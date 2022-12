Last-minute kerstcadeaus: originele tips en ideeën

Niemand zoekt graag last-minute kerstcadeaus, maar toch staan er elk jaar mensen met lege handen bij het kerstdiner omdat hun cadeau niet op tijd geleverd werd. Hoe dichter je immers bij kerstavond komt, hoe groter de kans dat je pakje niet op tijd geleverd zal worden. Om die situatie te voorkomen, staan wij paraat. Wij zijn enerzijds op zoek gegaan naar cadeaus die nog voor Kerstmis geleverd worden. Anderzijds hebben we enkele tips voor het geval je op 24 december een race tegen tegen de klok voert om het beste kerstcadeau te vinden.

Iedereen heeft andere standaarden voor kerstcadeaus en voor onze lijst hebben we 100 euro als bovengrens genomen. De meeste suggesties zitten eerder rond de 50 euro.

Last-minute kerstcadeaus: hoe begin je eraan?

Onze favoriete last-minute kerstcadeaus

(opens in new tab) Sony WF-C500 draadloze oortjes voor €49 (opens in new tab) Wie een degelijk setje draadloze oortjes als last-minute kerstcadeau wil geven, kan weinig fout doen met de Sony WF-C500. Ze gaan 10 uur mee op één lading en met de case kan je ze nog eens volledig opladen. Ook werken ze perfect met zowel Android-telefoons als iPhones. Leveringstermijn: Vandaag besteld, morgen in huis

(opens in new tab) Samsung Galaxy SmartTag voor €18,6 [NL] (opens in new tab) of €21 [BE] (opens in new tab) Ken je iemand die altijd sleutels, een portemonnee of andere voorwerpen kwijt raakt? Dan is de Galaxy SmartTag een leuk cadeau-idee. Hij werkt met elke smartphone en kan de geschatte locatie van een voorwerp aangeven. De SmartTag zelf heeft het formaat van een sleutelhanger en kan ook een pieptoon maken zodat je hem beter kan vinden. Leveringstermijn: Vandaag besteld, over twee dagen geleverd

(opens in new tab) Google Nest Hub voor €69 [NL] (opens in new tab) De Google Nest Hub kan elke gewone wekkerradio vervangen en je leven makkelijker maken. Vraag bijvoorbeeld aan Google wat voor weer het wordt of hoe druk het op de baan is. Je krijgt dan een gesproken antwoord met bijbehorende informatie op het scherm. Je kan ook muziek en zelfs video's afspelen. Ook beschikbaar in België (opens in new tab) Leveringstermijn: vandaag besteld, morgen in huis

(opens in new tab) Fitbit Inspire 3 voor €92 (opens in new tab) Zoek je een last-minute kerstcadeau voor iemand die op hun gezondheid wil letten en wil beginnen sporten? De Fitbit Inspire 3 kan het cadeau zijn dat je zoekt. Hij ondersteunt verschillende sporten, werkt met elke Android-telefoon en iPhone, en kan 10 dagen meegaan op één lading. Je krijgt er tot slot een proefabonnement van 6 maanden Fitbit Premium bij. Leveringstermijn: Vandaag besteld, morgen in huis.

(opens in new tab) Philips Wake-up Light voor €59,89 (opens in new tab) Morgenstond heeft goud in de mond... maar niet als het buiten nog donker is als je wekker gaat. De Philips Wake-up Light maakt je op een natuurlijke manier wekker met steeds feller wordend licht en een rustig deuntje. Zelfs een koude winterdag kan je zo beginnen met een lach! Leveringstermijn: vandaag besteld, morgen in huis

(opens in new tab) Inventum Airfryer voor €59,99 [NL] (opens in new tab) Ooit begon het als een vage hype en nu heeft bijna iedereen er eentje in huis: een airfryer. Hebben jouw vrienden er nog geen en zweren ze bij een traditionele friteuse? Wees maar zeker dat deze Inventum Airfryer ze over de streep trekt. Je kan zelfs meteen de kersthapjes klaarmaken zonder de stank van frituurolie! Ook beschikbaar in België (opens in new tab) Leveringstermijn: vandaag besteld, morgen in huis

