MacBook vs iPad: qual è meglio e per chi?

Dopo il lancio di iPhone 14 , 14 Plus , 14 Pro , 14 Pro Max e degli smartwatch Apple Watch 8 , Watch Ultra e Watch SE 2 , la Mela non si ferma e potrebbe annunciare altri dispositivi entro la fine di ottobre. Presto, arriveranno sul mercato i nuovi iPad Pro e un probabile aggiornamento hardware per MacBook Pro 14 (2021) e MacBook Pro 16 (2021) .

Nuovi prodotti fanno sorgere in maniera spontanea la domanda su quali siano i migliori iPad e i migliori MacBook ma, soprattutto, su quale sia il migliore dispositivo tra i due. In questa analisi, osserveremo le peculiarità dei due prodotti e cercheremo di capire a quali utenti si adattino meglio. Per ragioni di semplicità, abbiamo paragonato iPad Pro 11 (2021) e MacBook Pro 13 .

MacBook vs iPad: prezzo

Lo store ufficiale Apple offre i nuovi modelli e il MacBook Pro 13 è disponibile a partire da 1.629€ mentre il nuovo iPad Pro, in uscita il 26 ottobre, ha un prezzo di partenza di 1.069€. Nonostante i vecchi modelli siano stati rimpiazzati, le differenze tra le due linee di prodotti considerate per questa analisi restano invariate.

La differenza di prezzo potrebbe portare qualcuno ad acquistare frettolosamente un iPad, ma non sempre si rivela la scelta conveniente sul lungo termine. Solitamente, possedere un iPad potrebbe rendere necessario acquistare accessori extra, come la Magic Keyboard disponibile a 109€, che inevitabilmente faranno salire il costo totale dell’acquisto.

Il MacBook è già equipaggiato con tutto ciò che serve per utilizzarlo al meglio e l’unico acquisto extra potrebbe essere il mouse (a tal proposito, consigliamo la nostra guida ai migliori mouse del 2022). Se si opta per un iPad e lo si vuole usare come un mini portatile, si dovranno inevitabilmente acquistare una tastiera (potreste essere interessati alle migliori tastiere del 2022), un mouse e forse anche un pennino per i lavori più creativi. Tuttavia, raramente il prezzo raggiunge la stessa cifra di un MacBook.

Vincitore: iPad Pro

MacBook vs iPad: portabilità

Se si è indecisi tra iPad Pro e Macbook Pro, la portabilità è uno dei fattori chiave da prendere in considerazione. Il MacBook Pro 13 è un portatile relativamente sottile e leggero, grazie allo schermo da 13 pollici e il peso di 1,4kg. La portabilità trae vantaggio dal suo essere un dispositivo completo che non obbliga a trasportare in giro altre periferiche.

D’altra parte, il peso di iPad Pro di 0,47kg è ancora più irrisorio, ma bisogna fare i conti con lo spazio a disposizione nel proprio zaino o tracolla, che potrebbe dover essere liberato per fare posto a tastiera, mouse e altre periferiche.

Tuttavia, il solo iPad sarà sempre più trasportabile di un portatile.

Vincitore: iPad Pro

MacBook vs iPad: display

La dimensione dello schermo è strettamente legata all’utilizzo che si intende fare del proprio portatile o tablet. Sia iPad che MacBook Pro sono dotati di ottimi display e la qualità non viene meno in nessuno dei due prodotti.

Il MacBook Pro ha uno schermo da 13 pollici elegante e sottile con un’ottima saturazione dei colori, mentre iPad Pro ha un display Liquid Retina da 11 pollici. Per quanto riguarda le dimensioni, la differenza non è macroscopica.

Molto più importante, sotto questo punto di vista, è la presenza del touch screen. iPad Pro ha un display touch adatto agli studenti che vogliono utilizzarlo per prendere appunti, o semplicemente per scorrere tra la home page di un social.

MacBook Pro ha uno schermo più grande, ma non touch, e facilità la gestione di più finestre aperte contemporaneamente. Inoltre, è presente una touch bar sopra la tastiera per svolgere alcune operazioni con la sola pressione di un dito.

Vincitore: MacBook Pro

MacBook vs iPad: autonomia

L’autonomia dei due dispositivi è nella media. iPad Pro ha una durata leggermente inferiore per via della batteria più piccola, mentre MacBook Pro arriva tranquillamente a 15 ore e 30 minuti.

Naturalmente, quando si valutano dei prodotti in base all’autonomia, viene automatico guardare a quale dei due offra una durata maggiore, ma non sempre si rivela la scelta ottimale. L’efficienza dipende dal consumo energetico delle componenti interne e anche la velocità di ricarica non andrebbe trascurata.

I consumi di iPad Pro si alzano quando lo si collega alle periferiche esterne, ma i caricabatteria a disposizione sono più piccoli e facilmente trasportabili. La portabilità dei caricabatteria per MacBook Pro è sicuramente inferiore, ma l’autonomia supera quella di un iPad Pro.

Ancora una volta è l’utilizzo a determinare l’opzione migliore: consigliamo MacBook Pro per lavori che necessitano di prestazioni elevate e iPad Pro per i più semplici.

Vincitore: MacBook Pro

MacBook vs iPad: qual è il più adatto a voi?

MacBook Pro e iPad Pro sono prodotti eccellenti nelle rispettive categorie. Il primo è tra i migliori portatili e il secondo tra i migliori tablet in circolazione.

iPad Pro permette di svolgere tutte le principali operazioni quotidiane, come leggere le mail, prendere appunti e controllare i social, su un dispositivo piccolo e facilmente trasportabile. MacBook Pro è invece rivolto a chi ha bisogno di prestazioni elevate per lavori creativi e non.