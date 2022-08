Marvel Phase 5: alle releasedata van MCU-films en tv-series voor 2023 en later

Marvel Phase 5 is gearriveerd. Of ja, de line-up van Marvel Studios met films en tv-series voor de volgende fase zijn gearriveerd.

MCU Phase 4 (opens in new tab) is nog niet voorbij, maar met de The Guardians of the Galaxy's Holiday Special op Disney Plus is het hoofdstuk van de huidige fase voorbij. Het is dan ook hoog tijd dat Marvel Studios naar buiten brengt wat er gaat gebeuren met het filmuniversum. Gelukkig deed Marvel precies dat tijdens het San Diego Comic-Con 2022-panel (opens in new tab). De studio onthulde de volledige line-up voor de volgende batch aan live-action en geanimeerde projecten.

Als je deze aankondigingen hebt gemist, of simpelweg meer informatie wilt, zijn we er voor je. Hieronder vertellen we je alles over Marvel's nieuwe lading aan projecten. Ook lichten we meer details uit over alle aankomende MCU-films en Disney Plus-shows, beginnende met Ant-Man and the Wasp: Quantumania en eindigen we met Thunderbolts. Tenminste, tenzij Spider-Man: Freshman Year of Marvel Zombies na de Thunderbolts verschijnt.

Dit is alles wat je moet weten over Marvel Phase 5.

Marvel Phase 5: alle films en tv-series

Marvel is bezig met de ontwikkeling van een zombie spin-off serie van zijn What If...? geanimeerde serie. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Hier is de volledige Marvel Phase 5 line-up:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 februari 2023)

(17 februari 2023) What If...? seizoen 2 (tv-serie, begin 2023)

(tv-serie, begin 2023) Secret Invasion (tv-serie, begin 2023)

(tv-serie, begin 2023) Guardians of the Galaxy Volume 3 (5 mei 2023)

(5 mei 2023) Echo (tv-serie, midden 2023)

(tv-serie, midden 2023) Loki seizoen 2 (tv-serie, midden 2023)

(tv-serie, midden 2023) The Marvels (28 juli 2023)

(28 juli 2023) Ironheart (tv-serie, eind 2023)

(tv-serie, eind 2023) X-Men 97 (geanimeerde tv-serie, eind 2023)

(geanimeerde tv-serie, eind 2023) Blade (3 november 2023)

(3 november 2023) Agatha: Coven of Chaos (tv-serie, eind 2023/begin 2024)

(tv-serie, eind 2023/begin 2024) Daredevil: Born Again (tv-serie, begin 2024)

(tv-serie, begin 2024) Captain America: New World Order (3 mei 2024)

(3 mei 2024) Thunderbolts (26 juli 2024)

(26 juli 2024) Spider-Man: Freshman Year (geanimeerde tv-serie, 2024)

(geanimeerde tv-serie, 2024) Marvel Zombies (geanimeerde tv-serie, 2024)

Marvel Phase 5-films

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man's derde solofilm is het startschot voor Marvel's Phase 5 filmassortiment. (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Releasedatum: 17 februari 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania is klaar om ons kennis te laten maken met de volgende grote slechterik van de MCU, namelijk Kang the Conqueror. Het tijdreizende genie zal worden gespeeld door Jonathan Majors, die een van Kang's tijdvarianten, He Who Remains, speelde in Loki seizoen 1.

Zijn officiële komst zou grote gevolgen kunnen hebben voor de MCU, met Doctor Strange 2 en Loki seizoen 1 hoofdschrijver Michael Waldron die dit al teasede (via Murphy's Multiverse (opens in new tab)). Volgens MCU insiders Grace Randolph (opens in new tab) en CineStealth (opens in new tab) hoeven fans ook niet te verwachten dat Kang's MCU arc "lineair" is, met meerdere Kang-varianten die opduiken in verschillende Marvel Phase 5- en Phase 6-projecten.

In Ant-Man 3 keren ook Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janey van Dyne (Michelle Pfeiffer), en Cassie Lang (Kathryn Newton) terug. Samuel L Jackson heeft schijnbaar onthuld dat Nick Fury ook aanwezig is (opens in new tab), terwijl de Quantum Realm een belangrijke locatie wordt in de film.

