Leak: OnePlus 10T zelfde prijs als OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10T wordt naar verwachting dit jaar uitgebracht. Een van de grootste vragen om de lancering heen is of dit een krachtigere of zwakkere smartphone wordt in vergelijking met de OnePlus 10 Pro. Nu de prijs uitgelekt is, lijkt het erop dat OnePlus dat zelf ook niet zo goed weet.

Leaker @passionategeekz (opens in new tab) vond een notering van de smartphone op Amazon UK en deelde deze met RootMyGalaxy (opens in new tab). De notering is sindsdien verwijderd, maar niet voordat de website een screenshot wist te maken, waarop een prijs van 799 pond te zien is.

Omgerekend is dat ongeveer 929 euro. Wat vooral opvalt, is dat de prijs in pond exact dezelfde is als de startprijs van de OnePlus 10 Pro.

(Image credit: RootMyGalaxy / Passionategeekz / Amazon)

Dit lijkt ook de startprijs van de OnePlus 10T te zijn, aangezien de prijs geldt voor een model met 8GB RAM en 128GB opslag. We verwachten dat dit de basisversie van de 10T is. De OnePlus 10 Pro heeft dezelfde basisversie voor deze prijs. Klopt deze notering, lijkt het erop dat OnePlus twee smartphones voor exact dezelfde prijs gaat verkopen.

Deze notering bevat ook nog verschillende andere specificaties, voor wie nieuwsgierig is wat je voor deze prijs krijgt. Buiten de RAM en opslag om bevat de 10T een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, een FHD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een driedubbele camera-setup met een 50MP hoofdsensor en 5G.

De OnePlus 10T die op Amazon langskwam verschijnt volgens de screenshot in een Moonstone Black-kleur, met een oplader en hoesje meegeleverd. Toch nemen we dit allemaal met een korreltje zout: vroege noteringen kunnen foutief zijn, en aangezien deze notering is verwijderd, kunnen we niet verifiëren of de screenshot bewerkt is.

Analyse: prioriteiten stellen

Ervan uitgaande dat de prijs klopt, en de verschillende specificaties die zijn genoemd ook, lijkt OnePlus hetzelfde prijskaartje aan te houden als voor de 10 Pro. De OnePlus 10T heeft echter een scherm met een lagere resolutie, een kleinere batterij en een zwakkere camera-setup.

Aan de andere kant heeft de OnePlus 10T volgens geruchten een krachtigere chipset en kan deze sneller opladen. Wellicht is het dus een kwestie welke specificaties je voorkeur hebben.

Ook is het mogelijk dat de OnePlus 10 Pro een prijsverlaging krijgt als de OnePlus 10T aangekondigd wordt, zodat de 10T gepositioneerd wordt als het nieuwe vlaggenschip van OnePlus. Daarentegen zou je in dat geval meer betalen voor een aantal zwakkere specificaties.

Identieke prijskaartjes kan een begrijpelijke stap zijn, maar het maakt de OnePlus 10T ook een lastige telefoon om te verkopen. Wie interesse heeft in een OnePlus-vlaggenschip heeft maandenlang de kans gehad om voor de OnePlus 10 Pro te gaan. Aangezien de 10T niet zo zeer een grote upgrade is, is het dus de vraag of deze aanslaat. We zijn hoe dan ook benieuwd waar de smartphone op onze lijst van beste OnePlus-telefoons terecht gaat komen.