(opens in new tab) Logitech G423 gaming headset voor €47,95 [NL] (opens in new tab) Heb je een fanatiek gamer in huis die maar al te graag het volume erg hoog zet? Dan is deze gaming headset van Logitech het last-minute cadeau dat je nodig hebt. Zo geniet hij of zij van geweldig geluid in de game terwijl jij in rust en stilte tv kan kijken. Ook beschikbaar in België. (opens in new tab) Leveringstermijn: vandaag besteld, morgen in huis.

(opens in new tab) Instax Mini 11 voor €75 (opens in new tab) Er zijn maar weinig dingen leuker dan polaroid-foto's maken tijdens het kerstfeest en daarna iedereen met een leuk aandenken naar huis te sturen. De Instax Mini 11 is zo'n cadeau dat je meteen kan gebruiken nadat je hem hebt uitgepakt en is beschikbaar in verschillende pastelkleuren. Ook beschikbaar met een ledendeal bij Fnac voor €68,3. (opens in new tab) Leveringstermijn: vandaag besteld, morgen in huis.

Tips voor last-minute kerstcadeaus

Voorlopig lijken de meeste leveringen nog de dag na de bestelling te kunnen gebeuren, maar in de week voor Kerstmis is dat niet altijd een garantie afhankelijk van de drukte, de koerierdienst in kwestie etc. Komt je cadeau toch te laat en wil je niet met lege handen aankomen op het kerstfeest, dan hebben wij wat tips om een écht last-minute cadeau in huis te halen.

Haast je naar de winkel

Soms vergeten we dat we ook fysiek in winkels terecht kunnen voor onze cadeaus. De meeste webshops die ook fysieke locaties hebben, zoals MediaMarkt, Coolblue en Fnac, geven aan wat de voorraad in de winkels is. Je kan makkelijk nakijken of de winkel in jouw buurt dat ene last-minute kerstcadeau nog heeft. Afhankelijk van de winkel heb je de mogelijkheid om het klaar te laten leggen zodat je het aan de infobalie kan ophalen. Zo vermijd je een deel van de wilde menigte kerstshoppers.

Als je met dit probleem zit op 24 december, check dan ook zeker de openingsuren. Sommige filialen gaan vroeger dicht op kerstavond, omdat hun personeel ook graag bij hun familie en vrienden wil zijn op dat moment.

De (digitale) cadeaubon als laatste redmiddel

De goede oude cadeaubon blijft je allerlaatste redmiddel bij de zoektocht naar een last-minute kerstcadeau. Het is niet het meest creatieve cadeau, maar eens je de leeftijd van 12 voorbij bent, kijk je nogal raar op als je een envelop met cash krijgt.

Gelukkig is er een oneindige waaier aan cadeaubonnen waaruit je kan kiezen. Als je nog nét op tijd bent, kan je gaan voor een fysieke cadeaubon. Die worden meestal met briefpost opgestuurd en kan je bijna altijd de volgende dag al aankrijgen. Sommige bonnen kan je dan weer zelf printen. We vinden het zelf niet zo fijn om een cadeaubon rechtstreeks naar de geadresseerde te sturen, want dat neemt het persoonlijke aspect volledig weg.

De ene cadeaubon is de andere niet, dus haal niet zomaar een bon van Amazon, als je vrienden fervente bol.com-klanten zijn en omgekeerd. Er zijn ook cadeaubonnen die je bij meerdere websites kan gebruiken en zelfs kan spreiden over verschillende winkels als je het bedrag niet op één plaats wil opgebruiken. Zo kan je in België bij Kadonation (opens in new tab) terecht of bij de keuzekaart van Cadeaukaarten (opens in new tab) in Nederland.