Ondertussen heeft de legendarische acteur Bill Murray gehint dat hij een slechterik zou kunnen zijn (opens in new tab) naast Majors' Kang, met berichten die suggereren dat hij een personage is met de naam Krylar. Corey Stoll, die Yellowjacket speelde in Ant-Man uit 2015, figureert als een andere Marvel-superslechterik in MODOK.

Peyton Reed regisseert zijn derde MCU- (en Ant-Man-)film. De opnames werden in november 2021 afgerond en hoewel er eerder dit jaar in San Francisco heropnames plaatsvonden (opens in new tab), zou de film geen vertraging mogen oplopen. Bovendien werd een teaser getoond op Comic-Con 2022, maar die verschijnt voorlopig nog niet online.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 wordt het laatste MCU uitstapje voor sommigen van de bonte crew. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: 5 mei 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 laat het doek vallen voor de trilogie die James Gunn sinds 2014 heeft geregisseerd. De film speelt zich af na Thor: Love and Thunder en de kerstspecial van de Guardians die Disney Plus binnenkort uitbrengt.

Buiten enkele mogelijke veranderingen in de line-up na Guardians 3 zoals dat Dave Bautista niet terugkeert als Drax (opens in new tab), terwijl Gunn een aantal grote sterfgevallen in het drieluik heeft voorspeld (opens in new tab), weten we nog niet veel over deze film. Wat we wel weten is dat Will Poulter de rol van Adam Warlock speelt, die al te zien was in de post-credits scene van Guardians 2. Deadline heeft bericht dat Borat 2-ster Maria Bakalova (opens in new tab) (die naar verwachting de stem van Cosmo the Space Dog in gaat spreken), Daniela Melchior (The Suicide Squad) (opens in new tab), en Nico Santos van Crazy Rich Asians (opens in new tab) ook zijn gecast.

Zoals bevestigd op Comic-Con, gaat Chukwudi Iwuji (Peacemaker) de schurkachtige High Evolutionary spelen. Het lijkt erop dat hij ook een geschiedenis heeft met Rocket, dus verwacht veel huiveringwekkende momenten met onze favoriete antropomorfe wasbeer.

Een teaser trailer werd getoond tijdens Marvel's Comic-Con presentatie, maar Gunn zegt dat deze pas online komt als hij tevreden is met de VFX (opens in new tab). We kunnen dus nog wel even wachten op die heerlijke Marvel Phase 5-filmbeelden.

The Marvels

The Marvels brengt Captain Marvel, Photon en Ms Marvel voor het eerst samen. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Releasedatum: 28 juli 2023

Alhoewel het technisch gezien een Captain Marvel-vervolg is, brengt deze film (welke geregisseerd wordt door Nia DaCosta) voor het eerst een vrouwelijk superheldenteam naar het grote scherm. Tenzij je Avengers: Endgame meetelt, waarin een volledig vrouwelijk ensemble te zien was tijdens het spannende gevecht tegen Thanos.

Brie Larson's Carol Danvers herenigt zich met Teyonah Parris' Monica Rambeau, de dochter van Danvers' beste vriendin Maria (Lashana Lynch) uit de eerste film. De laatste keer dat we Rambeau zagen, oftewel Photon, had ze haar eigen superkrachten gekregen in WandaVision. We verwachten dus een ongemakkelijke en met superkrachtige familiereünie tussen de twee. Iman Vellani's Ms. Marvel maakt ook haar filmdebuut nadat ze in haar eigen tv-serie de hoofdrol speelde.

Verder is Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) gecast als de slechterik in de film, terwijl Park Seo-joon (Parasite) als een nog niet genoemd personage speelt. Samuel L Jackson geeft de suggestie dat ook Nick Fury in de cast voorkomt. Eindelijk introduceert Marvel mogelijk ook enkele Inhuman-elementen in de MCU in The Marvels (via Greatphase (opens in new tab)).

De belangrijkste opnames worden eind 2022 afgerond. Variety (opens in new tab) bericht echter dat de lanceerdatum wordt uitgesteld aangezien Ant-Man 3 verder in het productieproces zit. Heropnames vinden momenteel plaats, bevestigde Jackson bij Jimmy Kimmel (opens in new tab), wat voor vertraging zorgt.

