Samsung va lancer des mini-TV avec une technologie réservée aux écrans de luxe

À peine un jour après l’annonce par LG de sa propre technologie RGB pour téléviseurs, Samsung — qui propose déjà un modèle Micro RGB de 115 pouces — annonce qu’en 2026, une nouvelle gamme premium de téléviseurs Micro RGB verra le jour, déclinée en six tailles.

Le téléviseur Micro RGB de 2026, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, sera proposé en 55, 65, 75, 85, 100 et 115 pouces. Chaque modèle intégrera des modules Micro RGB indépendants, offrant une luminosité accrue et des couleurs plus fidèles, le tout géré par une puce dédiée.

Comme pour le modèle Micro RGB de 115 pouces déjà commercialisé, cette nouvelle gamme abandonne les rétroéclairages classiques blancs et bleus au profit de modules rouges, verts et bleus séparés, pour une expérience plus immersive et plus facilement contrôlable.

Chaque LED sera en outre optimisée grâce à des capacités avancées de gradation des couleurs RGB. Cette technologie permettra également d’atteindre 100 % du gamut étendu BT.2020, certification délivrée par VDE.

Chaque module LED de ces nouveaux téléviseurs Samsung est extrêmement compact. Ce choix technologique vise à offrir la meilleure qualité d’image possible. Et pour cela, il ne s’agit pas uniquement des LED Micro RGB : l’autre atout majeur réside dans la puce et le traitement de l’image.

La puce Micro RGB AI Engine de Samsung bénéficie d’une mise à jour, avec désormais l’appellation « Pro » — Micro RGB AI Engine Pro — offrant un contrôle image par image renforcé. Cette évolution devrait permettre une gestion encore plus fine des couleurs, pour des rendus vifs et immersifs, sans excès artificiel, tout en améliorant la netteté.

Comme attendu en 2025 et 2026, la gamme embarquera de nombreux outils dopés à l’IA, comme 4K AI Upscaling Pro et AI Motion Enhancer Pro, fonctionnant tous deux en temps réel.

Encore plus important pour un téléviseur Micro RGB — qui mise sur une colorimétrie rivalisant avec les meilleurs OLED et surpassant les mini-LED —, la puce AI Engine Pro intégrera aussi les fonctions Color Booster et HDR, pour garantir une expérience visuelle éclatante.

Il est clair qu’il sera passionnant de découvrir en conditions réelles ce que donnera le téléviseur Micro RGB 2026 de Samsung, et s’il impressionnera autant que le modèle 115 pouces de 2025. Tous les modèles bénéficieront du revêtement anti-reflets Glare Free, une amélioration qui dépasse ce que propose LG avec son Micro RGB evo et facilite le positionnement dans une pièce. Un atout non négligeable, surtout pour les grandes diagonales. Ce traitement spécial bloque efficacement les reflets issus de l’éclairage ambiant ou artificiel. Les tests réalisés sur d’autres modèles de la marque, comme le S95F OLED — l’un des meilleurs téléviseurs de 2025 —, ont montré d’excellents résultats.

Les téléviseurs Micro RGB de Samsung seront compatibles avec Dolby Atmos, mais aussi avec les technologies maison Adaptive Sound Pro et Q-Symphony, cette dernière étant particulièrement utile si d’autres appareils audio Samsung, comme des barres de son ou enceintes connectées, sont utilisés en complément.

Samsung a également laissé entendre que toute sa gamme de téléviseurs 2026 prendra en charge Eclipsa Audio, pour une expérience sonore spatialisée. Il faudra toutefois patienter jusqu’au CES 2026 pour en savoir davantage.

Et pour celles et ceux qui pensaient que Vision AI allait tomber dans l’oubli, mauvaise pioche : cette fonctionnalité restera bien présente. Grâce au bouton AI de la télécommande, il sera possible d’obtenir des résultats de recherche contextuelle (par voix ou clavier), de traduire de l’audio en direct, de générer des fonds d’écran, et même d’utiliser Perplexity AI directement sur l’écran du téléviseur.

Aucun tarif ni date précise de lancement n’ont encore été communiqués pour le téléviseur Micro RGB 2026 de Samsung. Toutefois, les améliorations apportées aux LED Micro RGB et au traitement de l’image confirment l’engagement du géant coréen en faveur de cette technologie, avec l’objectif évident de la rendre plus accessible.

Reste à savoir combien coûteront ces nouveaux modèles. Actuellement, le téléviseur Micro RGB de 115 pouces est affiché à 30 000 €. Avec l’arrivée de tailles plus petites — 55, 65, 75, 85 et 100 pouces —, toute la question est de savoir jusqu’où les prix pourront descendre, surtout avec des ajustements au niveau des composants internes.

Cette extension de gamme marquera une nouvelle étape pour la technologie Micro RGB chez Samsung, probablement menée par un modèle phare intégrant toutes les dernières améliorations, la nouvelle puce, et le fameux revêtement anti-reflets. Les détails définitifs seront à surveiller. Mais rendre cette technologie plus abordable représenterait une vraie avancée, à l’heure où la concurrence s’intensifie.

Il faudra patienter pour en avoir le cœur net, mais les téléviseurs Micro RGB de Samsung seront présentés en démonstration lors du CES 2026 — et qui sait, Ballie fera peut-être aussi une apparition. L’arrivée en magasin est prévue au cours de l’année, même si la présence du petit robot reste encore incertaine.