'OnePlus 10T kent dezelfde sensor als Nothing Phone (1)'

De marketing van OnePlus draait op volle toeren. Het bedrijf houdt ervan om informatie langzamerhand bekend te maken voor elke release, en de OnePlus 10T is nu aan de beurt. Naast het nieuws over de releasedatum op 3 augustus, heeft het bedrijf nu de specs van de camera’s bevestigd.

Deze informatie is afkomstig van het OnePlus Community-forum waar het bedrijf een post (opens in new tab) publiceerde waarin de camera’s van de 10T worden toegelicht. We weten nu dat de nieuwe smartphone over een 50MP primaire camera beschikt met behulp van Sony’s IMX766 sensor. Veel betaalbare telefoons gebruiken deze sensor, omdat het opmerkelijk goed presteert in situaties met weinig licht. Het merk Realme heeft al veel succes geboekt met deze sensor in hun budgettoestellen zoals de Realme C35 en Realme 9 Pro plus, en de Nothing Phone (1) gebruikt deze sensor ook.

Naast de primaire camera zijn er ook nog twee sensoren: een groothoeklens en een macrolens waar we niet erg vrolijk van worden. Elke budgettelefoon tegenwoordig heeft een sterke primaire camera, een middelmatige groothoekcamera en een macro- of dieptesensor die alleen nuttig is voor marketingdoeleinden.

Deze camera-opzet voegt maar weinig toe op het gebied van fotografie. Een goede telelens zou daadwerkelijk iets toevoegen, maar blijkbaar verschepen deze merken liever meer ondermaatse camera’s, dan een betere primaire camera.

De OnePlus 10T profiteert ook niet van de samenwerking met de Zweedse camerafabrikant Hasselblad. Volgens OnePlus willen ze premium prestaties kunnen bieden voor een specifieke prijs. De Hasselblad-branding kost het bedrijf waarschijnlijk te veel.

Analyse: voor de juiste prijs..

Smartphones in de OnePlus T-serie zijn in principe bijgewerkte versies van de jaarlijkse vlaggenschipmodellen, maar dan iets verbeterd. Deze telefoons kosten meestal net zo veel, of soms zelfs meer dan de originele modellen.

We hopen dat dit niet het geval is voor de OnePlus 10T. Recente lekken, zoals de bevestigde cameraspecs, doen vermoeden dat het om een midranger gaat, en niet per se een verbeterde OnePlus 10 Pro.

Als de prijs een goede prijs heeft, dan kan de OnePlus 10T de moeite waard zijn. Misschien wordt het dan de eerste keer dat een OnePlus-toestel uit de hoofdserie in onze lijst van de beste goedkope telefoons beland.