Blade

Vampieren komen naar de MCU in Phase 5. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: 3 november 2023

Na zijn off-screen cameo (opens in new tab) in Eternals, krijgt Blade zijn eigen solo MCU film. Er is nog niets bekend over wanneer de opnames beginnen, maar er wordt gezegd dat dat niet voor eind 2022 is (opens in new tab).

Mahershala Ali gaat de hoofdrol spelen als de titulaire vampierenjager. Delroy Lindo (Da 5 Bloods, The Harder They Fall) heeft zich bij de cast gevoegd: MCU-leaker Greatphase (opens in new tab) beweert dat hij Jamal Afari speelt, terwijl Milan Ray (The Wonder Years) naar verluidt heeft getekend voor een bijrol volgens The Direct (opens in new tab).

Bassam Tariq (Mogul Mowgli) is de regisseur, terwijl Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters) het script schrijft. Narcos: Mexico cinematograaf Damian Garcia heeft zich naar verluidt ook aangesloten bij het project (via Murphy's Multiverse (opens in new tab)).

Murphy's Multiverse (opens in new tab) beweert ook dat Blade een vampierjagend team wil samenstellen als onderdeel van het filmplot, terwijl Marvel-scooper Grace Randolph (opens in new tab) beweert dat de film het voorbeeld van Eternals volgt en zich over meerdere tijdsperiodes afspeelt. Greatphase (opens in new tab) heeft gelijkaardige geruchten gehoord, maar suggereert dat we een Blade film krijgen die zich grotendeels in het heden afspeelt.

Volgens een Marvel VFX supervisor, zou Blade een team kunnen gaan vormen met Kit Harington's Black Knight (via CBR (opens in new tab)), terwijl Moon Knight (opens in new tab) ster Oscar Isaac ook een Midnight Sons team-up met Blade wil (opens in new tab). Aangezien Moon Knight-producer Grant Curtis exclusief aan TechRadar meldde dat de burgerwacht overal in de MCU kan opduiken (opens in new tab), is dat zeker een mogelijkheid.

Captain America: New World Order

Sam Wilson's eerste echte optreden als Captain America komt eraan. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: 3 mei 2024

Een nieuwe Captain America-film met Anthony Mackie's Sam Wilson in de hoofdrol is in ontwikkeling voor Marvel Phase 5.

Malcolm Spellman (Falcon and the Winter Soldier (opens in new tab) (FATWS)) schrijft het script (via The Hollywood Reporter (opens in new tab)), terwijl Julius Onah (The Cloverfield Paradox) de film naar verluidt regisseert (ook via THR (opens in new tab)). Op dit moment is er nog weinig bekend over de film, maar Marvel-producer Nate Moore suggereert dat het een underdog-achtige film wordt (opens in new tab), die de vraag invult hoe Wilson's Cap het er vanaf brengt in een wereld zonder de Avengers na de gebeurtenissen van FATWS.

Voormalig Captain America ster Chris Evans heeft suggesties dat hij een bijrol gaat spelen tegengesproken (opens in new tab) (ondanks dat MCU insider Greatphase (opens in new tab) dit beweert). Ondertussen is er geen nieuws over Sebastian Stan's Winter Soldier, hoewel hij interesse heeft getoond in een rol in een of andere vorm (via Extra TV (opens in new tab)).

Thunderbolts

Het eerste antiheldenteam van de MCU is op komst. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: 26 juli 2024

Marvel werkt aan een Thunderbolts-film (opens in new tab), aangekondigd als een anti-heldenfilm in de stijl van Avengers. De regisseur van Paper Towns, Jake Schreier, is aangewezen om de film te regisseren (via Deadline (opens in new tab)), maar er zijn nog geen details bekend over de schrijver of de cast.

Er wordt echter verwacht dat meerdere MCU-personages met een twijfelachtige moraal deel gaan uitmaken van de line-up van het team. Black Widow (opens in new tab) duo Yelena Belova en Taskmaster, Falcon en de Winter Soldier duo Barom Zemo en US Agent, en Tim Roth's Abomination (die volgens de planning te zien is in She-Hulk: Attorney at Law) maken naar verluidt deel uit van de cast.

