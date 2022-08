De OnePlus 10T is een interessant familielid van de 10 Pro. Hoewel hij sneller oplaadt en een krachtigere processor heeft, is zijn design minder aantrekkelijk en zijn zowel de camera's als batterijduur zwakker. Qua prijs zit hij wel lager dan zijn voorganger, waardoor hij een goede keuze is voor de meer budgetbewuste gebruikers.

OnePlus heeft de T-reeks altijd gebruikt om goedkopere alternatieven te maken van zijn "echte" flagship toestellen, zoals de OnePlus 8T. Vaak zagen we ook (kleine) verbeteringen die inspeelden op nieuwe smartphonetrends van de voorbije maanden, zoals de OnePlus 7T.

De nieuwe OnePlus 10T doet daarentegen geen van beide en bevindt zich in feite op hetzelfde niveau als de OnePlus 10 Pro van enkele maanden geleden.

Op sommige vlakken is hij geavanceerder dan de OnePlus 10 Pro. Zo is hij uitgerust met maar liefst 150W-snelladen, de nieuwe Snapdragon 8+ Gen 1 en geüpdatete software. OnePlus zelf benadrukt dat de OnePlus 10T vooral focust op snelheid.

De smartphone heeft daarnaast enkele downgrades. De camera's zijn minder goed, de batterij gaat aanzienlijk minder lang mee en de vingerafdrukscanner is minder betrouwbaar (voor ons dan toch). Het display van de OnePlus 10T heeft ook geen gebogen randen, hoewel dat voor sommigen eerder een pluspunt dan een minpunt zal zijn.

De prijs van de OnePlus 10T is tot slot opvallend lager dan die van de OnePlus 10 Pro. Trouwe OnePlus-fans die het meeste waar voor hun geld willen krijgen, zitten daarom zeker goed hier.

Op dit moment zijn we nog volop aan het testen om onze volledige OnePlus 10T review te kunnen schrijven. Hier kan je alvast onze eerste indrukken lezen.

OnePlus 10T releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De OnePlus 10T verschijnt in twee verschillende versies. Het instapmodel heeft 128GB interne opslag in combinatie met 8GB RAM aan boord en heeft een adviesprijs van 699 euro. De versie met 256GB opslag en 16GB RAM heeft vervolgens een adviesprijs van 799 euro. Beide versies zijn hiermee zo'n 200 euro goedkoper dan hun Pro-tegenhangers.

Hiermee blijft OnePlus ook grotendeels trouw aan de formule van de T-reeks. Voor gebruikers die het meeste waar voor hun geld willen, is de OnePlus 10T een logische keuze.

De OnePlus 10T lancering vond tot slot plaats op 3 augustus. Hij gaat in de verkoop op 25 augustus en je kan later vandaag al een pre-order plaatsen via de webshop van OnePlus.

OnePlus 10T design en display

De familieband tussen de OnePlus 10T en 10 Pro zien we vooral bij het design. Beide toestellen zien er quasi identiek uit.

De OnePlus 10T heeft namelijk hetzelfde vierkante camera-eiland, glazen achterkant en (natuurlijk) het OnePlus-logo. Als we ons vergrootglas erbij nemen, zien we wel enkele kleine verschillen.

(Image credit: Future)

Toen de eerste OnePlus Nord gelanceerd werd in 2020 waren veel fans teleurgesteld omdat de notificatieschuiver verdwenen was. Deze slider was een unieke feature voor OnePlus en liet je snel wisselen tussen stil, trillen en luid. Hoewel de slider uiteindelijk terug toegevoegd werd aan de Nord-reeks, is hij niet aanwezig op de OnePlus 10T.

Zoals verwacht, zien we hier een vingerafdrukscanner onder het scherm. In onze tests was die jammer genoeg niet heel betrouwbaar. We hadden vaak meerdere pogingen nodig om de telefoon te ontgrendelen.

Een ander verschil bevindt zich bij het display van de OnePlus 10T. In tegenstelling tot de OnePlus 10 Pro, heeft de T-versie een volledig plat display, zonder aflopende randen. De meningen over aflopende schermranden zijn al jaren verdeeld, dus we beschouwen dit niet als een positieve of negatieve verandering. Hetzelfde is van toepassing op de selfiecamera, die zich hier in de linkse bovenhoek bevindt in plaats van in het midden.

De OnePlus 10T is uitgerust met een groot 6,7 inch FHD+ 120Hz HDR10+ display. Dit is een kleine stap terug tegenover de QHD-resolutie van de 10 Pro, maar de gemiddelde gebruiker zal die verschil waarschijnlijk niet opmerken. Dit formaat valt niet bij iedereen in de smaak en gebruikers met kleinere handen zullen de telefoon waarschijnlijk steeds met beide handen moeten vasthouden.

(Image credit: Future)

OnePlus 10T camera en batterij

De camera's van de OnePlus 10T zijn wellicht de grootste downgrade.

De 50MP-hoofdcamera is uitgerust met de Sony IMX766 sensor. Die staat bekend om zijn goede prestaties bij weinig licht, maar we zien hem gewoonlijk alleen in budget smartphones. De prijs van de OnePlus 10T ligt eigenlijk te hoog voor dit kaliber van sensor.

