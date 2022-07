Lanceerdatum OnePlus 10T bekend

We weten eindelijk wanneer de OnePlus 10T gaat lanceren: het bedrijf heeft aangekondigd dat het volgende vlaggenschip op 3 augustus tijdens een even in New York City wordt onthuld.

Het is niet voor het eerst dat OnePlus een fysieke lancering houdt: in 2019 werd ook een event georganiseerd voor de OnePlus 7T-lijn. Voor wie er niet fysiek bij kan zijn, wordt ongetwijfeld ook een livestream ingezet.

De aankomende smartphone is waarschijnlijk een betaalbaardere variant op de OnePlus 10 Pro als we de bestaande geruchten mogen geloven. Dit zou goed nieuws zijn, want er was geen niet-Pro-toestel die tegelijkertijd gelanceerd werd.

OnePlus heeft zelfs een specificatie voor de aankomende Android-telefoon: deze bevat een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, welke een krachtigere chipset is dan de 10 Pro bevatte. Leaks geven de suggestie dat het merk ondertussen bezuinigt op het scherm en de camera's om de kosten laag te houden.

Een afbeelding werd bij de aankondiging bijgevoegd, welke je al hebt gezien bovenaan dit artikel.

Een paar stille maanden

In vergelijking met de meeste smartphones van het bedrijf, is er verrassend weinig over de OnePlus 10T geleakt. We wachten daarom nog steeds op spraakmakende geruchten over het toestel, alhoewel enkele leaks van afbeeldingen (opens in new tab) ons een beeld geven hoe de telefoon eruit komt te zien.

Het helpt niet dat OnePlus zeldzaam stil is geweest over de telefoon. Normaal hint het bedrijf maandenlang op de komst van nieuwe smartphones, maar rondom de 10T bleef het behoorlijk stil. Met dat in gedachten zijn we verrast dat de New York-lancering al zo snel plaatsvindt.

We hebben nog slechts enkele weken te gaan tot het lanceerevent is, dus OnePlus kan nog verschillende hints geven over de smartphone. We houden je op de hoogte van eventuele nieuwe geruchten en hints in de aanloop naar de lancering van deze nieuwe OnePlus-smartphone.