US Agent acteur Russell Wyatt heeft interesse getoond om te verschijnen (via The Digital Fix (opens in new tab)), terwijl Greatphase (opens in new tab) suggereert dat Marvel een nieuw personage uit de strips gaat introduceren, Dallas Riordan. Hij wordt de antiheld-antifactor van de groep op Rick Flag van The Suicide Squad (opens in new tab).

Marvel Phase 5 tv-series

What If...? seizoen 2

What If...? seizoen 2 maakt deel uit van Marvel's Phase 5 line-up. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: begin 2023

What If...? (opens in new tab) seizoen 2 is al in ontwikkeling (opens in new tab). Volgens hoofdschrijver A.C. Bradley en regisseur Bryan Andrew is één aflevering al klaar (een Tony Stark en Gamora-centrische aflevering die seizoen 1 niet haalde). Sommige afleveringen zijn al bijna klaar, voor andere is er nog wat meer werk nodig. DiscussingFilm (opens in new tab) heeft naar verluidt een paar basis-episodische plotpunten onthuld, maar we verklappen de verrassingen hier niet.

Scarlet Witch-actrice Elizabeth Olsen zal haar stem lenen aan de geanimeerde versie van haar personage (via One Take News (opens in new tab)), ondanks dat ze dit niet deed in seizoen 1. Ondertussen, op Comic-Con 2022, onthulde Marvel executive Brad Winderbaum (opens in new tab) dat seizoen 2 dieper ingaat op wat The Watcher drijft, en ook meer "van zijn menselijkheid" laat zien. Een derde seizoen is ook al goedgekeurd.

Secret Invasion

Hier komen de Skrulls, hier komen de Skrulls... (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: lente 2023

Secret Invasion (opens in new tab) focust op de Skrulls, zoals te zien in Captain Marvel. Ben Mendelsohn's Talos en Samuel L Jackson's Nick Fury gaan de hoofdrollen vertolken. De serie verschijnt in het tweede kwartaal van 2023, wat Marvel zo ongeveer bevestigde op Comic-Con. Ook wordt dit het eerste crossover-event voor de MCU (opens in new tab). De serie ondergaat momenteel heropnames in Londen.

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami), Olivia Colman (The Favorite), en Emilia Clarke (Game of Thrones) behoren tot de nieuwkomers in de MCU, terwijl Martin Freeman heeft bevestigd (via Radio Times (opens in new tab)) dat zijn personage Everett K. Ross ook langs gaat komen. Ondertussen, zoals getoond tijdens een Comic-Con exclusieve teaser, krijgen Don Cheadle's War Machine en Cobie Smulders' Maria Hill ook een cameo.

Tijdens een bijeenkomst voor The Hollywood Reporter (opens in new tab) onthulde Jackson dat we in Secret Invasion meer te zien krijgen van Fury's leven weg van al het superheldengedoe. Al het andere wordt stevig onder de pet gehouden, hoewel Smulders onthulde dat de serie veel donkerder van toon is dan we verwachten (via Entertainment Weekly (opens in new tab)).

Kyle Bradstreet (Mr Robot) heeft de serie geschreven, hoewel er ook een nieuwe schrijver aan boord is gehaald om te helpen met het verbeteren van de scripts. Ondertussen nemen Thomas Bezucha (Let Him Go) en Ali Selim (Condor) de regie op zich.

Echo

Alaqua Cox's Echo krijgt haar eigen Disney Plus-serie. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: halverwege 2023

Na haar bijrol in Hawkeye (opens in new tab) krijgt Maya Lopez/Echo van Alaqua Cox haar eigen show, die wordt geleid door Sydney Freeland (Navajo) en Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

Zach McClarnon, die de vader van Lopez speelde in Hawkeye, keert ook terug. Vincent D'Onofrio's Wilson Fisk en Charlie Cox's Matt Murdock/Daredevil krijgen naar verwachting ook belangrijke bijrollen (via The Hollywood Reporter (opens in new tab)).

Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Dervery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!), en Graham Greene (1883), zijn officieel gecast in niet nader genoemde rollen. Model Braydee Cardinal heeft zich naar verluidt ook aangesloten bij de cast (met dank aan Reddit (opens in new tab) voor de vondst), terwijl Marvel-leaker Daniel RPK (via Nação Marvel (opens in new tab)) suggereert dat Jesse James Keitel en Morningstar Angeline ook hebben getekend. Bovendien suggereert Greatphase (opens in new tab)dat twee vrouwelijke schurken nog niet zijn onthuld: zouden Keitel en Angeline de acteurs achter deze antagonisten kunnen zijn?

