaseerd is op Android 12.

Verder moet er een driedelige camera-opzet aanwezig zijn aan de achterzijde, met een primaire 50MP sensor, een 16MP groothoekcamera, en een 2MP macrocamera. Aan de voorzijde is er naar verluidt een 32MP camera aanwezig. Deze specificaties zijn in lijn óf iets minder dan bij de OnePlus 10 Pro op papier.

Er bestaat een mogelijkheid dat de schuifregelaar verdwijnt. De bron meldt dat het toestel waarschijnlijk in het tweede deel van 2022 verschijnt. Dat is doorgaans de tijd dat we T-modellen van OnePlus zien. Wellicht dat het dan toch gaat om de OnePlus 10T in plaats van de OnePlus 10.

De OnePlus Ace (Image credit: OnePlus)

Analyse: een herwerking van de OnePlus Ace

OnePlus heeft recent de OnePlus Ace onthuld in China. Aan de specificaties te zien vertoont de OnePlus 10 veel gelijkenissen met dit model (en de OnePlus 10R, wat naar verluidt de OnePlus Ace voor de Indiase markt moet worden).

De OnePlus Ace kent dezelfde scherm- en geheugenspecificaties. Er is zelfs 150W snelladen aanwezig, en de primaire en macrocamera kennen hetzelfde aantal megapixels (alleen de groothoekcamera is een 8MP exemplaar).

De OnePlus moet de betere van de twee zijn als @OnLeaks gelijk heeft, want de Dimensity 8100 Max-chipset van de OnePlus Ace is op papier minder. Ook is er een 16MP frontcamera en kleinere 4.500mAh accucapaciteit aanwezig bij de Ace.