Daarnaast zien we een 8MP-groothoekcamera en 2MP-macrosensor. Deze twee camera's zien wij louter als opvulling. Niet alleen is de resolutie laag, maar we hebben al vaker gezien dat smartphones hun groothoekcamera kunnen gebruiken voor macrofoto's. We begrijpen daarom niet zo goed wat de losse 2MP-macrocamera hier doet.

OnePlus heeft ten slotte niet gezegd dat de OnePlus 10T een cameramonster is. De smartphone focust op snelheid en daar horen camera's duidelijk niet bij. Toch hadden we iets meer verwacht. OnePlus heeft de voorbije jaren sterk ingezet op het verbeteren van zijn camera's, maar bij de OnePlus 10T zien we daar weinig tot niets van terug. Foto's hebben vaak warme kleuren (soms ook te warm) en zijn zeker goed voor een leuk kiekje op Instagram, maar zeker niet meer dan dat.

(Image credit: Future)

Het gebrek aan optische zoom is een grote teleurstelling. De zoom van de OnePlus 10 Pro was al vrij minimaal en bij de OnePlus 10T moet je vertrouwen op de digitale zoom van de hoofdcamera. Sommige toestellen op dit prijspunt geven je daarentegen wel 2x zoom of zelfs 5x, zoals de Motorola Edge 20 Pro.

Hasselblad doet hier duidelijk niet meer mee. Het logo staat niet meer op de behuizing en de unieke Hasselblad-cameramodi zijn niet aanwezig. De meerwaarde van die modi werd wel vaker in vraag gesteld, dus ook dit is geen groot gemis. Hoe dan ook, is dit geen camera smartphone.

Bij het ontwikkelen van een smartphone wordt vaak gekozen tussen laadsnelheid en batterijduur. De OnePlus 10T zit in die tweede categorie. Hij ondersteunt namelijk 150W-snelladen, waardoor de 4.800mAh batterij volledig vol zit in amper 19 minuten.

(Image credit: Future)

Dat is toch het cijfer dat OnePlus aanhaalt. Waarom zetten we onze praktijktest hier niet? Omdat die nog niet mogelijk was. Het snelladen moet geactiveerd worden met een software-update, die pas later uitgerold wordt. Op dit moment kan hij alleen 80W-snelladen zoals de 10 Pro. We geven wel mee dat je de 150W-laadsnelheid zelf moet aanzetten in de instellingen. Dit zou te maken hebben met het behouden van de volledige batterijcapaciteit en de algemene gezondheid ervan.

Het nadeel van deze vliegensvlugge laadsnelheid is de batterijduur. Hoewel de 4.800mAh-batterij zeker niet klein is, laat de levensduur te wensen over. Op een gemiddelde dag is de telefoon helemaal leeg wanneer we naar bed gaan. Bij zwaarder gebruik, moet je wellicht even bijladen om de dag rond te komen.

OnePlus 10T prestaties en specs

De OnePlus 10T is erg krachtig dankzij de Snapdragon 8+ Gen 1. Het is niet voor niets de beste chipset van Qualcomm op dit moment. Qua prestaties zit de OnePlus 10T daardoor iets hoger dan de 10 Pro, die uitgerust is met de gewone Snapdragon 8 Gen 1.

Je kan de OnePlus 10T krijgen met 8GB of 16GB RAM. OnePlus zegt dat je tot 30 apps tegelijk kan draaien met de 16GB-versie, maar we zien niet meteen een realistisch scenario waarin je dat zal doen. Als je weet dat je met 128GB opslag (niet uitbreidbaar) voldoende hebt, dan raden we je aan om gewoon voor die versie te gaan.

(Image credit: Future)

Zelfs de 8GB-versie is geweldig om te gamen. Er is voldoende kracht om de graphics en de frame rate op het hoogste niveau in te stellen. Het grote scherm is ideaal voor een games als Apex Legends, PUBG of Genshin Impact.

Op vlak van software zien we de vertrouwde combinatie van Android met Oxygen OS. Je krijgt enkele extra features zoals Zen Mode of een mini dashboard met sneltoetsen.

OnePlus heeft reeds beloofd dat OxygenOS 13, gebaseerd op het toekomstige Android 13, eraan komt aan het einde van 2022. De 10 Pro zal de update echter vóór de 10T ontvangen.

Een vervelend softwareprobleem is dat OxygenOS ontwikkeld is met de notificatieslider in het achterhoofd... die hier dus niet is. Deze features die gekoppeld zijn aan de slider, zijn nogal onhandig verwerkt in de software.

Vroeg oordeel

(Image credit: Future)

Over het algemeen zijn we niet voldaan met de OnePlus 10T. De upgrades die focussen op snelheid wegen niet op tegen de downgrades bij de gebruikerservaring.

De Plus-processor presteert sneller op papier, maar bij dagelijks gebruik zal je hier weinig van merken. Hoewel het wattage bij het opladen bijna verdubbeld is, is de laadtijd in totaal maar tien minuten sneller. De meeste mensen laden hun telefoon nog steeds 's nachts op, waardoor dit niet voor iedereen een gigantisch pluspunt is.

Downgrades aan de camera's en de batterijduur hebben een grotere, negatieve impact op je dagelijks gebruik. We durven zeggen dat de OnePlus 10T hierdoor aanvoelt als een goedkopere imitatie van de OnePlus 10 Pro.

Op dit moment zijn we nog niet volledig klaar met de review van de OnePlus 10T, dus alles kan nog veranderen. Op basis van onze hands-on raden we voorlopig de OnePlus 10 Pro aan.