Een andere Marvel-insider genaamd CanWeGetSomeToast (opens in new tab) beweert dat er bovennatuurlijke/mystieke elementen in de show voorkomen, die gebaseerd zijn rondom Echo's inheemse Amerikaanse afkomst. Tot slot wordt verwacht dat de opnames eindigen in augustus 2022.

Loki seizoen 2

Loki wordt herenigd met Agent Mobius en Sylvie in seizoen 2. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: zomer 2023

De terugkeer van de trickster-god werd geteased tijdens de finale van seizoen 1 en, eindelijk, wordt het volgende deel opgenomen in de aanloop naar een release medio 2023. Bepaalde delen van seizoen 2 lijken zich ook af te spelen in de jaren '60 of '70, gebaseerd op fan footage (opens in new tab) van rondom de sets in Londen en locaties van de tv-serie.

Tom Hiddleston zal zijn rol als Loki hernemen, terwijl Owen Wilson, Sophia Di Martino, en Gugu Mbatha-Raw hebben bevestigd dat ze terugkeren voor Loki seizoen 2 (opens in new tab) als Agent Mobius, Sylvie, en Revanna Renslayer. Wunmi Mosaku's Hunter B-15 zou ook kunnen terugkeren, terwijl Greatphase (opens in new tab) suggereert dat een superheldengroep genaamd Squadron Supreme hun MCU-debuut zou kunnen maken. Frog Thor (opens in new tab) (Throg) en Kid Loki (opens in new tab) zouden ook kunnen terugkeren uit het eerste seizoen, volgens dezelfde Marvel-leaker.

Seizoen 1 hoofdschrijver Michael Waldron keert alleen terug in een uitvoerende, producerende taak. Eric Martin, een schrijver van drie van de zes delen van seizoen 1, is de nieuwe hoofdschrijver (via Deadline (opens in new tab)). Moon Knight (opens in new tab) regisseursduo Aaron Moorhead en Justin Benson regisseren de volgende reeks aan afleveringen.

Ironheart

Riri Williams gaat na Black Panther 2 de hoofdrol spelen in haar eigen tv-serie. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: eind 2023

In Ironheart is Dominique Thorne te zien als Riri Williams, die haar live-action debuut gaat maken in Black Panther: Wakanda Forever (opens in new tab). De zes afleveringen tellende tv-serie is geschreven door Chinaka Hodge (Snowpiercer). De regie is in handen van Angela Barnes (Killing It) en Samantha Bailey (Dear White People). Black Panther regisseur Ryan Coogler werkt ook aan de serie mee (opens in new tab).

In The Heights' Anthony Ramos speelt de hoofdrol naast Thorne, net als This Is Us' Lyric Ross (via THR (opens in new tab)) en Good Girls alumnus Manny Montana (via Deadline (opens in new tab)). Productionlist.com (opens in new tab) heeft ook bevestigd dat nieuwkomer Harper Anthony ook in de serie voorkomt, terwijl Star Wars alumnus Elden Ehrenreich eveneens van de partij is (via Deadline (opens in new tab)).

Volgens de geruchten zou Black Panther's Letitia Wright een rol spelen (via Greatphase (opens in new tab)), terwijl voormalig Glow-actrice Shakira Barrera (via Murphy's Multiverse (opens in new tab)) mogelijk haar betrokkenheid heeft geteased. Ten slotte zou Samuel L Jackson's Nick Fury kunnen verschijnen (via het Ironheart News Twitter fan-account (opens in new tab)).

Het filmen is begonnen in Chicago en, hoewel er dingen uitlekken van de productie, zijn er nog geen officiële details onthuld door Marvel. CineStealth (opens in new tab) en The Illuminerdi (opens in new tab) beweren dat The Hood de hoofdschurk van de show wordt, terwijl die laatste zegt (opens in new tab) dat Obidiah Stane, de zoon van Tony Stark's tegenstander in Iron Man 1, deel uitmaakt van de cast. Beschouw deze berichten voor nu als "onbevestigd".

