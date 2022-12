Apple heeft nu een deadline voor USB-C op de iPhone

De Europese Unie heeft nu 27 december 2024 als deadline bepaald waarvoor hardware-fabrikanten moeten wisselen naar USB-C als data- en oplaadpoort op hun apparaten. Dat betekent dat Apple de Lightning-poort ook moet gaan vervangen voor die tijd.

De beslissing over de switch naar USB-C was al gemaakt, maar de datum is nu dus ook bekendgemaakt (via Engadget (opens in new tab)). De iPhone 16 uit 2024 kan dus nog lanceren zonder USB-C, maar de iPhone 17 uit 2025 zal toch moeten overstappen op USB-C.

Apple kan er wel op één manier aan ontkomen en dat is door de iPhone 17 volledig "poortloos" te maken. Het apparaat is dan afhankelijk van Wi-Fi voor data-overdracht en van draadloos opladen om de batterij in leven te houden. Apparaten die alleen draadloos opladen hoeven namelijk geen rekening te houden met de nieuwe regelgeving vanuit de EU.

De tijd dringt

We hebben al geruchten gehoord die zeggen dat Apple aan het overwegen is om met de iPhone 15 over te stappen naar USB-C (in ieder geval op de Pro-modellen), maar die geruchten hebben we bij de laatste paar iPhone-generaties ook al gehoord.

De deadline vanuit de EU is wel uitgesteld naar april 2026 voor laptopfabrikanten. hardware-fabrikanten moeten daarnaast ook zorgen dat dezelfde oplaadsnelheid beschikbaar is bij elke oplader om zo de compatibiliteit tussen verschillende apparaten en opladers te verbeteren.

Dit geldt officieel alleen binnen de EU natuurlijk, maar het is het niet waard voor bedrijven zoals Apple om één versie van hun product met USB-C te maken en één met een andere poort. Het is nu dus alleen een kwestie van wachten tot we de eerste iPhone met USB-C zien verschijnen.

Conclusie: de weg naar USB-C

We wachten inmiddels al een lange tijd op een USB-C op de iPhone. Dit is een verandering waar we Apple al sinds de iPhone 12 in 2020 om hebben gevraagd. De geruchten dat Apple inderdaad gaat wisselen naar USB-C op hun flagship-toestellen gaan al ongeveer net zo lang de ronde.

Apple is natuurlijk ook niet onbekend met de technologie, want het bedrijf gebruikt al USB-C op zijn MacBook- en iPad-modellen. Zelfs het instapmodel van de iPads is eerder dit jaar gewisseld naar USB-C, dus het zijn nu alleen nog maar de iPhone-toestellen die nog van de Lightning-poort gebruik maken.

Het zou ook wel logisch zijn voor Apple om over te schakelen. Het heeft inmiddels nog maar weinig zin voor het bedrijf om zijn eigen poort te blijven gebruiken. Zo hebben leidinggevenden bij Apple al publiekelijk aangekondigd dat ze de regels vanuit de EU zullen volgen.

Het zou voor ons als een verrassing komen als Apple dan ook echt tot de iPhone 17 wacht voordat het de USB-C-poort gaat gebruiken, maar tegelijkertijd is de iPhone 15 misschien nog iets te vroeg. Dit is natuurlijk nog pure speculatie, maar misschien wordt dus de iPhone 16, die waarschijnlijk rond september 2024 uitkomt, de eerste iPhone met USB-C.