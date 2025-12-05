Samsung prépare une révolution OLED… et une mystérieuse surprise en prime

Plusieurs téléviseurs OLED Samsung prévus pour 2026 figurent déjà dans sa base de données de pièces détachées

Un nouveau modèle S99H pourrait surpasser le fleuron actuel, le S95F

La liste comprend également une version 98 pouces de The Frame

Sans grande surprise, Samsung prépare une nouvelle vague de téléviseurs OLED pour 2026. Mais une fuite récente offre un aperçu anticipé de ce qui pourrait arriver – avec plusieurs nouveaux modèles OLED, des mises à jour de gammes existantes et une version grand format du modèle The Frame.

L’information provient directement de Samsung, via sa base de données européenne de pièces détachées. Comme l’a repéré FlatpanelsHD, cette base recense des versions millésimées « H » (pour l’année 2026) des téléviseurs OLED S85, S90 et S95, ainsi qu’un modèle qui semble être le futur haut de gamme S99, décliné en 55, 65, 77 et 83 pouces.

Le Samsung S99H se positionnerait au-dessus du S95F, déjà élu téléviseur de l’année 2025 avec la note maximale. À l’image du S95F, les dalles seraient de type QD-OLED, à l’exception du modèle 83 pouces, qui utiliserait une dalle WOLED.

Ce qui le rendrait plus haut de gamme que le S95F reste pour l’heure inconnu, mais l’arrivée d’un S99H promet d’apporter de nouveaux arguments dans la course aux meilleurs téléviseurs OLED du marché.

Un The Frame encore plus grand est dans les cartons

Ceux qui attendaient une version plus imposante du téléviseur The Frame seront servis : la base de données mentionne un modèle de 98 pouces prévu pour 2026. À ce stade, il serait presque temps de le rebaptiser « The Mural ».

Pour les intérieurs plus modestes, les versions de taille réduite resteront disponibles, avec une option à partir de 43 pouces.

La base recense également les modèles Samsung S82H et S83H, qui selon leur nom devraient se positionner en dessous de la série S85H dans la gamme OLED. Il pourrait s’agir d’éditions exclusives à certains distributeurs : Samsung commercialise déjà un modèle S84F dans quelques pays, moins cher que le S85F. (Ce qui, il faut bien le dire, risque de semer la confusion.)

Le Samsung S85F rivalise actuellement avec la série OLED B5 de LG, plus abordable. Le S82H apparaît dans la base en versions de 48 à 77 pouces, tandis que le S83H est listé de 48 à 83 pouces. Ces deux modèles utiliseraient des dalles WOLED fournies par LG Display, tout comme les actuels S85F et S84F.

Aucune annonce officielle de Samsung pour l’instant, mais une présentation en bonne et due forme est attendue lors du CES 2026 en janvier.