X-Men 97

X-Men '97 gaat verder met de gebeurtenissen direct na de finale van de originele serie. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: eind 2023

X-Men 97 is een wedergeboorte van de klassieker X-Men: The Animated Series uit de jaren negentig en pakt de draad weer op vlak na de laatste aflevering van de oorspronkelijke serie. Beau DeMayo (The Witcher: Nightmare of the Wolf) dient als hoofdschrijver (via Polygon (opens in new tab)), terwijl JB Ballard (Moon Knight, Shameless) aan boord is als scriptcoördinator. The Newton Brothers (Midnight Mass, The Forever Purge) verzorgen de compositie van de nieuwe muziek (opens in new tab). Tot slot hebben de meeste van de originele stemmen van de serie ook getekend om hun iconische rollen te hernemen, zoals bevestigd door Marvel Studios (opens in new tab).

In X-Men 97 is Magneto de nieuwe leider van het team (via Brandon Davis (opens in new tab)). Sunspot, Nightcrawler, Cable, en Bishop behoren tot de nieuwe leden van het team (via DiscussingFilm (opens in new tab)). Er zijn nog geen andere details bekend gemaakt.

De serie gaat uit 10 afleveringen bestaan (via ComicBook.com (opens in new tab)). Een tweede seizoen is al goedgekeurd (volgens THR). Gezien het feit dat de theme tune van X-Men: The Animated Series werd gebruikt in de seizoensfinale van Ms Marvel (opens in new tab), duimen we dat X-Men 97 een voorbode is van het uiteindelijke live-action debuut van de mutanten in de MCU.

Agatha: Coven of Chaos

WandaVision's slechterik krijgt een spin-off serie. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: eind 2023/begin 2024

Een spin-off serie gewijd aan het geliefde WandaVision personage: Agatha: Coven of Chaos laat Kathryn Hahn haar rol als duistere heks uit de eerste TV show van de MCU opnieuw vertolken in deze Marvel Phase 5 live-action serie.

Volgens de geruchten gaan de opnames in het Verenigd Koninkrijk (via Atlanta Filming (opens in new tab)) begin 2023 van start (via Grace Randolph (opens in new tab) en DanielRPK (via The DisInsider (opens in new tab))). Daarnaast schijnen Amy Poehler van Park and Recreation (via KC Walsh (opens in new tab)) en Hannah Waddingham van Ted Lasso (opens in new tab) zich bij de cast te hebben gevoegd.

Voormalige WandaVision schrijvers, waaronder Peter Cameron, Cameron Squires, en Laura Donney zijn ook van de partij om de scripts te schrijven (met dank aan Reddit (opens in new tab) voor deze informatie). Mary Livanos, de mede-uitvoerende producent van WandaVision, co-produceert Coven of Chaos samen met Jac Schaeffer (opens in new tab), die als hoofdschrijver werkte voor Black Widow en WandaVision.

Daredevil: Born Again

De Man Zonder Angst maakt de sprong naar Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: begin 2024

Bijna vier jaar nadat de Netflix-serie van Daredevil eindigde (de show is in zijn geheel te streamen op Disney Plus) krijgt de Man Zonder Angst eindelijk een MCU tv-serie. De serie krijgt 18 afleveringen en Production Weekly (opens in new tab) meldt dat het filmen in mei 2023 begint.

Variety (opens in new tab) beweert dat Matt Corman en Chris Ord (The Enemy Within, Covert Affairs) zijn gestrikt om de serie te leiden, waarin Charlie Cox en Vincent D'Onofrio hun rollen opnieuw vertolken als Matt Murdock/Daredevil en Wilson Fisk/Kingpin. Het duo heeft al cameo's gemaakt in Spider-Man: No Way Home en Hawkeye in de MCU. Ayelet Zurer's Vanessa zou ook deel uitmaken van de cast, volgens DanielRPK (via Nação Marvel (opens in new tab)).

Ondertussen speelt Jessica Jones mogelijk een bijrol (volgens MCU-insider MyTimetoShineHello (opens in new tab)), met een andere Marvel-leaker in Charles Murphy (opens in new tab) die suggereert dat Krysten Ritter nog eenmaal terugkeert om Jones te spelen. De serie krijgt naar verluidt ook een PEGI-13 score (via MyTimetoShineHello (opens in new tab)).

Greatphase (opens in new tab) heeft gesuggereerd dat de show wordt voortgezet na de gebeurtenissen in Echo. Het is echter onduidelijk of de komst van Daredevil in de MCU, of de toevoeging van personages uit Netflix' ontmantelde Marvel TV-universum, Netflix's Daredevil-serie effectief canon zal maken in Marvel's Cinematic Universe.

Spider-Man: Freshman Year

Een Spider-Man tekenfilmserie ontpopt zich op Disney Plus in 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: 2024

Een tekenfilmserie die Peter Parker in zijn studententijd volgt en zijn vroege comic book roots viert, komt in 2024 naar Disney Plus. Er wordt niet verwacht dat Tom Holland aan de tekenfilmversie van zijn MCU-personage zijn stem gaat lenen (via The Illuminerdi (opens in new tab)). Dat is niet verwonderlijk aangezien deze serie blijkbaar niet canon is in de MCU (via ComicBook.com (opens in new tab)).

Volgens IGN (opens in new tab) maakt Charlie Cox deel uit van de stemmencast, waarbij Matt Murdock/Daredevil een grote rol speelt. DiscussingFilm (opens in new tab) bevestigde ook dat Harry Osborn, Amadeus Cho, en Runaways teamlid Nico Minuro deel uitmaken van Peter's vriendengroep in de serie. Norman Osborn wordt Peters belangrijkste mentor in de serie (via het Amazing Spider-Talk Twitter-account (opens in new tab)), en er verschijnen meerdere schurken waar Spidey mee te maken krijgt (via Total Film (opens in new tab)). Dat aantal omvat Doc Ock, Chameleon, Scorpion, en Rhino.

De productie van dit Marvel Phase 5-project is kennelijk afgerond, aangezien de crewleden naar verluidt wrapcadeaus hebben gekregen (via Li Cree (opens in new tab), 2D-animator van de serie). Tot slot is een tweede seizoen, getiteld Spider-Man: Sophomore Year, al in ontwikkeling.

Marvel Zombies

Marvel Zombies wordt een spin-off serie van What If...? (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: ergens in 2024

Een spin-off serie gebaseerd op What If...?: Marvel Zombies gaat MCU-geschiedenis schrijven als het in 2024 uitkomt. Waarom? Het wordt de eerste R-rated productie van Marvel Studios, waarover IGN (opens in new tab) meldt dat het doordrenkt is met "de gruwelijkheden en bloedspetters die je verwacht van een zombieshow".

De serie gaat verder na de gebeurtenissen van What If...? seizoen 1 aflevering 5, aka What If... Zombies!?, en het laat de nieuwere helden van de MCU het opnemen tegen de steeds groter wordende superheld-zombiedreiging. Shang-Chi (opens in new tab), Ms Marvel, Kate Bishop, Yelena Belova, en Red Guardian maken deel uit van het team van superhelden.

Ondertussen krijgen we ook een gezombificeerde versie van Ikaris van Eternals (opens in new tab). Aangezien de Eternals mens-robot hybriden zijn, zijn we benieuwd welke rol Ikaris in het verhaal gaat spelen. Andere gezombificeerde helden zijn Captain Marvel, Okoye, Ghost, Abomination en Hawkeye.

Marvel Phase 6 films en tv-series

We krijgen twee nieuwe Avengers films als onderdeel van Phase 6. (Image credit: Marvel Studios)

Terwijl deze Marvel Phase 5-plannen hun rechtmatige plaats in de schijnwerpers kregen op Comic-Con 2022, heeft Marvel ook de eerste projecten in zijn Phase 6-schema aangekondigd.

Bekijk hieronder de eerste drie films van Phase 6, waaronder twee nieuwe Avengers-films en een officiële lanceringsdatum voor Marvel Studios' Fantastic Four reboot:

Fantastic Four (8 november 2024)

(8 november 2024) Avengers: The Kang Dynasty (2 mei 2025)

(2 mei 2025) Avengers: Secret Wars (7 november 2025)

Voor meer Marvel-content, check je onze gids hoe je alle Marvel-films op chronologische volgorde kijkt. Of check wanneer je Thor: Love and Thunder en She-Hulk: Attorney at Law kunt kijken.